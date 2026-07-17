Temblor en Guatemala este 17 de julio: ¿Dónde estuvo el epicentro y cuál fue su magnitud?

Durante la tarde del jueves 16 de julio, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) registró un sismo de magnitud 4.3 en el departamento de Santa Rosa, por lo que muchos guatemaltecos lo interpretaron como una advertencia de lo que ocurriría este viernes 17 de julio en el territorio nacional.

A las 7.20 horas de este viernes 17 de julio, el Insivumeh registró un sismo de magnitud 5.0 en la región epicentral del océano Pacífico, muy cerca de la costa del departamento de San Marcos. Sin embargo, una hora después, a las 8.47 horas, reportó un sismo de magnitud 5.6 con epicentro en el departamento de Quetzaltenango.

Un minuto después, a las 8.48 horas de este viernes 17 de julio, el Insivumeh registró un sismo de magnitud 7.4 en la región epicentral del océano Pacífico, cerca de la frontera entre el departamento de San Marcos y México; y fue el temblor más fuerte que se sintió en gran parte del territorio nacional, incluida la ciudad de Guatemala.

Esta situación generó confusión entre los guatemaltecos, de manera que el portavoz del Insivumeh explicó que el registro preliminar situó en Quetzaltenango el sismo de magnitud 5.6, pero según los protocolos institucionales, se llevó a cabo una revisión manual y, posteriormente, se determinó que el sismo fue de 7.4 en la región del Pacífico.

Actualización del sismo sentido este viernes 17 de julio

"Derivado de este sismo, el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico emitió una alerta preliminar de amenaza baja para Guatemala, por lo que se prevé la llegada de olas de poca altura a las costas guatemaltecas. Se recomienda mantenerse informado por medio de los canales oficiales del Instituto Nacional", agregó el vocero del Insivumeh.

Asimismo, como parte del seguimiento de la alerta de tsunami, el Insivumeh informó que una serie de olas gigantes y destructivas, provocadas por perturbaciones bajo el agua, podría afectar a México, pero no a Guatemala. El instituto indicó que la clasificación de la amenaza para el país es baja y que las variaciones en la marea serán mínimas.

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"En el nivel de afectación en Guatemala se prevén posibles variaciones en el nivel de la marea no mayores de 100 centímetros, con aumento en la fuerza del oleaje", añadió el Insivumeh en un comunicado digital en sus redes sociales, después de que se informó que el sismo de magnitud 7.3 se localizó muy cerca de la costa de Chiapas, México.

No obstante, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología recomendó a la población del país mantenerse alejada de la línea de costa hasta nuevo aviso, principalmente en los departamentos de San Marcos, Suchitepéquez, Escuintla, Santa Rosa y Retalhuleu, con énfasis en el municipio de Champerico, Retalhuleu.

Recomendaciones a la población

"Mantener precauciones para embarcaciones y población costera por posibles cambios en el nivel del mar y en la fuerza de la corriente", adicionó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), la institución encargada de coordinar a las entidades y a la sociedad civil para prevenir y responder a los desastres o emergencias.

A su vez, el Insivumeh registró otro sismo de magnitud 4.7 en el océano Pacífico a las 10.44 horas de este viernes 17 de julio. Estos movimientos podrían corresponder a réplicas, es decir, movimientos sísmicos de menor magnitud que ocurren en la misma región después de un terremoto principal debido al reajuste de la corteza terrestre.