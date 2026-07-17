Temblor pone en alerta a Guatemala este 17 de julio; Insivumeh actualiza que la magnitud fue de 7.4

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Temblor pone en alerta a Guatemala este 17 de julio; Insivumeh actualiza que la magnitud fue de 7.4

Insivumeh reportó, de manera preliminar, un temblor de magnitud 5.6 a las 8.48 horas de este 17 de julio. Después actualizó que la magnitud fue de 7.4 en las costas del océano Pacífico, frente a México, aunque fue sensible en Guatemala.

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El Servicio Sismológico de Guatemala informó que, de manera preliminar, se registró un sismo de magnitud 6.7 a las 8.48.46 horas de este viernes 17 de julio. Su epicentro se ubicó en las costas del océano Pacífico de México, a 53.9 kilómetros de Ocós, San Marcos.

La entidad de la Universidad Mariano Gálvez señaló que la actividad telúrica ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros.

Por su parte, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología reportó que a las 8.48.54 horas ocurrió un temblor de magnitud 5.6, con epicentro en Quetzaltenango. Esa información fue compartida por la Conred y los cuerpos de socorro.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la Cruz Roja Guatemalteca y los bomberos activaron maniobras de evacuación preventiva para resguardar la seguridad de la población en distintas partes de Guatemala.

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A las 9.37 horas, el Servicio Sismológico de Guatemala confirmó que el sismo reportado por la institución fue de magnitud 7.3 y que su epicentro se ubicó a 114.8 kilómetros de Ocós, San Marcos.

Minutos después, la entidad informó sobre un nuevo sismo de magnitud 5.0 en el océano Pacífico.

El presidente Bernardo Arévalo afirmó en redes sociales que, hasta el momento, no se registraban víctimas fatales y que el sistema Conred activó planes de respuesta ante el sismo.

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Además, instó a mantener la calma y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Como parte de las acciones del Sistema CONRED, hay comunicación con las Coordinadoras Locales, Municipales y Departamentales para la Reducción de Desastres, así como con instituciones de primera respuesta.

La Conred le recomienda a la población mantener la calma, verificar las condiciones de su vivienda, evitar permanecer cerca de estructuras que presenten daños visibles y atender las indicaciones de las autoridades locales.

A las 10.12 horas, Insivumeh actualizó la magnitud del temblor reportado a las 8.48 horas y rectificó que fue de 7.4. Además, indicó que la profundidad fue de 18.43 kilómetros.

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El Servicio Sismológico de Guatemala reportó un nuevo sismo a las 10.01 horas, de magnitud 5.7, en el océano Pacífico.

Insivumeh activó una alerta de amenaza baja de tsunami, con posibles variaciones del nivel de la marea no mayores de un metro y aumento en la fuerza del oleaje.

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