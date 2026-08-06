Hombres armados irrumpen en una vivienda y asesinan a esposos en Cuyotenango

Los vecinos del cantón Chacalte, zona 2 de Cuyotenango, Suchitepéquez, se encuentran consternados por el asesinato de los esposos Dinora Sis Ramos y Ricardo Ramírez, ambos originarios de Mazatenango.

El doble crimen ocurrió en la finca El Quisquil, ubicada en Cuyotenango, en el límite con la aldea San Rafael Tierras del Pueblo, de Mazatenango. Como consecuencia del hecho, una menor quedó en la orfandad y fue puesta bajo el resguardo de las autoridades competentes.

De acuerdo con información preliminar, hombres armados llegaron a la vivienda de la pareja y les dispararon en repetidas ocasiones, lo que les causó la muerte. En el inmueble se observaron indicios de que los atacantes registraron la vivienda en busca de algún objeto, aunque hasta el momento las autoridades no han informado cuál habría sido el móvil del doble asesinato.

El crimen ha generado preocupación entre los pobladores del sector, quienes demandan mayor presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y exigen que el caso sea investigado para que no quede en la impunidad.

Este hecho ocurre en medio del incremento de muertes violentas en Suchitepéquez. Según estadísticas de la PNC, entre el 1 de enero y el 3 de agosto del 2025 se reportaron 26 muertes violentas en el departamento, mientras que en el mismo período del 2026 se registran 30 casos.

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