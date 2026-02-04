Terremoto del 4 de febrero de 1976: Cómo fue la tragedia que enlutó a Guatemala hace 50 años

50 años después del terremoto de 7.5 grados que sacudió a Guatemala el 4 de febrero de 1976, muchas personas siguen recordando este hecho a través de los temblores y simulacros que se dan en la actualidad.

Esta tragedia colocó a Guatemala en una situación de vulnerabilidad, en la cual más de 250 mil casas resultaron con daños, alrededor 23 mil muertos y un millón de personas damnificadas.

Según la edición de Prensa Libre de ese entonces, la ciudad no había padecido de los efectos de terremotos u otros fenómenos de la naturaleza desde hacía un tiempo.

La primera prueba que se había tenido sucedió con los terremotos de diciembre de 1917 y noviembre de 1918. Volvió a transcurrir un largo lapso, hasta que en 1942 ocurrió otro gran terremoto de 7.7 grados.

4 de febrero de 1976: El fatídico día en que ciudades completas fueron borradas del mapa

Versiones "de boca en boca" dicen que el terremoto de 1976 en Guatemala ocurrió a las 3 horas con 3 minutos y 33 segundos, aunque datos oficiales lo sitúan a las 3 horas con 1 minuto y 43 segundos.

Portada del 5 de febrero de 1976, un día después del terremoto en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El primer dato pasó a formar parte del imaginario popular, y apuntaba a que esa hora se detuvo el reloj principal de la Catedral Metropolitana.

La tragedia dejó unos 23 mil muertos y 77 mil heridos en todo el territorio nacional, un terremoto que también ocasionó que la tercera parte de la población quedara sin hogar y considerables daños en infraestructura.

35 segundos fatídicos

En cuestión de medio minuto, la muerte alcanzó la vida de numerosas personas la madrugada del miércoles 4 de febrero. El Gobierno intentó sin descanso hacer un llamado a la calma, invitó a la ciudadanía a desarrollar un espíritu de confraternidad y colaboración. Para muchas personas, esto no fue posible.

Centenares de viviendas, en un noventa por ciento de adobe, fueron derribadas en las zonas 3, 6, 7 y 19, pero las consecuencias fueron mayores en las colonias de la zona 3, ya que luego de asentarse, muchas covachas se precipitaron al barranco y varias personas quedaron soterradas.

Hospitales fueron insuficientes para atender a lesionados. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Comité nacional de emergencia también realizó un llamado urgente al personal médico y paramédico para prestar su ayuda en los centros asistenciales y dar los servicios que demandaba el país. El personal médico era, debido a la magnitud del evento, insuficiente.

También solicitaron a la ciudadanía la colaboración de vehículos de carga, picops y transportes colectivos, para ayudar con el rescate y traslado de personas.

Llamado de auxilio

El desastre se dio a gran escala. En San Lucas Sacatepéquez el reporte del miércoles 4 de febrero, a las 17 horas informaba que los muertos eran 350. Casi el total de viviendas en este lugar fue destruido por la fuerza telúrica. La iglesia parroquial, construida en 1560 fue totalmente destruida.

La situación era similar en los otros municipios. El gobierno reportó en la noche del 4 de febrero que la cifra de muertos a nivel nacional era de mil 142.

Joyabaj fue una de las poblaciones dañadas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Las estadísticas reflejaban raquíticamente la magnitud de la tragedia, según los datos que se conocerían semanas después.

Los derrumbes y la incomunicación en varias regiones imposibilitaban saber a ciencia cierta los daños y las poblaciones que prácticamente quedaron borradas del mapa, sobre todo en la región de Chimaltenango, entre otras.

Solidaridad internacional

Pueblos y gobiernos centroamericanos, de México y Argentina expresaron su solidaridad con el pueblo y gobierno de Guatemala ante la calamidad que se vivió como resultado del terremoto afectó a toda la nación.

Desde Nicaragua, por vía terrestre dos furgones cargados con medicinas, víveres y plantas eléctricas iniciaron su camino hacia el país. Desde El Salvador, el gobierno del coronel Arturo Armando Molina envió unidades de la cruz roja salvadoreña, que traían principalmente medicinas.

Portada de Prensa Libre en los días siguientes a la tragedia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Las imágenes del terremoto del 4 de febrero de 1976 en Guatemala

Miles de familias enlutadas y sin hogar, calles llenas de escombros y edificios a punto de caer. Ese fatídico terremoto de 7.5 grados ocurrido el 4 de febrero de 1976 hizo que la atención mundial se volcara a Guatemala para documentar lo que transcurría después de la emergencia y el drama humano que vivían los ciudadanos que sobrevivieron a la tragedia.

Internet recopila material de la tragedia de ese día que se enlutó el país. A continuación, recopilamos algunos de los videos que muestran la destrucción y el dolor, pero también a un pueblo que inmediatamente después del terremoto comenzó a sobreponerse y salir adelante.

El siguiente video muestra cómo lucían los bulevares principales de la capital después del terremoto. Ver imágenes del Trébol, las calzadas San Juan y Roosevelt, así como el Anillo Periférico hace inevitable comparar cómo eran y cómo lucen estos lugares en la actualidad.

En la 1 avenida entre 19 y 20 calles de la zona 1 de la capital, se abrió un agujero que bloqueó el tránsito vehicular y destruyó la tubería de agua potable, inundando todo el sector. Los edificios del Centro Histórico estaban, visiblemente, desnivelados.

Las históricas líneas marcadas por el sismógrafo oficial esa madrugada anunciaron una de las peores tragedias que ha sufrido el país.

El flujo de cartas en el Edificio de Correos se triplicó durante las horas posteriores al movimiento de tierra. Un cartero no faltó a su trabajo, a pesar de que su vivienda quedó totalmente destruida.

El periodista mexicano Guillermo Pérez Verduzco ingresó a una panadería de la capital para mostrar cómo la microeconomía empezaba a recuperarse dos semanas después del temblor. Pese a la tragedia, el propietario del negocio no despidió a ningún trabajador.

La posibilidad de que se generara un brote epidemiológico luego del fuerte sismo hizo que las autoridades emprendieran una campaña de prevención que surtió efecto.

Las consultas a los centros de salud fueron por afecciones menores, como respiratorias, diarrea, irritación de los ojos y las derivadas por la tensión y estrés.

Casi tres semanas después del terremoto, la recuperación de Guatemala era más visible en las calles del Centro Histórico. “Se dispone a renacer como el ave Fénix o como el Quetzal de sus cenizas para encaminarse a un futuro mejor”, mencionó Pérez Verduzco en otro de sus reportajes.

Este artículo se actualizó el 4 de febrero del 2026 e incluye una recopilación de datos documentados y publicados en distintas fechas por Prensa Libre, así como imágenes del archivo de la Hemeroteca de este medio de comunicación.