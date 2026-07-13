Dos temblores de magnitud 4 y 3.8 son registrados este 13 de julio

El Insivumeh y el Servicio Sismológico de Guatemala (SSG) informaron que este lunes 13 de julio se han registrado dos sismos.

Uno de los temblores fue de magnitud 3.8 a las 8.51 horas, con epicentro en las costas de Escuintla.

La profundidad registrada fue de 60.97 kilómetros, según el reporte del Insivumeh.

El otro sismo alcanzó una magnitud de 4 y fue detectado a las 7.03 horas.

El SSG explicó que el epicentro se localizó en el océano Pacífico, a 103.8 kilómetros al sur de Jerez, Jutiapa.

Según los datos del Insivumeh, en las últimas horas se han registrado 18 sismos; ninguno ha sido sensible.

En lo que va del 2026, se han registrado 3 mil 661 sismos, de los cuales 79 han sido sensibles en el territorio nacional.

Para leer más: Insivumeh explica por qué su aplicación no ha emitido alertas sísmicas en los últimos días

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