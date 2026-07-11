Insivumeh explica por qué su aplicación no ha emitido alertas sísmicas en los últimos días

El pasado 8 de julio se cumplió un año desde que ocurrieron los fuertes sismos que afectaron principalmente la región central del país.

Desde esa fecha, los guatemaltecos comenzaron a tomar una serie de medidas para mantenerse atentos a los eventos sísmicos en el país. Una de ellas ha sido el uso de la aplicación conocida como "Alerta de Terremotos" del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

No obstante, desde hace varios días, usuarios de la aplicación han reportado que esta no ha funcionado correctamente y que no ha emitido las alertas correspondientes sobre los sismos ocurridos en los últimos días.

Según indican, es sumamente "importante" que la aplicación funcione de manera correcta, tomando en cuenta que Guatemala se encuentra en una zona altamente sísmica.

La aplicación ha sido de gran apoyo para los guatemaltecos luego de los eventos sísmicos de julio del año anterior, ya que usuarios reportaron que la App les alertó sobre los sismos en Jutiapa, ocurridos unas semanas después de los sismos del 8 de julio que afectaron la región central.





¿Por qué no se han recibido las alertas?

Según explica Diego Castro, del Insivumeh, durante el último año la institución ha mantenido el monitoreo constante de la actividad sísmica que se desarrolla en todo el país, como parte de los controles y las medidas de seguridad que mantiene de forma permanente ante cualquier eventualidad mayor.

No obstante, aclara que en los últimos días la aplicación no ha enviado las alertas correspondientes debido a que no se han presentado eventos sísmicos que superen los 4 grados de intensidad.

"Recientemente hemos visto que se han registrado pocos sismos con magnitudes mayores a 4. Esta es la principal causa por la cual no hemos emitido alertas a través de la aplicación Insivumeh alerta de terremotos", afirma.

En cuanto al funcionamiento de los sistemas de monitoreo y alerta, Castro afirma que estos continúan funcionando de manera óptima y constituyen la principal herramienta por medio de la cual los expertos del Insivumeh pueden emitir las alertas correspondientes a través de la aplicación.

Un aspecto importante es que todos los usuarios deben tener la aplicación actualizada a la versión más reciente para que funcione de la mejor manera y así recibir todas las notificaciones y alertas, afirma Castro.

Esta información también fue publicada pro el Insivumeh por medio de un vídeo en sus redes sociales.

En cuanto a las especificaciones, la aplicación puede instalarse en dispositivos con sistema Android 8.0 y versiones posteriores y ocupa un espacio de 16.14 MB en el dispositivo. En los dispositivos con sistema iOS funciona con las versiones 15.0 y posteriores, incluidos teléfonos y tabletas compatibles con ese sistema operativo.

Importancia de las aplicaciones y de las alertas

Los eventos sísmicos han cobrado relevancia en las últimas semanas luego del terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio. El primer evento tuvo una magnitud de 7.2, seguido por una réplica de 7.5 grados. Ambos eventos ocurrieron a las 18.00 horas, hora local, en la región centro-norte, y su epicentro fue localizado entre San Felipe, Yumare y Montalbán, en las localidades de Yaracuy y Carabobo.

Varios habitantes de Venezuela afirmaron que fueron alertados sobre los sismos por medio de la aplicación de Google, lo que les permitió resguardarse momentos antes.

Ante esta situación, los guatemaltecos consideran importante que la aplicación del Insivumeh funcione de manera correcta para mantenerse prevenidos.

Actividad sísmica en el mundo

Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), luego de los terremotos en Venezuela se ha registrado una intensa actividad sísmica en distintas regiones del mundo, con intensidades que van desde los 2.5 hasta los 6.5 grados, en países como Japón, Filipinas, Chile, Estados Unidos, Pakistán, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea y Ecuador, entre otros.

El USGS también reportó que unos minutos después de los fuertes sismos en Venezuela se registró otro sismo de magnitud 6.9 en Japón.

El 26 de junio, dos días después de los terremotos en Venezuela, se registró un terremoto de 6.5 grados en Filipinas, según el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos.