Guatemala ofrece rescatistas para apoyar a Venezuela, golpeada por terremotos con 920 fallecidos

Guatemala puso a disposición de Venezuela dos equipos especializados de búsqueda y rescate urbano (USAR-GUA 11), integrados por 50 rescatistas cada uno y sus respectivos binomios caninos, para apoyar las labores de atención tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que devastaron el país suramericano.

El Gobierno informó que los equipos fueron recertificados recientemente bajo estándares internacionales y están listos para ser movilizados cuando las autoridades venezolanas, por medio de los mecanismos internacionales de coordinación para la atención de desastres, definan el momento y el lugar donde será requerida la asistencia.

Además del personal de búsqueda y rescate, Guatemala ofreció el apoyo de ingenieros estructurales especializados en la evaluación de edificios e infraestructura dañada. Este apoyo será coordinado con la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica como parte de la cooperación técnica que el país brinda en emergencias internacionales.

El Gobierno de Guatemala expresó este jueves su solidaridad con el pueblo venezolano por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, que lamentó las consecuencias de la tragedia y reiteró la disposición del país para colaborar en las labores humanitarias.

La Cancillería informó que, hasta el momento, no tiene reportes de ciudadanos guatemaltecos afectados por los terremotos y añadió que mantiene habilitadas las líneas de asistencia consular para atender a los connacionales que permanezcan en Venezuela.

Los sismos ocurrieron el miércoles pasado y provocaron severos daños en varias regiones del país, especialmente en el estado costero de La Guaira, donde colapsaron edificios, hospitales y comercios.

De acuerdo con el más reciente informe oficial divulgado por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, el desastre deja 920 fallecidos, tres mil 360 heridos, 172 personas atrapadas y tres mil siete damnificados.

Las autoridades también reportan daños severos en 383 edificaciones, 13 hospitales, 25 centros comerciales y más de mil inmuebles de distinto tipo.

Rodríguez indicó que se han registrado 302 réplicas desde el doble terremoto y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana permanece desplegada para apoyar las tareas de rescate y mantener el orden.

Sin embargo, la emergencia también ha provocado problemas de abastecimiento. En Catia la Mar, La Guaira, se registraron saqueos en varios comercios mientras cientos de personas buscaban alimentos y otros productos básicos.

Las autoridades venezolanas exhortaron a la población a no trasladarse hacia las zonas afectadas para evitar congestionamientos que dificulten las operaciones de rescate. En cambio, pidieron canalizar la ayuda mediante los centros de acopio habilitados en Caracas.

El Caribe venezolano fue sacudido por dos terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, un fenómeno conocido como "doblete sísmico", según el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos. Los movimientos también afectaron Caracas y otras regiones del país, donde se reportó el colapso de edificios e infraestructura.

Con información de EFE

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