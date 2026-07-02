Guatemala registra 142 temblores en una semana; el más fuerte alcanzó magnitud 5.1

Durante la semana del 21 al 27 de junio, el Servicio Sismológico de Guatemala de la Universidad Mariano Gálvez registró 142 sismos, de los cuales 110 fueron seleccionados como eventos relevantes, por lo que el resto permanece en proceso de revisión o no fue incluido debido a su baja magnitud, su distancia o ambos factores, se informó este jueves 2 de julio.

De acuerdo con el informe oficial, la mayor parte de la actividad sísmica estuvo asociada al proceso de subducción de las placas tectónicas frente a las costas del océano Pacífico, con eventos localizados frente a Guatemala, México, El Salvador y Nicaragua.

En territorio guatemalteco, los sismos vinculados a este proceso se registraron principalmente en los departamentos de Suchitepéquez y Santa Rosa. Asimismo, se detectaron movimientos de subducción profunda —a más de 150 kilómetros de profundidad— en Jutiapa y en territorio mexicano.

El boletín también señala que la sismicidad intraplaca continental ocurrió en Alta Verapaz, San Marcos, Sacatepéquez, Guatemala y Santa Rosa, mientras que la actividad interplaca se registró en Quiché, Guatemala, El Progreso e Izabal.

El sismo más fuerte

El movimiento telúrico de mayor magnitud durante la semana ocurrió el 21 de junio, con una magnitud de 5.1, cuyo epicentro se ubicó 61 kilómetros al sur de Puerto San José, Escuintla.

El evento se produjo a una profundidad de 29 kilómetros y alcanzó una intensidad instrumental 3 en el municipio de Escuintla, de acuerdo con los registros del Servicio Sismológico de Guatemala.

El informe incluye mapas y acelerogramas que muestran la distribución de la actividad sísmica y el comportamiento del sismo principal, evidenciando que la mayor concentración de eventos ocurrió mar adentro, frente a la costa del Pacífico guatemalteco.

Aunque la mayoría de los movimientos fueron de magnitud moderada o baja, la constante actividad refleja el dinamismo tectónico de la región, donde convergen las placas de Cocos y del Caribe, una de las principales fuentes de sismos en Guatemala.

El Servicio Sismológico recordó que el monitoreo de la actividad sísmica es permanente y permite conocer el comportamiento de las fallas geológicas y de la zona de subducción, información que sirve de apoyo para la evaluación del riesgo sísmico en el país.

Sismicidad semanal (21 al 27 de junio de 2026)

Sismos registrados: 142

142 Eventos analizados en el boletín: 110

110 Período: 21 al 27 de junio de 2026

21 al 27 de junio de 2026 Mayor magnitud: 5.1

5.1 Epicentro del sismo principal: 61 km al sur de Puerto San José, Escuintla

61 km al sur de Puerto San José, Escuintla Profundidad del sismo principal: 29 km

29 km Intensidad instrumental máxima: III (Escuintla)

Departamentos de Guatemala con actividad sísmica

Suchitepéquez

Santa Rosa

Jutiapa

Alta Verapaz

San Marcos

Sacatepéquez

Guatemala

Quiché

El Progreso

Izabal

Regiones vecinas con sismos registrados

México

El Salvador

Nicaragua

Honduras

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