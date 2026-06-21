Temblor de magnitud 5.1 sacude el Pacífico y es sensible en varias áreas del país

Un temblor de magnitud 5.1 fue registrado a las 22.00 horas de este domingo frente a la costa del Pacífico de Guatemala, informó la Sección de Sismología del Insivumeh. El movimiento ocurrió a una profundidad de 44.28 kilómetros y sus datos son preliminares.

De acuerdo con la información preliminar, sujeta a cambios, el movimiento telúrico tuvo su epicentro en el océano Pacífico, en las coordenadas 13.270 de latitud y -90.939 de longitud, a una profundidad de 44.28 kilómetros.

El reporte indica que el evento sísmico ocurrió a las 22.00.23 horas y fue detectado por los sistemas de monitoreo del Insivumeh. Hasta el momento de la emisión del informe no se habían divulgado reportes oficiales sobre daños materiales ni personas afectadas.

Guatemala se encuentra en una de las regiones con mayor actividad sísmica de Centroamérica debido a su ubicación sobre el contacto de las placas tectónicas del Caribe, Cocos y Norteamérica. Además, frente a la costa del Pacífico se localiza la fosa Mesoamericana, una zona donde se generan con frecuencia movimientos telúricos de distinta intensidad.

Por esa condición geológica, el país registra sismos de manera constante, algunos apenas perceptibles para la población y otros con capacidad de provocar daños en infraestructura, deslizamientos de tierra y afectaciones en comunidades vulnerables.

Las autoridades recomiendan mantener la calma durante un sismo y aplicar las medidas de prevención establecidas por los organismos de protección civil. Entre las principales recomendaciones figuran:

Identificar rutas de evacuación y zonas seguras en viviendas, centros educativos y lugares de trabajo.

Mantener lista una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, baterías y medicamentos indispensables.

Alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras inestables durante el movimiento.

No utilizar elevadores mientras ocurre un sismo.

Seguir únicamente información emitida por fuentes oficiales.

Revisar posibles daños estructurales antes de reingresar a inmuebles afectados.

Estar atentos a réplicas posteriores al evento principal.

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