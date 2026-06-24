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Temblor de magnitud 5.4 fue sensible en algunas regiones de Guatemala este 24 de junio
El Insivumeh y la Conred compartieron detalles del temblor registrado este 24 de junio, que se sintió en algunos sectores del país.
Mapa muestra epicentro del sismo de magnitud 5.4 en el Pacífico. (Foto Prensa Libre: Imagen compartida por el Insivumeh)
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que, de acuerdo con el boletín del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este miércoles 24 de junio se registró un sismo de magnitud 5.4, con región epicentral en el océano Pacífico.
El temblor ocurrió a las 6.16 horas y fue sensible en distintos sectores del territorio nacional, principalmente en regiones del sur y suroccidente de Guatemala.
El epicentro del sismo se localizó frente a las costas del Pacífico, a una distancia aproximada de 165 kilómetros de San Marcos, 188 kilómetros de Retalhuleu y 196 kilómetros de Quetzaltenango.
Tras el movimiento telúrico, las instituciones que integran el Sistema Conred efectuaron acciones de monitoreo y verificación para determinar posibles afectaciones en el territorio nacional.
La Conred mantiene comunicación con autoridades departamentales, municipales y locales para dar seguimiento a cualquier reporte que pudiera generarse.
En lo que va del 2026, se han registrado al menos tres mil 300 sismos en el país; no todos han sido sensibles.
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La Conred recomienda a la población mantener la calma, identificar rutas de evacuación y revisar su plan familiar de respuesta.
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