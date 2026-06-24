Temblor de magnitud 5.4 fue sensible en algunas regiones de Guatemala este 24 de junio

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que, de acuerdo con el boletín del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este miércoles 24 de junio se registró un sismo de magnitud 5.4, con región epicentral en el océano Pacífico.

El temblor ocurrió a las 6.16 horas y fue sensible en distintos sectores del territorio nacional, principalmente en regiones del sur y suroccidente de Guatemala.

El epicentro del sismo se localizó frente a las costas del Pacífico, a una distancia aproximada de 165 kilómetros de San Marcos, 188 kilómetros de Retalhuleu y 196 kilómetros de Quetzaltenango.

Tras el movimiento telúrico, las instituciones que integran el Sistema Conred efectuaron acciones de monitoreo y verificación para determinar posibles afectaciones en el territorio nacional.

La Conred mantiene comunicación con autoridades departamentales, municipales y locales para dar seguimiento a cualquier reporte que pudiera generarse.

En lo que va del 2026, se han registrado al menos tres mil 300 sismos en el país; no todos han sido sensibles.

Para leer más: Terremoto del 4 de febrero de 1976: Cómo fue la tragedia que enlutó a Guatemala hace 50 años

La Conred recomienda a la población mantener la calma, identificar rutas de evacuación y revisar su plan familiar de respuesta.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.