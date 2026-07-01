Terremotos en Venezuela dejan a guatemalteco sin hogar; pide apoyo para volver a Guatemala

El guatemalteco Gabriel Granillo Mazariegos, originario de Tiquisate, Escuintla, solicitó apoyo urgente al Gobierno de Guatemala para regresar al país junto con su familia, luego de perder su vivienda durante los terremotos que afectaron el estado La Guaira, Venezuela.

Granillo, abogado y profesor universitario de 54 años, relató en una carta dirigida al Gobierno de Guatemala, al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) y a la población guatemalteca que desde hace seis días permanece junto con su familia en condiciones precarias tras el colapso de la vivienda donde residían.

"No escribo desde el privilegio, sino desde la tragedia", inicia el documento, en el que también afirma: "Escribo estas líneas desde los escombros de lo que fue mi vida".

El connacional indicó que reside en Venezuela desde el 2017 por motivos laborales, aunque anteriormente vivió en ese país desde 1992.

En la carta describe las dificultades que enfrenta su familia tras los sismos.

"No escribo desde el privilegio, sino desde la absoluta fragilidad que impone la tragedia", expresó.

También aseguró que él y un menor fueron rescatados entre los escombros y que el impacto emocional ha sido profundo.

"Mis hijos viven a la intemperie, bajo el sol inclemente y el terror de las tormentas nocturnas", escribió.

En otro pasaje de la carta relata la incertidumbre que vive su familia.

"La pequeña Miranda me abraza preguntándome si volveremos a tener un hogar seguro", señaló.

Granillo afirmó que el terremoto representó "el golpe definitivo a una estructura familiar que ya intentaba sostenerse sobre arenas movedizas", en alusión a las dificultades económicas y sociales que, según indicó, enfrentaban desde años atrás.

En su petición sostiene que su familia desea reconstruir su vida en Guatemala.

"No somos personas que busquen ser una carga", afirmó, y agregó que los integrantes de su hogar cuentan con experiencia profesional en las áreas de educación, salud, arte y justicia.

La carta concluye con un llamado a las autoridades guatemaltecas.

"Les ruego por el futuro de Miranda y Jesús; ayúdennos a volver a casa", escribió.

En un mensaje posterior enviado mientras permanecía en la zona afectada, Granillo indicó que las dificultades de comunicación le impedían realizar videollamadas debido a la falta de señal telefónica.

"Solo quiero una oportunidad de volver a mi patria, vivir en una casita y tener un empleo digno donde pueda continuar la crianza de mis hijos", manifestó.

Cancillería da seguimiento al caso

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que la Dirección General de Asuntos Consulares ya tiene conocimiento del caso.

La institución explicó que, debido a que en el lugar donde permanece el connacional no se han restablecido completamente las comunicaciones, el contacto se realiza por medio de una tercera persona y con el apoyo de personal local para identificar sus necesidades y brindar el seguimiento correspondiente.

El Minex agregó que Granillo ya fue contactado por un enlace del Ministerio de Relaciones Exteriores en Venezuela.

Según la Cancillería, el guatemalteco se encuentra en buen estado de salud y conserva sus documentos personales, aunque perdió su vivienda y sus pertenencias.

La institución informó que le ofreció ser trasladado a un albergue en Caracas, donde recibiría alojamiento y alimentación, propuesta que aceptó.

Asimismo, indicó que también se le ofreció la posibilidad de retornar a Guatemala y que, si decide hacerlo, recibirá el acompañamiento consular para gestionar su regreso.

Arévalo confirma comunicación

El presidente Bernardo Arévalo confirmó este miércoles, durante una conferencia de prensa, que el Gobierno mantiene comunicación con Granillo Mazariegos, uno de los dos guatemaltecos identificados en situación de vulnerabilidad tras los terremotos ocurridos en Venezuela.

"A través del Ministerio de Relaciones Exteriores ya hay un enlace con Granillo Mazariegos. No ha sido fácil comunicarse con él porque las comunicaciones están destruidas, pero ya se está coordinando lo que sea necesario. Estamos muy conscientes de ese caso y Relaciones Exteriores lo está siguiendo", afirmó el mandatario.

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