Terremotos en Venezuela: cuántos fallecidos y heridos dejan los sismos del 24 de junio

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este 26 de junio que la cifra de fallecidos a causa de los dos terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5, registrados la tarde del 24 de junio y que sacudieron el país, se elevó a 589, mientras que la de heridos ascendió a 2,980.

También confirmó que, hasta el momento, se han producido 214 réplicas.

"En el balance general, debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2,980 personas heridas", declaró la funcionaria al encabezar un encuentro en el estado Zulia, en el occidente del país, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Sin embargo, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, cifró el 25 de junio la cantidad de heridos en 4,300 personas.

Rodríguez destacó que los rescatistas han podido salvar a decenas de personas, sin precisar la cantidad.

Además, anunció la militarización del estado La Guaira para atender la emergencia en la región más afectada por la actividad sísmica.

Recostadas sobre colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas de Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos.

Los terremotos también afectaron otras regiones, incluida Caracas, donde colapsaron edificios y otras construcciones.

Rescatistas de España, El Salvador y México aterrizaron en las últimas horas en Venezuela para apoyar las labores de rescate y atender a los afectados.

También llegó al país petrolero el mayor general del Cuerpo de Marines de Estados Unidos Kevin J. Jarrard, según la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

"Con velocidad, precisión y una capacidad logística incomparable, equipos de EE. UU. se están desplegando para apoyar las operaciones de respuesta tras los devastadores terremotos en Venezuela", señaló en X el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett.

El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom) informó que las Fuerzas Armadas estadounidenses se están "movilizando rápidamente" para ayudar al Gobierno de Venezuela en las labores de rescate y recuperación.

Asimismo, el primero de los seis aviones de transporte militar del Ministerio de Defensa alemán con ayuda para Venezuela despegó con efectivos del Servicio de Ayuda Técnica y casi nueve toneladas de material que el equipo necesitará para comenzar las operaciones.

El portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6.76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela.

La cifra incluiría a dos millones de personas en Caracas, donde se esperan estimaciones más precisas a medida que surja nueva información sobre la tragedia.