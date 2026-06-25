Terremotos en Venezuela: así reaccionaron Trump, Bukele y Sheinbaum ante la emergencia que deja 164 fallecidos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este 25 de junio que la cifra de muertos por los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 asciende, hasta el momento, a 164. Además, se reportan 971 heridos.

Rodríguez también informó que se han registrado hasta 39 réplicas tras los terremotos.

En horas de la noche del 24 de junio, Rodríguez, junto con autoridades gubernamentales, señaló que se han esforzado con el objetivo central de "salvar vidas" y rescatar a las personas soterradas por el colapso de edificios y viviendas.

Asimismo, anunció la llegada de rescatistas de países que se han comunicado con Venezuela. También agradeció a Donald Trump y a Estados Unidos por sus mensajes.

Otros países que han ofrecido ayuda a Venezuela son República Dominicana, El Salvador, México, Catar, China, Brasil, Belice, Santa Lucía, Dominica y Antigua y Barbuda.

Rodríguez confirmó que la zona más afectada es La Guaira, donde se registran decenas de edificios colapsados. También expresó sus condolencias a las familias de las víctimas mortales.

Tenemos un objetivo central y esencial: salvar vidas en unión nacional, unidos vamos a superar esta tragedia. pic.twitter.com/OXlmrKZo9m — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

El Gobierno de Venezuela suspendió las clases y todas las actividades no esenciales de los servicios públicos. Además, puso a disposición hoteles y refugios para las personas afectadas que perdieron o vieron dañadas sus viviendas.

"Les pido que actuemos en unión nacional, con calma, y que sepamos que unidos vamos a superar esta tragedia… Gracias, gracias, a quienes han tendido su mano a nuestro país", declaró Rodríguez en un mensaje publicado en redes sociales.

En Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país está listo para enviar ayuda a Venezuela tras los terremotos que afectaron al país sudamericano y anticipó que los primeros reportes de daños "no son buenos".

"Los dos grandes terremotos que acaban de golpear al noble pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de fallecidos. ¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar!", expresó Trump.

"He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen y actúen con rapidez. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros informes no son buenos! Presidente DJT", concluyó Trump.

Según una proyección del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los terremotos registrados frente a la costa de Venezuela podrían dejar un saldo potencial de entre 10 millones y 100 mil fallecidos, de acuerdo con la evaluación preliminar de su sistema PAGER, que también anticipa importantes pérdidas económicas.

Rodríguez declaró el estado de emergencia tras los terremotos que afectaron la zona central de Venezuela y anunció la activación de toda la red de salud pública y privada.

Por su parte, el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró que 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, parten este 25 de junio hacia Caracas.

En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería.



300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas 🇸🇻🇻🇪 — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 25, 2026

Los reyes de España enviaron un mensaje de apoyo y solidaridad al pueblo venezolano.

"Queremos transmitir nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestra fuerza para todos los heridos y las comunidades que han sufrido el desastre", indica el mensaje.

El Gobierno de Portugal aseguró que está en contacto con las misiones diplomáticas y consulares en Venezuela. Al mismo tiempo, se mostró disponible para enviar ayuda de emergencia y humanitaria.

Rodríguez también mantuvo una llamada telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien expresó su solidaridad con Venezuela.

Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 25, 2026

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministro indio, Narendra Modi; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif; el presidente panameño, José Raúl Mulino, y el presidente chileno, José Antonio Kast, han mostrado su solidaridad por la tragedia.

El Gobierno alemán ofreció hasta seis aviones de transporte militar para prestar ayuda rápida a Venezuela.

Tomei conhecimento, com grande preocupação e consternação, dos impactos causados pelo terremoto que atingiu a Venezuela nesta quarta (24). Instruí o ministério das Relações Exteriores que avalie, juntamente com a embaixada do Brasil em Caracas, a situação no país e as medidas de… — Lula (@LulaOficial) June 25, 2026

"Las Fuerzas Armadas están preparadas para brindar ayuda rápidamente con hasta seis aviones de transporte A400M", señaló el Ministerio de Defensa de Alemania en un comunicado, "tan pronto como se solicite el apoyo desde Berlín".

En un escrito difundido en sus redes sociales y fechado en Nueva York, donde Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen en una prisión federal acusados de narcoterrorismo, tráfico de drogas y uso de armas, el dirigente pidió "la máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción".

Acabo de conversar por teléfono con la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez, para transmitirle la solidaridad de Chile en los difíciles momentos que enfrenta el pueblo venezolano. Estamos gestionando el envío de ayuda humanitaria urgente y el despliegue de equipos… pic.twitter.com/fWj3Jc3QYv — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) June 25, 2026

En Guatemala, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su solidaridad con el pueblo venezolano e informó que, hasta el momento, no hay reporte de guatemaltecos afectados por los terremotos.