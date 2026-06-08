Verificamos por usted: el video de olas que inundan áreas de Monterrico no fue causado por el terremoto en Filipinas

Aunque el video que circula en redes sociales muestra olas que alcanzaron un comercio cerca de la playa en Monterrico, Santa Rosa, las autoridades descartan que se trate de un tsunami relacionado con un terremoto en Filipinas.

El Insivumeh explicó que el incremento del oleaje está asociado a una marejada ciclónica provocada por la tormenta tropical Cristina y por alteraciones en el nivel del mar derivadas de las condiciones meteorológicas en el Pacífico.

La publicación viral asegura que las fuertes olas registradas en Monterrico son consecuencia de un terremoto ocurrido en Filipinas y advierte sobre un posible tsunami en Guatemala.

Sin embargo, tanto el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) descartaron esa versión.

Aumento de oleaje y marejada

En un boletín especial emitido este 8 de junio, el Insivumeh explicó que durante los últimos días se fue formando la tormenta tropical Cristina en el Pacífico, lo que ha generado vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora en esa región, además de un aumento en el nivel del mar debido a la disminución de la presión atmosférica, un fenómeno conocido como "barómetro invertido".

La institución señaló que la semana pasada se registró una anomalía de hasta 0.29 metros en el nivel del mar en Ocós, San Marcos, mientras que otros puntos monitoreados en la costa del Pacífico también mostraron incrementos superiores a 0.15 metros.

No obstante, aclaró que este comportamiento no está relacionado con mareas extraordinarias ni con un tsunami. Según el boletín, las estaciones mareográficas no han detectado incrementos significativos asociados a ese tipo de eventos.

Además, el Insivumeh prevé que la influencia de Cristina continúe durante los próximos días y provoque un aumento importante del oleaje.

Los pronósticos indican alturas superiores a los dos metros en los ocho puntos monitoreados en el litoral Pacífico, con los mayores valores esperados en Ocós (2.8 metros) y Champerico (2.6 metros).

La entidad advirtió que las condiciones podrían favorecer episodios de marejada ciclónica e inundaciones costeras puntuales, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales.

Calificación: Falso

El video muestra oleaje elevado en la costa guatemalteca, pero no existe una alerta de tsunami ni evidencia de que el fenómeno esté relacionado con un terremoto en Filipinas. Las autoridades atribuyen las condiciones observadas a la influencia de la tormenta tropical Cristina y a una marejada ciclónica en el Pacífico.

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