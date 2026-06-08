Posible depresión tropical aumentá las lluvias en Guatemala entre el 8 y el 12 de junio

El pronóstico de las condiciones atmosféricas del 8 al 12 de junio, elaborado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), prevé que las lluvias continuarán del sur al centro del país.

El Insivumeh advierte que podría percibirse niebla o neblina durante la mañana, ambiente cálido y húmedo, así como el desarrollo de cielos nublados por la tarde.

El pronosticador Cleofas Culajay informó que se mantiene el monitoreo de la tormenta tropical Boris, ubicada frente a las costas de México, en el océano Pacífico. Este sistema no representa peligro directo para Guatemala.

Además, se observa el desarrollo de un sistema de baja presión en el Pacífico centroamericano, el cual tiene alta probabilidad de convertirse en depresión tropical en las próximas horas.

Culajay explicó que, debido a su cercanía, ingresará abundante humedad a Guatemala.

Para este 8 de junio se pronostican lluvias intermitentes en las regiones del sur al centro del territorio guatemalteco, así como lluvias locales en Petén, el Caribe y la Franja Transversal del Norte.

Los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en la bocacosta, el sur de Occidente, el sur de los valles de Oriente y el altiplano central.

La institución científica señaló que las condiciones meteorológicas son favorables para la formación de tormentas locales severas.

SISTEMA CONRED MANTIENE ALERTA AMARILLA INSTITUCIONAL ANTE ACERCAMIENTO DE LA DEPRESIÓN TROPICAL THREE-E.



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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantiene la alerta amarilla institucional por el acercamiento de la depresión tropical Three-E en el océano Pacífico, a la que hace referencia el Insivumeh.

De acuerdo con una imagen de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, dicho sistema atravesaría Guatemala entre el 11 y 12 de junio.

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