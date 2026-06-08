Alerta por Cristina en Guatemala: recomendaciones ante lluvias, oleaje y posibles emergencias

Comunitario

Alerta por Cristina en Guatemala: recomendaciones ante lluvias, oleaje y posibles emergencias

La tormenta tropical Cristina favorece el incremento de lluvias, oleaje y marejada en Guatemala, mientras la Conred mantiene alerta anaranjada institucional y refuerza acciones de prevención ante posibles emergencias.

|

time-clock

La tormenta tropical Cristina favorece el incremento de lluvias, oleaje y marejada en Guatemala, mientras la Conred mantiene alerta anaranjada institucional y refuerza acciones de prevención ante posibles emergencias.

La Conred mantiene alerta anaranjada institucional mientras la tormenta tropical Cristina favorece lluvias, oleaje y marejada en distintas regiones de Guatemala. (Foto: Prensa Libre, Conred).

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró este lunes 9 de junio alerta anaranjada institucional debido a los efectos indirectos de la tormenta tropical Cristina, que favorece el ingreso de humedad y el incremento de lluvias en Guatemala.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), las condiciones atmosféricas también provocarán aumento del oleaje y marejada en el litoral Pacífico, así como riesgo de inundaciones, deslizamientos, crecidas repentinas de ríos y descenso de lahares en áreas volcánicas.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada por canales oficiales y adoptar medidas preventivas para reducir riesgos.

Lluvias aumentarán durante la semana

Según el Insivumeh, la tormenta tropical Cristina se desplaza frente a las costas del Pacífico centroamericano y mantiene un aporte constante de humedad hacia Guatemala.

LECTURAS RELACIONADAS

TORMENTA TROPICAL CRISTINA

Conred declara alerta anaranjada por la tormenta tropical Cristina y sus posibles efectos en Guatemala

chevron-right
EEUU estima una temporada de ciclones del Atlántico menor a la media con hasta 6 huracanes

Inicia la temporada de huracanes 2026 y EE. UU. explica cómo se desarrollará en el Atlántico y el Pacífico

chevron-right

Los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en las regiones del Pacífico, Bocacosta, Occidente, Altiplano Central y Valles de Oriente.

Las autoridades meteorológicas prevén que las precipitaciones se intensifiquen entre el miércoles y el jueves, lo que podría generar inundaciones urbanas, desbordamiento de ríos, derrumbes y deslizamientos en áreas vulnerables.

Oleaje y marejada afectan la costa del Pacífico

Además de las lluvias, el sistema favorece el incremento del oleaje y la marejada en el litoral Pacífico. Las autoridades recomendaron evitar actividades recreativas y labores de pesca en sectores donde las condiciones marítimas representen un riesgo para la población.

Conred también pidió a las comunidades costeras mantenerse atentas a los avisos emitidos por las instituciones encargadas del monitoreo.

EN ESTE MOMENTO

Socavamiento en kilómetro 132.5 de la ruta RN-17 en San Jerónimo, Baja Verapaz por lluvias en Guatemala.

Tormenta Cristina golpeará a Guatemala ya con 270 emergencias por lluvias y rezago vial

Right
WALTER MAZARIEGOS

CC firma resoluciones que respaldan la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac

Right

Riesgo de lahares en áreas volcánicas

Las lluvias podrían favorecer el descenso de lahares en barrancas y cauces cercanos a los volcanes de Fuego y Santiaguito. Estos flujos están compuestos por agua, ceniza, rocas y material volcánico que descienden por las laderas y pueden afectar caminos, puentes y comunidades cercanas.

Las autoridades recomendaron no permanecer en cauces de ríos ni en áreas identificadas como vulnerables al paso de estos materiales.

Recomendaciones de Conred

Ante las condiciones previstas para los próximos días, la Conred recomendó:

  • Mantener lista la mochila de las 72 horas
  • Revisar el Plan Familiar de Respuesta
  • Evitar cruzar ríos crecidos o calles inundadas
  • Alejarse de laderas inestables y zonas propensas a deslizamientos
  • No ingresar a cauces durante el descenso de lahares
  • Identificar rutas de evacuación y áreas seguras
  • Atender las instrucciones de las autoridades locales
  • Reportar emergencias al número 119

La institución indicó que mantiene monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y coordinación con autoridades departamentales y municipales para responder ante cualquier emergencia que pueda registrarse durante el paso de la tormenta tropical Cristina.

El Ejército de Guatemala informó que mantiene vigente el estado de alerta institucional anaranjada y que continúa con labores de monitoreo, prevención y preparación para apoyar a la población en caso de emergencias derivadas de las lluvias, inundaciones o deslizamientos que puedan registrarse en el país.

Asimismo, la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (Asonbomd) se declaró en alerta anaranjada institucional por el acercamiento del fenómeno. La entidad indicó que sus 139 estaciones permanecen en apresto y monitorean áreas identificadas como de alto riesgo en sus respectivas jurisdicciones para brindar atención oportuna ante cualquier eventualidad.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

ARCHIVADO EN:

Conred Insivumeh Temporada de lluvia 2026 Tormenta Cristina 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM