Alerta por Cristina en Guatemala: recomendaciones ante lluvias, oleaje y posibles emergencias

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró este lunes 9 de junio alerta anaranjada institucional debido a los efectos indirectos de la tormenta tropical Cristina, que favorece el ingreso de humedad y el incremento de lluvias en Guatemala.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), las condiciones atmosféricas también provocarán aumento del oleaje y marejada en el litoral Pacífico, así como riesgo de inundaciones, deslizamientos, crecidas repentinas de ríos y descenso de lahares en áreas volcánicas.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada por canales oficiales y adoptar medidas preventivas para reducir riesgos.

Lluvias aumentarán durante la semana

Según el Insivumeh, la tormenta tropical Cristina se desplaza frente a las costas del Pacífico centroamericano y mantiene un aporte constante de humedad hacia Guatemala.

Los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en las regiones del Pacífico, Bocacosta, Occidente, Altiplano Central y Valles de Oriente.

Las autoridades meteorológicas prevén que las precipitaciones se intensifiquen entre el miércoles y el jueves, lo que podría generar inundaciones urbanas, desbordamiento de ríos, derrumbes y deslizamientos en áreas vulnerables.

Oleaje y marejada afectan la costa del Pacífico

Además de las lluvias, el sistema favorece el incremento del oleaje y la marejada en el litoral Pacífico. Las autoridades recomendaron evitar actividades recreativas y labores de pesca en sectores donde las condiciones marítimas representen un riesgo para la población.

📌 AVISOS INFORMATIVOS - TORMENTA TROPICAL CRISTINA FAVORECE INCREMENTO DE OLEAJE Y MAREJADA EN EL PACÍFICO. pic.twitter.com/chhN7FLHfc — CONRED (@ConredGuatemala) June 8, 2026

Conred también pidió a las comunidades costeras mantenerse atentas a los avisos emitidos por las instituciones encargadas del monitoreo.

Riesgo de lahares en áreas volcánicas

Las lluvias podrían favorecer el descenso de lahares en barrancas y cauces cercanos a los volcanes de Fuego y Santiaguito. Estos flujos están compuestos por agua, ceniza, rocas y material volcánico que descienden por las laderas y pueden afectar caminos, puentes y comunidades cercanas.

Si vives cerca del #VolcánDeFuego infórmate acerca de qué hacer ante el descenso de lahares como consecuencia de las lluvias con estas recomendaciones🌋 pic.twitter.com/zckcfwbzQJ — CONRED (@ConredGuatemala) June 8, 2026

Las autoridades recomendaron no permanecer en cauces de ríos ni en áreas identificadas como vulnerables al paso de estos materiales.

Recomendaciones de Conred

Ante las condiciones previstas para los próximos días, la Conred recomendó:

Mantener lista la mochila de las 72 horas

Revisar el Plan Familiar de Respuesta

Evitar cruzar ríos crecidos o calles inundadas

Alejarse de laderas inestables y zonas propensas a deslizamientos

No ingresar a cauces durante el descenso de lahares

Identificar rutas de evacuación y áreas seguras

Atender las instrucciones de las autoridades locales

Reportar emergencias al número 119

📌 AVISOS INFORMATIVOS - TORMENTA TROPICAL CRISTINA INCREMENTARÁ LLUVIAS EN EL PAÍS. pic.twitter.com/OPmim0CeZF — CONRED (@ConredGuatemala) June 8, 2026

La institución indicó que mantiene monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y coordinación con autoridades departamentales y municipales para responder ante cualquier emergencia que pueda registrarse durante el paso de la tormenta tropical Cristina.

El Ejército de Guatemala informó que mantiene vigente el estado de alerta institucional anaranjada y que continúa con labores de monitoreo, prevención y preparación para apoyar a la población en caso de emergencias derivadas de las lluvias, inundaciones o deslizamientos que puedan registrarse en el país.

🚨🟠 Estado de Alerta Institucional Anaranjada



Ante el acercamiento de la Tormenta Tropical Cristina, el Ejército de Guatemala mantiene activados sus protocolos de prevención, monitoreo y respuesta para apoyar a la población ante cualquier situación de emergencia.



Se recomienda… pic.twitter.com/Ca7DvNo4PD — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) June 8, 2026

Asimismo, la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (Asonbomd) se declaró en alerta anaranjada institucional por el acercamiento del fenómeno. La entidad indicó que sus 139 estaciones permanecen en apresto y monitorean áreas identificadas como de alto riesgo en sus respectivas jurisdicciones para brindar atención oportuna ante cualquier eventualidad.

Debido al acercamiento de la Tormenta Tropical “Cristina”, como parte del sistema CONRED, la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales se declara en alerta anaranjada institucional.



Las 139 estaciones de Bomberos Municipales Departamentales se encuentran en… pic.twitter.com/Aun4PqRDW3 — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) June 8, 2026

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