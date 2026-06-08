Conred declara alerta anaranjada por la tormenta tropical Cristina y sus posibles efectos en Guatemala

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró este lunes 8 de junio alerta anaranjada institucional por el acercamiento de la tormenta tropical Cristina y por otros eventos activos que representan amenazas en el país.

Añadió que mantiene el monitoreo de la referida tormenta en el océano Pacífico, pues, según información del Insivumeh, los mayores acumulados de lluvia se registrarán en las regiones del Pacífico, la bocacosta, occidente, el altiplano central y los valles de oriente.

Explicó que la tormenta tropical Cristina se formó en el océano Pacífico tras la evolución de un sistema de baja presión a depresión tropical y, posteriormente, a tormenta tropical.

La Conred añadió que, ante estas condiciones, continúan las acciones de prevención y respuesta derivadas de la alerta anaranjada, por lo que hizo recomendaciones a las autoridades nacionales, departamentales y municipales.

Entre las recomendaciones figuran fortalecer el monitoreo de áreas susceptibles a deslizamientos e inundaciones; difundir información preventiva sobre los riesgos asociados al incremento de los niveles de los ríos, y verificar y socializar los planes de respuesta, las rutas de evacuación y las zonas seguras.

También coordinar acciones de prevención, preparación y respuesta con las instituciones que integran el Sistema Conred.

Además, pidió atender las recomendaciones brindadas por los delegados departamentales de la Conred ante los posibles efectos en Guatemala.

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El Insivumeh informó que la tormenta tropical Cristina se ubica cerca de las costas del Pacífico de Nicaragua. Debido a su ubicación y circulación, mantiene el ingreso de humedad; sin embargo, por su posible trayectoria se espera que el jueves ingrese al territorio nacional. Por ello, desde este lunes 8 de junio las lluvias aumentarán gradualmente del sur hacia el centro del país, y se prevé que el miércoles y el jueves sean los días con mayores precipitaciones.

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