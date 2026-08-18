Periférico, Roosevelt y Liberación: los incidentes que han complicado el tránsito este martes 18 de agosto

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Periférico, Roosevelt y Liberación: los incidentes que han complicado el tránsito este martes 18 de agosto

Largas filas y movilidad lenta marcaron este martes en varias vías principales de la capital. La PMT reportó en un video de novedades viales desde primeras horas.

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Ataques armados y tránsito cargado en Periférico, zona 8, y calzada Roosevelt de Ciudad de Guatemala

Composición muestra los dos ataques armados reportados este martes 18 de agosto y el tránsito cargado en la calzada Roosevelt. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios / PMT de Guatemala / Bomberos Municipales)

El tránsito vehicular se complicó durante varias horas de la mañana de este martes 18 de agosto en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala, debido a una combinación de incidentes de tránsito, hechos violentos y trabajos de construcción.

Uno de los sectores más afectados fue el anillo Periférico, donde usuarios reportaron largas filas y tránsito prácticamente paralizado en algunos tramos, principalmente desde el sector del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), en la zona 7, hacia la calzada Raúl Aguilar Batres.

A las complicaciones se sumó un ataque armado ocurrido en la 11 avenida y 41 calle de la zona 8, donde murió baleado el piloto de un bus.

El hecho obligó al cierre temporal de las vías mientras el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) efectuaban las diligencias correspondientes.

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Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala, informó que las autoridades acudieron al lugar para procesar la escena e investigar la muerte del conductor.

El cierre afectó principalmente la conexión vehicular desde la calzada Atanasio Tzul hacia el bulevar Liberación, un sector que ya presenta tránsito lento debido a las obras que se desarrollan en el área.

Otros puntos con complicaciones

Desde las primeras horas de la mañana, la PMT reportó acumulación vehicular en diferentes sectores.

A las 6.50 horas se registró tránsito lento en la calzada Roosevelt, desde la 38 avenida de la zona 11, debido a varias novedades viales que afectaron la conexión hacia el Periférico.

Más tarde, la PMT mostró largas filas en la 7a. calle de la zona 7, en el sector que conecta el bulevar La Madre, la colonia Quinta Samayoa y la colonia Landívar con Plaza Mariachis y el área de la avenida El Cementerio.

Asalto armado en el Periférico

Otro incidente que contribuyó a las complicaciones ocurrió en el anillo Periférico, frente al asentamiento El Esfuerzo, zona 7, donde una conductora fue víctima de un asalto a mano armada cuando se dirigía a su trabajo.

Según los reportes preliminares, hombres que se movilizaban en motocicleta se acercaron al vehículo y tocaron el vidrio del lado del conductor para exigirle el teléfono celular.

Al parecer, la mujer se opuso al asalto y los atacantes efectuaron varios disparos antes de escapar.

Bomberos Voluntarios acudieron tras ser alertados del ataque y atendieron a la conductora por una crisis nerviosa. La víctima resultó ilesa.

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El incidente también tuvo repercusiones en la movilidad hacia Mixco. La Entidad Mixqueña de Transporte (Emixtra) reportó complicaciones en la circulación del bulevar El Naranjo hacia la Ciudad de Guatemala, debido al ataque armado ocurrido en el Periférico.

¿Qué sectores registraron más tránsito?

Durante la mañana, las principales complicaciones se concentraron en:

  • Periférico, principalmente en dirección hacia la calzada Raúl Aguilar Batres
  • 11 avenida y 41 calle, zona 8, por el ataque armado contra el piloto de bus
  • Calzada Atanasio Tzul y bulevar Liberación, afectadas por el cierre y los trabajos de construcción
  • Calzada Roosevelt, zona 11, con acumulación desde la 38 avenida
  • 7a. calle de la zona 7, hacia el sector de Plaza Mariachis y avenida El Cementerio
  • Bulevar El Naranjo, con complicaciones hacia la Ciudad de Guatemala por el incidente en el Periférico

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ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

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