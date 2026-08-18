Periférico, Roosevelt y Liberación: los incidentes que han complicado el tránsito este martes 18 de agosto

El tránsito vehicular se complicó durante varias horas de la mañana de este martes 18 de agosto en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala, debido a una combinación de incidentes de tránsito, hechos violentos y trabajos de construcción.

Uno de los sectores más afectados fue el anillo Periférico, donde usuarios reportaron largas filas y tránsito prácticamente paralizado en algunos tramos, principalmente desde el sector del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), en la zona 7, hacia la calzada Raúl Aguilar Batres.

A las complicaciones se sumó un ataque armado ocurrido en la 11 avenida y 41 calle de la zona 8, donde murió baleado el piloto de un bus.

El hecho obligó al cierre temporal de las vías mientras el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) efectuaban las diligencias correspondientes.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala, informó que las autoridades acudieron al lugar para procesar la escena e investigar la muerte del conductor.

El cierre afectó principalmente la conexión vehicular desde la calzada Atanasio Tzul hacia el bulevar Liberación, un sector que ya presenta tránsito lento debido a las obras que se desarrollan en el área.

🔴 ¡TRÁNSITO PARALIZADO EN PERIFÉRICO!

Colapsa la movilidad vehicular este martes tras ataque armado en zona 8 y obras viales en calzada Roosevelt.#StarNews#InformaciónImprescindible pic.twitter.com/gmBBRmJiTd — StarNews Noticias (@StarNewsNoti) August 18, 2026

Otros puntos con complicaciones

Desde las primeras horas de la mañana, la PMT reportó acumulación vehicular en diferentes sectores.

A las 6.50 horas se registró tránsito lento en la calzada Roosevelt, desde la 38 avenida de la zona 11, debido a varias novedades viales que afectaron la conexión hacia el Periférico.

Más tarde, la PMT mostró largas filas en la 7a. calle de la zona 7, en el sector que conecta el bulevar La Madre, la colonia Quinta Samayoa y la colonia Landívar con Plaza Mariachis y el área de la avenida El Cementerio.

Asalto armado en el Periférico

Otro incidente que contribuyó a las complicaciones ocurrió en el anillo Periférico, frente al asentamiento El Esfuerzo, zona 7, donde una conductora fue víctima de un asalto a mano armada cuando se dirigía a su trabajo.

Según los reportes preliminares, hombres que se movilizaban en motocicleta se acercaron al vehículo y tocaron el vidrio del lado del conductor para exigirle el teléfono celular.

Al parecer, la mujer se opuso al asalto y los atacantes efectuaron varios disparos antes de escapar.

Bomberos Voluntarios acudieron tras ser alertados del ataque y atendieron a la conductora por una crisis nerviosa. La víctima resultó ilesa.

El incidente también tuvo repercusiones en la movilidad hacia Mixco. La Entidad Mixqueña de Transporte (Emixtra) reportó complicaciones en la circulación del bulevar El Naranjo hacia la Ciudad de Guatemala, debido al ataque armado ocurrido en el Periférico.

Complicaciones en la circulacion de bulevar El Naranjo debido ataque armado sobre Periférico con direccion a la Ciudad. #TránsitoMixco pic.twitter.com/zkjNcp3r10 — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) August 18, 2026

¿Qué sectores registraron más tránsito?

Durante la mañana, las principales complicaciones se concentraron en:

Periférico , principalmente en dirección hacia la calzada Raúl Aguilar Batres

, principalmente en dirección hacia la calzada Raúl Aguilar Batres 11 avenida y 41 calle, zona 8 , por el ataque armado contra el piloto de bus

, por el ataque armado contra el piloto de bus Calzada Atanasio Tzul y bulevar Liberación , afectadas por el cierre y los trabajos de construcción

, afectadas por el cierre y los trabajos de construcción Calzada Roosevelt, zona 11 , con acumulación desde la 38 avenida

, con acumulación desde la 38 avenida 7a. calle de la zona 7 , hacia el sector de Plaza Mariachis y avenida El Cementerio

, hacia el sector de Plaza Mariachis y avenida El Cementerio Bulevar El Naranjo, con complicaciones hacia la Ciudad de Guatemala por el incidente en el Periférico

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