Conred evalúa puente del Anillo Periférico sobre la calzada Aguilar Batres por reporte de posibles daños

Personal de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-Conred) realizó una evaluación en el puente Periférico, sobre la calzada Raúl Aguilar Batres, zona 11 de la Ciudad de Guatemala, luego de recibir un reporte de posibles daños en la estructura.

La institución informó que sus técnicos acudieron al lugar para efectuar la inspección correspondiente y determinar las condiciones del puente.

Por el momento, la Conred no ha detallado qué tipo de daños fueron reportados ni la magnitud de estos. Tampoco se ha informado si la situación representa algún riesgo para quienes circulan por el sector.

#Guatemala Personal de la SE-CONRED realizó una evaluación tras el reporte de daños en el puente Periférico ubicado en Calzada Aguilar Batres, zona 11 de Guatemala. Se coordina con las instituciones correspondientes las acciones pertinentes en el área. pic.twitter.com/xTnSNOJujq — CONRED (@ConredGuatemala) August 18, 2026

“Personal de la SE-Conred realizó una evaluación tras el reporte de daños en el puente Periférico ubicado en Calzada Aguilar Batres, zona 11 de Guatemala”, informó la institución.

La Conred agregó que coordina con las instituciones correspondientes las acciones pertinentes en el área. Se espera que las evaluaciones permitan establecer las medidas que deberán adoptarse en el puente.

El puente forma parte del Anillo Periférico

El puente se encuentra en uno de los puntos de conexión del Anillo Periférico con la calzada Aguilar Batres, una de las principales arterias de la capital. La existencia e identificación de este paso como “puente Periférico sobre la calzada Aguilar Batres” también aparece en registros de la Conred.

De acuerdo con información de la Hemeroteca de Prensa Libre, basada en la investigación Génesis y desarrollo del Anillo Periférico en la ciudad de Guatemala, de Blanca Ordóñez, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la primera fase del Anillo Periférico comenzó a construirse en 1973. El proyecto buscaba conectar distintas zonas de la capital y facilitar la circulación sin necesidad de atravesar el centro de la ciudad.

La evaluación reportada por la Conred continúa a la espera de información técnica que permita conocer el estado de la estructura y las acciones que adoptarán las autoridades.

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