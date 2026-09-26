Mides pide Q1 mil 300 millones más para 2027: estos programas recibirían más recursos

En las próximas semanas el Congreso comenzará a discutir el proyecto de presupuesto para el 2027, que asciende a más de Q192 mil 045 millones y que deberá ser sometido a dictamen ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda.

En el proyecto de gasto del próximo año se observan incrementos presupuestarios para distintos rubros, así como para varias carteras, como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que requiere una asignación de Q5 mil 500 millones para el próximo año.

En el 2026, el Mides contó con un presupuesto de Q4 mil 200 millones, mientras que para el próximo año la cartera contará con Q5 mil 500 millones. Eso significa que en el 2027 su presupuesto se incrementará en Q1 mil 300 millones, equivalentes al 30.95% de los recursos con los que contó en el presente año.

Según se indica en el proyecto de presupuesto para el 2027, el Mides realizó una serie de ajustes a su estructura presupuestaria, para cumplir con obligaciones como el cumplimiento del Acuerdo Ministerial DS-69-2025, que contiene el Manual Operativo de Programas Internos del Fondo de Desarrollo Social (Fodes); la estrategia intersectorial Mano a Mano, y también de acuerdo con la Política General de Gobierno (PGG).

También se incluye el fortalecimiento del Programa 19 (Dotaciones y Servicios e Infraestructura para el Desarrollo Social). En este se integran nuevos subproductos destinados al reforzamiento estructural de viviendas en vulnerabilidad, saneamiento básico ambiental (instalación de letrinas) y sustitución de pisos de tierra por concreto. Todo esto en el marco del combate frontal contra la desnutrición crónica infantil.

Asimismo, se da la readecuación de dos subprogramas del Programa 15, que aborda la Prevención de la Delincuencia y Generación de Capital Humano. Estas readecuaciones abarcan el subprograma 01, que cambió de “Prevención de Hechos Delictivos Contra el Patrimonio” a “Prevención de Hechos Delictivos Contra el Patrimonio y Participación Social”.

También está el subprograma 02, que cambió de “Becas de Educación Artesano” a “Becas de Educación y Capacitación”, con el objetivo de ampliar la cobertura, optimizar recursos y alinear el presupuesto con la generación de oportunidades de empleo y el fortalecimiento de capital humano.

Según se indica en el presupuesto del 2027, con estos cambios se busca “modernizar la gestión ministerial, hacerla más inclusiva y transparente, ampliando la cobertura, optimizando el uso de los recursos públicos”.

Distribución de las asignaciones

El presupuesto del Mides para el 2027 asciende a Q5 mil 500 millones. El incremento de Q1 mil 300 millones en comparación con el presupuesto del 2026 está dirigido principalmente a cubrir los aumentos que presentan algunos de los programas que están a cargo de la cartera.

Según la distribución de los fondos, estos quedarán estipulados de la siguiente manera para el próximo año:

Programa 14: Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos. En el 2026 contó con un presupuesto de Q557 millones 209 mil 633 y para el 2027 aumentará a Q1 mil 166 millones 670 mil 352, con un incremento del 109.4%.

Programa 19: Dotaciones, Servicios e Infraestructura para el Desarrollo Social. En el 2026 tuvo un presupuesto de Q1 mil 787 millones 541 mil 700 y para el 2027 contará con Q1 mil 684 millones 265 mil 436, con una disminución del 5.8%.

Programa 21: Transferencias Monetarias Condicionadas en Salud y Educación. En el presente año contó con Q1 mil 54 millones 73 mil 260; para el 2027 aumentará a Q1 mil 720 millones 268 mil 878, con un aumento del 63.2%.

Programa 15: Prevención de la Delincuencia y Generación de Capital Humano. De Q120 millones 286 mil 942 en el 2026 pasará a Q315 millones 779 mil 718 en el 2027, con un incremento del 162.5%.

Servicios de Apoyo a los Programas Sociales. De Q510 millones 95 mil 914 en el 2026 se reduce a Q315 millones 102 mil 313, con una variación del 24.7%.

Según explicó el ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, el incremento que se da en el Programa 14, destinado a alimentación, así como en el Programa 21, de Transferencias Monetarias Condicionadas, se debe a que ambos están orientados al fortalecimiento de la seguridad alimentaria, y las transferencias monetarias para salud y educación van en línea con el combate a la desnutrición crónica y la ampliación de la protección social, “todo esto ante las consecuencias que se prevén para el próximo año a consecuencia de la sequía y las afectaciones provocadas por el fenómeno de El Niño”, indicó.

Ejecución en el 2026

Según información proporcionada por el Mides, durante el primer semestre del 2026 la ejecución de los programas presupuestados ha sido la siguiente:

Programa 01: Administración Institucional. Del presupuesto vigente de Q171 millones 895 mil 251 han sido ejecutados Q81 millones 361 mil 168.18, equivalentes al 47.24%.

Programa 01: Servicios de Apoyo a los Programas Sociales. Del presupuesto vigente de Q488 millones 21 mil 714 se han ejecutado Q81 millones 503 mil 791.09, equivalentes al 16.70%.

Programa 14: Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos, encaminado a brindar alimentos balanceados (desayuno y almuerzo) para población vulnerable, así como para el programa de Transferencias Monetarias Condicionadas para Alimentos. De un total de Q557 millones 218 mil 633 se ejecutaron Q286 millones 4 mil 814.17, equivalentes al 51.33%.

Programa 15: Prevención de la Delincuencia y Generación de Capital Humano, destinado a la prestación de los servicios de educación no formal para Jóvenes Protagonistas y entrega de Becas. De Q120 millones 559 mil 942 de presupuesto se ejecutaron Q40 millones 208 mil 743.02, equivalentes al 33.35%.

Programa 19: Dotaciones, Servicios e Infraestructura para el Desarrollo, para la ejecución de las intervenciones para el apoyo al desarrollo comunitario. De Q1 mil 561 millones 707 mil 700 se ejecutaron Q497 millones 17 mil 256.63, equivalentes al 31.42%.

Programa 21: Transferencias Monetarias Condicionadas en Salud y Educación. De Q1 mil 54 millones 86 mil 760 se ejecutaron Q697 millones 331 mil 983.33, equivalentes al 66.16%.

Programa 99: Partidas no Asignables a Programas. Dicho programa es para el pago anual a la Secretaría de Integración Social Centroamericana (Sisca) y asignaciones especiales según el Decreto 3-2026, que contiene las reformas al Presupuesto General del 2026. De Q23 millones 200 mil se ejecutaron Q20 millones, que equivalen al 86.21%.

Según indicó el titular del Mides, la ejecución presupuestaria durante el presente año ha respondido a los objetivos propuestos por el gobierno, encaminados a romper la discrecionalidad, que ha sido el principal objetivo propuesto. También aseguró que actualmente los programas sociales atienden a un millón de familias y la meta en el 2027 es llegar a más de 2 millones a través del registro nacional de hogares, con los recursos que han sido solicitados, los cuales aseguró “no son antojadizos”.

“Ahorita tenemos un millón de hogares registrados y pretendemos en el 2027 dejar registrados a no menos de 2.5 millones. Esto nos permitirá contar con la información de las familias y sus principales necesidades y eso nos permite usar el registro social de hogares como una herramienta de planificación estratégica. Ahora los presupuestos no son antojadizos, ahora los presupuestos son con base en datos y evidencia”, aseguró.

El funcionario también explicó que han tenido un aumento progresivo en cada año del actual gobierno en la atención de la población por medio de los programas sociales.

“Recordemos que el aumento ha sido progresivo porque empezamos atendiendo 7 municipios en el primer año. En el segundo nos propusimos atender a 25 y llegamos a 36. Este año estamos atendiendo a 80 municipios y la meta del Gobierno para el siguiente año es atender a los 114 municipios con datos históricos de mayor vulnerabilidad. También es importante mencionarle que el presupuesto ha hecho un cambio en la política social del país”, justificó Pinto.

El titular del Mides también indicó que de 60 comedores sociales se ha incrementado esta cifra a 180 en todo el país. En cuanto al programa de Bolsa Social afirmó que al inicio de su gestión había 25 mil beneficiarios y para este año ese número se incrementó a 75 mil. Mientras que el Bono Social se incrementó de 80 mil a 350 mil beneficiarios.

Sobre la cooperación con el programa Mano a Mano para el próximo año se tiene previsto llegar a 250 mil pisos libres de tierra incrementando así el número con el que finalizará este año que es de 150 mil, esto como parte del Programa 19 para el 2027 afirmó Pinto.

Desconfianza en año electoral

El incremento presupuestario para el Mides en el 2027 genera algunas dudas y “desconfianza”, especialmente por ser un año electoral, afirma Cristhians Castillo, del Instituto de Análisis e Investigación de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac).

“Estamos ya entrando prácticamente al último año de gobierno y desafortunadamente hasta ahora vemos un Mides que va a tener una cantidad de recursos que pudieran ser utilizados para el fortalecimiento de la política social en Guatemala. Pero, es una desconfianza total que sea hasta el año electoral, el año de las elecciones en donde se asignan estos fondos”, aseguró.

A criterio del experto, esta desconfianza se genera debido al “contexto histórico y clientelar” que originó la creación de este ministerio durante el gobierno del Partido Patriota y que fue antecedido por el modelo de “Cohesión Social” implementado por el gobierno de Álvaro Colom.

“Lo que hoy conocemos como Mides, que desafortunadamente no ha dejado de ser un brazo clientelar electoral, electorero, en este caso de los gobiernos de turno. La dinámica en gobiernos anteriores para el Mides ha sido la de repartir recursos con fines político-clientelares encaminados a beneficiar al candidato del gobierno de turno y sin tomar criterios de priorización de esta ayuda para los sectores y las familias más vulnerables en Guatemala”, afirma.

Castillo advierte que el Mides tiene muchos retos en el próximo año que deben ser atendidos y priorizados, principalmente en las áreas del corredor seco y otros puntos vulnerables del país, debido a la sequía prolongada y a los efectos del fenómeno de El Niño, lo que generará un impacto significativo en la producción de alimentos y granos en el país, por lo que desde este ministerio se deben priorizar y garantizar la protección de los ciudadanos.

“De cara el 2027 el Mides tendrá grandes retos por el tema de la sequía, la sequía prolongada que nos ha afectado en el país por el tema del cambio climático y El Niño va a generar un impacto en el tema del acceso de alimentos durante todo el año entrante. Es ahí en donde deben ser focalizados y designados los recursos del ministerio, para apoyar y atender a las familias en peligro e inseguridad alimentaria”, asegura.

Castillo indica que, lamentablemente, muchos de estos recursos asignados al Mides son destinados, principalmente en años electorales, a la contratación innecesaria de personal que tiene funciones político-electorales, por lo que desde el Congreso se deberán tomar las medidas necesarias para garantizar que los fondos de este ministerio sean invertidos en los rubros a los cuales están dirigidos.

Sobre las asignaciones presupuestarias para cada uno de los programas sociales que tiene a su cargo el Mides, Castillo indicó que primero se deberán observar las justificaciones que las autoridades del ministerio brinden a la Comisión de Finanzas, para tener un panorama más claro sobre el destino de los fondos y si en verdad estos serán priorizados para atender las necesidades de las familias guatemaltecas.