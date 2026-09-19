CIV y Mides concentran el 35.9% del presupuesto para inseguridad alimentaria y desnutrición en el 2027

El presupuesto del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Poasán) podría tener un incremento de 27.51% para el 2027, según el anteproyecto aprobado en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasán).

La solicitud de recursos que se discutirá en el Congreso prevé Q19,792.63 millones para atender la desnutrición y la inseguridad alimentaria durante el próximo año. El 35.96% de los recursos se concentra en los ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y de Desarrollo Social (Mides).

En el Poasán se vinculan las acciones que realizan 18 instituciones de gobierno para mejorar la salud y nutrición de los guatemaltecos, bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán).

De acuerdo con información oficial, buena parte del presupuesto solicitado para el próximo año está relacionada con el Plan de la Lucha contra la Malnutrición, que busca atender de manera integral la desnutrición crónica y aguda, la falta de vitaminas y minerales, el sobrepeso y la obesidad en la población.

En el anteproyecto del Poasán, la mayor asignación la tiene el Ministerio de Educación (Mineduc), con Q4,097.29 millones, que representan el 20.70% del total de los recursos que se plantean para el 2027.

Pese a que dicha cartera tiene buena parte de los fondos, es una de las instituciones con menor incremento en el plan, pues su presupuesto sube un 8%.

En este monto se vincula lo asignado al programa de alimentación escolar, que cubre a cerca de 3.2 millones de estudiantes del sector público, desde educación inicial hasta secundaria.

Mayor incremento

Hay otras instituciones cuyo incremento supera el 100%. En la lista están el CIV, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), el Fondo de Tierras (Fontierras) y el Mides.

El CIV suele tener uno de los presupuestos más altos en el Poasán. El monto vigente al pasado 31 de agosto era de Q1,388.93 millones y para el próximo año se le asignarían Q3,214 millones, un incremento del 131.4%, según el anteproyecto.

De acuerdo con la Sesán, el incremento incluye intervenciones relacionadas con la reposición y el mejoramiento de carreteras secundarias y puentes. Estas acciones permitirían mayor acceso a alimentos —mercados locales—, acercamiento a los servicios de salud y apoyo al subsidio para vivienda.

Para el Marn, el aumento es del 169.6%, pues de los Q15.38 millones que tiene actualmente pasaría a Q41.46 millones en el 2027. La razón es que vincula más actividades enfocadas en la calidad del recurso hídrico.

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En el caso de Fontierras, el alza es del 232.27%, pues este año tiene Q69.14 millones y para el próximo se plantea una asignación de Q229.74 millones. En el anteproyecto no se detalla a qué acciones se dirigirían los fondos.

También resalta el crecimiento presupuestario del Mides, del 81.98%. En el presente período trabaja con Q2,144.52 millones y para el 2027 subiría a Q3,902.61 millones.

La Sesán refiere que dicho aumento se debe al fortalecimiento de programas sociales para atender a la población en pobreza y pobreza extrema, con comedores sociales, transferencias monetarias condicionadas para alimentos y salud, y dotación de materiales para la vivienda.

Caso aparte

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) es un caso aparte. Para el 2027, la cartera tendría Q1,405.99 millones, dado que desvincula del Poasán Q70 millones para atender la construcción, ampliación, mejoramiento y reposición de infraestructura de riego.

Pese a ello, el Maga aparece con un aumento del 16.75% comparado con los recursos que recibió este año. Con esos fondos cubriría actividades de agricultura familiar, producción y seguro agropecuario. En el análisis de la Sesán se indica que el ministerio redujo un 33% la meta de asistencia de dotación de alimentos.

El Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA) tendrá una merma en el presupuesto para el próximo año. La reducción es del 35.8%, lo cual está relacionado con la disminución de las metas físicas propuestas para el 2027. Entre las actividades que anteriormente ha vinculado al Poasán están la producción de semillas mejoradas y la promoción de tecnología agrícola.

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Jairo Flores, diputado del Frente Parlamentario contra el Hambre, cuestionó, durante una citación el pasado 7 de septiembre, el aumento del presupuesto en el Poasán para ministerios como el CIV, que presenta este año una baja ejecución y cuyas acciones considera que no tienen mayor impacto en la seguridad alimentaria.

También señaló el incremento para el Mides, al que se ha cuestionado por un manejo clientelar de los programas a su cargo.

A criterio de Flores, las instituciones vinculan actividades al Poasán bajo la etiqueta y la excusa del combate al hambre y la desnutrición, pero no hay resultados que evidencien la disminución de estos males.

“Siguen usando el hambre de la gente para justificar temas de corrupción y gastos que van en beneficios de los funcionarios. Eso es lo más lamentable”, dijo el parlamentario José Chic.

Flores también criticó que el Maga desvinculara del Poasán Q70 millones del programa de riego, cuando, en el contexto de una sequía prolongada, esta es una actividad esencial para el pequeño agricultor, cuyos cultivos han sido afectados.

En dicha reunión, Mireya Palmieri, secretaria de la Sesán, expuso que la institución que dirige estuvo de acuerdo y avaló la distribución de los recursos en el Poasán, pues la asignación corresponde a lo que cada ministerio se comprometió a ejecutar.

Por aparte, la Sesán respondió que a cada una de las instituciones que vinculan presupuesto para la atención de la seguridad alimentaria y nutricional se les recomendó plantear cada acción con base en el Protocolo Interinstitucional para el Abordaje de la Desnutrición Aguda en territorios de mayor carga de morbilidad o mortalidad y el Protocolo de Contingencia para el Abordaje del Hambre Estacional para Reducir la Morbilidad y Mortalidad Infantil por Desnutrición Aguda, entre otros documentos.

Baja ejecución

Al cierre de agosto, la ejecución del Poasán llegó al 62.09% y cinco instituciones tienen el gasto más bajo: Instituto de Fomento Municipal (30.78%), CIV (36.90%), Maga (40.52%), Conalfa (41.41%) e ICTA (42.14%).

En el otro extremo está el Mineduc, que alcanzó una ejecución del 83.22%, gracias a los desembolsos realizados para cubrir la alimentación escolar.