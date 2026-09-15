Desnutrición aguda: 32 niños han muerto en Guatemala en 2026 y hay riesgo de que la cifra aumente por la sequía

Al 5 de septiembre, el Ministerio de Salud registra 32 muertes de niños menores de cinco años por desnutrición aguda. Están pendientes de análisis 48 casos que ocurrieron entre mayo y septiembre para establecer si fallecieron por esta causa.

Hay un riesgo latente de que en los próximos meses los casos y los decesos por desnutrición infantil aumenten tras el impacto de la sequía prolongada y la pérdida de las cosechas, que afecta principalmente a los hogares rurales que ya están en inseguridad alimentaria, según expertos.

Los decesos del 2026 igualan a los reportados en el 2025, al comparar los mismos períodos. La diferencia es que el año pasado ocurrieron en 14 departamentos y ahora se registran en 10. Alta Verapaz, San Marcos y Huehuetenango acumulan el 69% de las muertes.

El informe de Salud indica que el 87.5% de los niños tenía menos de 24 meses y que el 71.8% falleció en un hospital público.

Diecisiete de los niños presentaron desnutrición aguda severa como causa básica de muerte; seis presentaban signos de kwashiorkor —cuya principal característica es el edema suave, generalmente en pies, tobillos y piernas— y cuatro, marasmo —marcada delgadez y considerable reducción de grasa, baja estatura y cabello seco y delgado—.

En los datos se observan dos picos de muertes en el año: en enero, cuando fallecieron 10 niños, y en junio, con siete casos. El año pasado, este comportamiento se observó en enero y abril.

Mayor vulnerabilidad

El Ministerio de Salud también reporta 15 mil 38 casos acumulados de desnutrición aguda en menores de cinco años. Hay una disminución del 8.89% comparado con el registro del 2025, cuando a la misma fecha se contaban 16 mil 505.

En siete de cada 10 casos, los niños tienen entre 6 y 36 meses de edad. Cuatro de cada 10 son hombres.

La población infantil de Suchitepéquez, Sacatepéquez, Escuintla, Zacapa y Retalhuleu está en mayor riesgo de presentar un cuadro de desnutrición aguda, pues estos departamentos tienen una tasa superior a 130 casos por cada 10 mil menores de cinco años.

De acuerdo con Iván Aguilar, gerente humanitario de Oxfam en Centroamérica, la sequía asociada al fenómeno de El Niño tiene mayor impacto en los hogares con niños pequeños, mujeres embarazadas o en período de lactancia, por lo que pueden aumentar los casos de desnutrición en los próximos meses.

“Los primeros años de vida son críticos para el desarrollo físico y cognitivo, y períodos prolongados de inseguridad alimentaria pueden aumentar los riesgos de desnutrición aguda y crónica”, refiere Aguilar.

Recomendaciones y acciones

De esa cuenta, una de las recomendaciones de Oxfam es la identificación continua de casos de desnutrición aguda en el ámbito comunitario.

Por su parte, el Ministerio de Salud señala que entre septiembre y diciembre de este año fortalecerá e intensificará la vigilancia nutricional y la prestación de servicios, con especial atención en los 138 municipios priorizados por el impacto de los eventos agroclimáticos y ambientales. Las acciones pueden extenderse al 2027, según la evolución de la sequía.

Indica que será a través de los servicios de salud pública que se hará la identificación y el seguimiento de los casos de malnutrición en los menores de cinco años.

Entre las principales intervenciones que Salud implementará están:

Brigadas Integrales de Salud y Nutrición y Jornadas de Salud Integral en los municipios priorizados

Monitoreo del crecimiento y desarrollo, con énfasis en la detección temprana de desnutrición aguda

Suplementación con vitamina A y micronutrientes espolvoreados para niñas y niños de 6 meses a menores de 5 años

Vacunación de niñas y niños menores de 5 años, con énfasis en neumococo y rotavirus

Desparasitación y atención integral de enfermedades diarreicas, considerando su impacto en la salud y nutrición infantil

Atención y seguimiento oportuno de los casos de desnutrición aguda identificados por los servicios de salud

Vigilancia de la calidad del agua como medida preventiva ante enfermedades que pueden afectar especialmente a la población infantil

Con la finalidad de detectar de manera temprana casos de desnutrición aguda y brindar atención nutricional a la población, el Plan de Acción de Respuesta a Emergencia por Sequía, presentado el 11 de septiembre durante el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasán), establece que el Ministerio de Salud desplegará en el territorio nacional 124 brigadas de salud y nutrición para brindar suplementación, desparasitación y vacunación a niños y embarazadas.