Despliegue de brigadas y las otras medidas que implementará Guatemala ante la emergencia por sequía

Guatemala podría enfrentarse a una canícula prolongada que afectaría principalmente al sector agrícola del país.

Ante un escenario de inseguridad alimentaria, pérdida de cultivos y previsiones adversas de temperatura y precipitaciones que ya afecta a 138 municipios, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró alerta anaranjada a nivel nacional.

Además, como parte del seguimiento a las medidas preventivas ante el hambre estacional y el riesgo de una canícula prolongada, implementadas desde marzo, la vicepresidenta de la República y presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan), Karin Herrera, encabezó el pasado 11 de septiembre una reunión con diversas instituciones para dar a conocer el “Plan de Acción de Respuesta a Emergencia por Sequía”.

Herrera pidió a los ministerios de Salud Pública y Asistencia Social; de Agricultura, Ganadería y Alimentación; de Finanzas Públicas, y de Desarrollo Social, así como a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, los alcaldes municipales y los gobernadores, reforzar la atención dirigida a las familias en situación de vulnerabilidad y garantizar que reciban asistencia de manera oportuna, con medidas que vayan más allá de las acciones habituales.

Durante la reunión también se destacó que esta atención debe priorizar las necesidades de las familias, independientemente de cualquier bandera política.

¿Cuáles son las medidas que comenzarán a implementarse?

El plan contempla las siguientes acciones por parte de cada institución:

El MSPAS deberá desplegar 124 brigadas de salud y nutrición integradas por equipos multidisciplinarios. Además, el ministerio deberá incrementar el número de brigadas que brinden suplementación, desparasitación y vacunación a niñas, niños y mujeres embarazadas; vigilar el estado nutricional, y fortalecer el monitoreo comunitario de la calidad del agua, con el objetivo de prevenir brotes de enfermedades.

Por su parte, el MAGA deberá asegurar la distribución oportuna de alimentos y mantener disponibles las reservas estratégicas, así como promover la implementación de huertos familiares. También deberá recurrir al seguro agrícola para compensar a los productores afectados por la pérdida de sus cosechas y construir reservorios artesanales que permitan captar agua de lluvia para el riego y el consumo del ganado. Para atender la situación del sector ganadero, se planteó proporcionar raciones ante la escasez de pastos. Además, se fortalecerá el acceso al financiamiento para los campesinos mediante capital destinado a las Cajas Rurales, con créditos inmediatos y tasas nulas que contribuyan a que permanezcan en sus tierras. Otra de las acciones consideradas es la rehabilitación de pozos comunitarios.

Al Minfin se le solicitó que confirme las economías presupuestarias disponibles, además de realizar la búsqueda de recursos y explorar la viabilidad de una propuesta legislativa que amplíe el techo presupuestario global.

El Mides deberá activar y entregar de manera oportuna el bono de emergencia, así como iniciar la recolección de información de los hogares del Corredor Seco Ampliado y el Plan Trifinio.

La Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) deberá mantener un monitoreo permanente de las familias en inseguridad alimentaria, mantener al día la estimación de la población afectada, identificar necesidades y movilizar de forma oportuna los recursos. La secretaría también deberá generar información clara sobre qué medidas debe tomar la población ante la emergencia.

Por último, los jefes ediles y gobernadores de la Región Trifinio y del Corredor Seco Ampliado deberán elevar las alertas necesarias con los centros de Operaciones de Emergencia (COE), tanto municipales como departamentales, para redoblar esfuerzos que garanticen el acceso al agua y la asistencia a las familias. También se instó a utilizar los recursos asignados por los Consejos de Desarrollo en cocinas escolares y centros de nutrición.

Autoridades de la Sesan indicaron que continuarán con su función de verificar la implementación de las acciones institucionales, así como el avance de la situación de las familias en inseguridad alimentaria, con el objetivo de evitar el deterioro del estado nutricional de las niñas y los niños.

En seguimiento a las medidas anticipatorias para hambre estacional y riesgo de “canícula prolongada”, impulsadas desde el mes de marzo, la vicepresidenta de la República, Dra. @KarinHerreraVP, encabezó la 8.ª Reunión Extraordinaria del CONASAN. pic.twitter.com/1zms9eUcfd — Vicepresidencia de Guatemala (@ViceGuatemala) September 12, 2026

Alertas a nivel nacional

Según la Conred, actualmente hay 138 municipios que reportan daños asociados a las condiciones climáticas. En cumplimiento del Plan Nacional de Respuesta, se continuará fortaleciendo la articulación entre autoridades municipales, departamentales y nacionales.

Además de la alerta naranja declarada a nivel nacional por la Conred, Totonicapán activó una alerta roja departamental por la escasez de lluvias que afecta las siembras y cosechas comunitarias.

Herrera también declaró alerta roja de forma urgente en la Región Trifinio.