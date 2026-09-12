Sequía agrícola deja pérdidas por Q1,087 millones, según el Maga

La pérdida económica por la sequía agrícola en Guatemala asciende a Q1,087 millones, según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) hasta el 20 de agosto. El maíz y el frijol son los principales cultivos afectados.

La suma preliminar corresponde al daño en las siembras por la escasez de lluvia en más de 171 mil hectáreas, lo que afecta directamente a 357 mil 205 familias. El impacto se centra en el corredor seco, principalmente en Jutiapa, Jalapa, Retalhuleu y Chiquimula, como detalla el Plan Institucional de Atención del Maga ante el Evento Agroclimático Sequía Prolongada 2026-2027.

Se indica que la sequía es un evento de tracto lento, por lo que las cifras del impacto en la economía y en las familias aumentarán conforme avancen los meses, ya que el fenómeno El Niño puede alcanzar un nivel de fuerte intensidad.

De esa cuenta, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) anunció que en la semana del 21 de septiembre hará una actualización de la cantidad de personas en inseguridad alimentaria, tras el impacto de la pérdida de cosechas reportada por el Maga. Actualmente se proyecta que hay 3.2 millones de guatemaltecos en esta situación.

Jairo Flores, diputado y coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo Guatemala, afirmó durante una citación en el Congreso que las repercusiones de la sequía se extenderán con el avance de las semanas y que los grupos más afectados serán mujeres indígenas y niños, con lo que aumentarán los casos de desnutrición aguda.

La pérdida de cosechas se da en un momento crítico, pues el grano que no se logró por la escasa lluvia pone en mayor riesgo a las familias rurales que han agotado sus reservas para afrontar el período de hambre estacional, indicó el diputado Orlando Blanco.

Alerta anaranjada

Por la sequía prolongada, la pérdida de cultivos y la inseguridad alimentaria que afecta a la población, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró este 11 de septiembre alerta anaranjada nacional.

Hasta ahora son 138 municipios en los que se reportan daños asociados a la sequía y a través de la alerta se busca la coordinación de las instituciones que integran el Sistema Conred para monitorear y atender a los guatemaltecos afectados.

Por medio de un comunicado difundido en redes sociales, la institución señaló que la acción se implementó en cumplimiento del Plan Nacional de Respuesta (PNR) y para que las autoridades municipales, departamentales y nacionales, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) y la Secretaría de la Conred respondan a la emergencia según sus competencias.

La alerta anaranjada permite generar información desde los territorios con la finalidad de tomar decisiones oportunas, priorizando las necesidades de la población más vulnerable. También se activan los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) a nivel municipal, según la institución.

📌 COMUNICADO DE PRENSA - ALERTA ANARANJADA NACIONAL POR VARIABILIDAD CLIMÁTICA. pic.twitter.com/sQn4czluKg — CONRED (@ConredGuatemala) September 11, 2026

El Protocolo Temporal para la Gestión, Solicitud y Atención de Recursos para la Respuesta a Emergencias por Variabilidad Climática establece que las primeras acciones deben surgir desde los municipios y luego escalar a nivel departamental y nacional.

Sin embargo, ese mecanismo escalonado para atender las alertas ha sido cuestionado por Alejandro Maldonado, exsecretario de la Conred, debido a que las coordinadoras locales están conformadas por comunitarios y voluntarios locales que no tienen el conocimiento técnico-científico para tomar decisiones y actuar oportunamente durante una emergencia. Además, esto ralentiza el apoyo humanitario.

En el comunicado, la Conred llama a la población a hacer “uso responsable del agua”, así como a proteger las fuentes de abastecimiento, prevenir incendios y atender las recomendaciones de las autoridades locales.

Le puede interesar: Cuestionan gestión del Gobierno ante efectos del fenómeno de El Niño

La declaratoria de la alerta naranja nacional surge luego de que el Maga solicitara a la Conred elevar la alerta por la sequía en todo el país, como consta en el Plan Institucional de Atención del Maga ante el Evento Agroclimático Sequía Prolongada 2026-2027, que fue enviado el pasado 7 de septiembre a los diputados jefes de bloque del Congreso de la República.

María Fernando Rivera, titular del Maga, destacó que la alerta permite a las instituciones de gobierno complementar los apoyos, la logística y los recursos para atender la emergencia y a las personas afectadas.

“Necesitamos que los alcaldes evalúen los daños y que empiecen a reportarlos”, dijo Rivera. María Fernando Rivera, ministra del Maga

Añadió que en el 2026 se han presentado varias anomalías climáticas: la primera fue la entrada tardía de la época lluviosa, seguida de escasas precipitaciones perjudiciales para el agro y una canícula prolongada de casi 60 días. Se suma la probabilidad de que la temporada de lluvia finalice antes y que se confirme la presencia del fenómeno El Niño de intensidad muy fuerte.

“Es un año es totalmente diferente a los otros. No hay un récord de otros años que se hayan comportado de esta forma”, agregó la funcionaria, por lo que una de las acciones del ministerio es reportar cada semana a la Conred los daños en el sector agrícola.

Lea además: Maga busca Q35 millones para entregar alimento fortificado a personas en inseguridad alimentaria

Compra de alimentos

Claudinne Ogaldes, secretaria de la Conred, indicó en el Congreso que recibirán Q500 millones para la compra de alimentos al Programa Mundial de Alimentos (PMA) para entregarlos a la población afectada por la sequía, y que por instrucción del presidente de la República, Bernardo Arévalo, la institución se encargará de repartirlos.

“Se dio instrucciones a todos los ministerios de que identificaran lo que no se va a ejecutar para poder liberarlo y usar ese dinero”, dijo Ogaldes.

El Departamento de Comunicación de la Conred reportó que el proceso de asignación de dichos recursos se está desarrollando en coordinación con el Ministerio de Finanzas.