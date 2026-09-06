Sube el precio del maíz blanco por menor oferta derivado de la sequía

El informe semanal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), actualizado al 28 de agosto del 2026, atribuye el alza en el precio del maíz blanco a una menor oferta, derivada de los efectos del clima en la producción.

Según ese reporte, el quintal de maíz blanco aumentó en la última semana de agosto Q16.50, en promedio, y en dos semana acumula Q18.50 de incremento en su precio.

Por su parte, el maíz amarillo, el frijol negro y el arroz oro blanco, según el monitoreo del Maga, muestran estabilidad en los precios al mayorista, actualizados a finales de agosto. Sin embargo, los precios al detalle o al consumidor final sí reflejan alzas interanuales, según el informe correspondiente a julio.

Consultado acerca del comportamiento de los precios, Gustavo Rivas, presidente de la Asociación Nacional de Granos Básicos (Anagrab), refirió que el precio del maíz para el consumidor se ha incrementado hasta llegar a Q250.00 por quintal (equivalente a Q25 por libra). Sin embargo, agregó que el precio pagado al productor no ha aumentado en la misma proporción, por lo que considera que “el intermediario es el que se aprovecha pagando menos al productor y venderlo a mayor precio al consumidor final”.

Respecto del comportamiento de los precios y del abastecimiento, Rivas agregó que se debe resaltar que el contrabando de maíz ha sido constante y que también existen contingentes de importación de maíz con cero aranceles, de los cuales se han autorizado durante el año más de 110 mil toneladas métricas. A consideración del directivo, si a pesar de ello se registra un incremento en el precio al consumidor y “esto lleva a plantear la hipótesis de que los que están ganando con el grano de maíz y frijol son los intermediarios”.

Maíz blanco

Según el informe semanal de precios al mayorista efectuado por el Maga del 24 al 28 de agosto del 2026, el precio promedio del maíz blanco de primera se ubicó en Q221 por quintal, lo que representa un incremento de Q16.50, equivalente al 8.07%, respecto de la semana anterior (del 17 al 21 de agosto), cuando se ubicó en Q204.50. Sin embargo, el alza en dos semanas ha sido de Q18.50, ya que hasta el 13 de agosto el precio se mantuvo en Q202.50.

Los precios mínimos registrados del 24 al 28 de agosto fueron de Q215 por quintal y el máximo, de Q225, según el Maga.

Este comportamiento al alza se relaciona con una reducción en los volúmenes de oferta, asociada principalmente a factores climáticos que han afectado la producción en algunas zonas del sur y oriente del país, refiere el informe. Sin embargo, se menciona que el ingreso de maíz de origen mexicano continúa complementando el abastecimiento nacional, "ayudando a atender parte de la demanda y moderando el efecto de la disminución de reservas de la cosecha local".

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De manera interanual, el precio promedio de agosto del 2026 fue de Q207.63 por quintal, 2.53% más alto, lo que representa un aumento de Q5.13 respecto de agosto del 2025. Aunque el reporte interanual menciona que el precio es inferior al registrado en el mismo mes del período del 2022 al 2024.

Para la presente semana, según el informe, se preveía que la oferta continuara limitada y que los precios mantuvieran una tendencia al alza, condicionados por los comportamientos mencionados.

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El Maga también cuenta con el boletín mensual de precios departamentales al detallista. El correspondiente a julio del 2026 reporta el precio del maíz blanco de primera en el mercado La Terminal, en la capital, en Q2.50 por libra, sin cambios respecto de junio de este año, pero con un aumento interanual de Q0.64 por libra (34.4%), ya que en julio del 2025 se ubicó en Q1.86.

En el resto de las cabeceras departamentales, los precios variaron entre Q1.90 y Q4 por libra en julio del presente año. El reporte de agosto aún no se ha divulgado.

Maíz amarillo

En el caso del maíz amarillo de primera, durante la semana del 24 al 28 de agosto el precio al mayorista se ubicó en Q190 por quintal. Según el Maga, se mantuvo estable respecto de la semana anterior y también en comparación con el precio promedio de agosto del 2025.

El ministerio refiere que este comportamiento responde a una oferta normal y a un abastecimiento constante, respaldado por el ingreso de producto proveniente de las reservas de las regiones norte y oriente del país, así como por el ingreso de maíz de origen mexicano, que complementa la disponibilidad nacional. Para la presente semana se preveía que la oferta continuara normal y que los precios permanecieran estables, sin variaciones significativas, siempre que se mantuviera el flujo de producto nacional e importado y no se presentaran cambios importantes en la demanda.

Además, el maíz amarillo de primera de otros orígenes subió Q10 por quintal, al llegar a Q195 durante la semana del 24 al 28 de agosto.

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El precio al detalle para el maíz amarillo de primera se reportó en julio del 2026, en promedio, en el mercado La Terminal, en la capital, en Q2.25 por libra, sin cambios respecto de junio de este año, pero con un aumento interanual de Q0.31 por libra (15.9%), ya que en julio del 2025 se ubicó en Q1.94.

En el resto de las cabeceras departamentales, los precios variaron entre Q1.92 y Q4 por libra en julio del presente año.

Frijol negro

El precio promedio al mayorista del frijol negro de primera se ubicó en Q525 durante la semana del 24 al 28 de agosto. Según el Maga, se mantuvo estable respecto de la semana anterior y registró una baja interanual de 18.7% respecto del promedio de agosto del 2025. Además, fue inferior al registrado durante el período del 2022 al 2025.

En el monitoreo de la entidad se argumenta que ese comportamiento responde a la disponibilidad de reservas provenientes de las regiones Oriente y Norte del país, complementadas con frijol importado a menores costos, lo que ha permitido mantener una oferta suficiente para atender la demanda. Para la presente semana se preveía que los precios continuaran estables, siempre que se mantuviera la disponibilidad de reservas nacionales y el ingreso de producto importado.

El precio al detalle del frijol negro de primera se ubicó en julio del 2026 en Q7 por libra, en promedio, en el mercado La Terminal, en la capital. Tampoco mostró cambios respecto de junio, pero fue Q0.30 por libra más alto que en julio del 2025, equivalente a un aumento de 4.48%.

En el resto de las cabeceras departamentales, los precios variaron entre Q7 y Q14 por libra en julio del presente año.

Arroz oro blanco

El precio promedio del arroz oro blanco de primera al mayorista se ubicó en Q450 durante la semana del 24 al 28 de agosto, sin variaciones respecto de las semanas recientes ni del comparativo interanual.

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El precio al detalle de ese tipo de arroz se ubicó en julio del 2026 en Q5 por libra, en promedio, en la Central de Mayoreo (Cenma), en la capital. Tampoco mostró cambios respecto de junio, pero fue Q0.40 por libra más alto que en julio del 2025, equivalente a un aumento de 8.70%.

En el resto de las cabeceras departamentales, los precios variaron entre Q4.40 y Q8 por libra en julio del presente año.