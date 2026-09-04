Sector agro prevé caída de 5% en ventas por falta de lluvias y alza en fertilizantes, y granos básicos reportan impactos

Gustavo Rivas, presidente de la Asociación Nacional de Granos Básicos (Anagrab), explicó la situación que enfrenta el sector por el impacto del déficit de lluvias relacionda al fenómeno de El Niño.

En la Costa Sur, la pérdida del cultivo de maíz se acerca a 100% del área sembrada con fines comerciales, y se estima que la pérdida alcanza alrededor de 158 mil 900 manzanas, indicó.

Datos citados por Rivas indican que ello equivale a una pérdida de 12 millones 712 mil quintales, con un valor promedio para el productor de Q175 por quintal, lo que representa alrededor de Q2 mil 224.6 millones. Según esa información, el rendimiento habría sido de aproximadamente 80 quintales por manzana en promedio.

Respecto del área de Petén e Ixcán, el directivo explicó que las plantaciones mantienen un buen desarrollo y se espera que la producción comience en septiembre y octubre para abastecer el mercado.

Sobre el efecto del precio de los fertilizantes en Guatemala, Rivas explicó que, a raíz de la pandemia del covid-19 y, posteriormente, por la situación de los hidrocarburos, ese insumo aumentó entre 48% y 50%, pero el precio ya no disminuyó.

Considera que el abastecimiento de fertilizantes es normal hasta el momento; sin embargo, el incremento en el precio sí afecta al sector y ha elevado alrededor de 45% los costos de producción por manzana.

Sondeo en Camagro: caerán ventas 5%

Socios de Cámara del Agro de Guatemala (Camagro) advirtieron una menor producción y estiman una caída de 5% en las ventas durante el 2026 por el déficit de lluvias, además mencionan efectos por el aumento en el precio del diésel y de los insumos agrícolas, que presionan los costos y los márgenes del sector agropecuario, datos sectoriales recopilados en un sondeo rápido realizado por la entidad.

La entidad solicitó al Gobierno apoyar al sector al facilitar y mejorar la competitividad para evitar nuevas presiones que incrementen los costos de producción y afecten la inversión y el empleo formal.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Entre otros mencionó que a las actuales condiciones experimentadas del clima, alza de insumos e infraestructura, registros, entre otros, se le suman los efectos los aumentos al salario mínimo efectuados para el 2025 y 2026. En la actualidad las comisiones paritarias y la Comisión Nacional del Salario y los sectores ahí representados aún discuten los temas relacionados a la paga mínima para el 2027, pero la decisión final es del presidente de la República.

El impacto ocurre en un año en el que se proyectaba un crecimiento de solo 2.3% para las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, refiere Camagro con base en cifras del Banco de Guatemala (Banguat), y señala que las condiciones climáticas y el alza en los insumos representan una presión adicional sobre el desempeño esperado del sector.

Refirió que presiona los márgenes de productores y empresas agropecuarias, con posibles efectos en la inversión, el empleo, el flujo de caja y el cumplimiento de compromisos comerciales.

Camagro añade que a la presión del clima, el diésel y los insumos se suma el incremento del salario mínimo agrícola. Este aumentó 10% en el 2025 y 5.5% en el 2026. Para el salario mínimo del 2027 aún se discute el asunto en las comisiones paritarias y la Comisión Nacional del Salario.

También solicita al Gobierno que adopte medidas que contribuyan a reducir costos, facilitar la producción, y no se implementen acciones que generen más presión en incremento de costos. Entre las medidas que consideran necesarias se mencionan:

Cumplir con la programación y ejecución del mantenimiento de la red vial.

Agilizar en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) el registro y aprobación, con base en evidencia científica, de insumos agrícolas para ampliar las alternativas disponibles para los productores.

Intensificar el combate al contrabando.

Avanzar en la iniciativa de Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, para facilitar el acceso a nuevas variedades adaptadas a las condiciones climáticas.

Respecto de las alzas en los costos de producción, como resultado del sondeo rápido, Camagro detalla:

En el 2026, de enero a la fecha, el precio del diésel se ha incrementado alrededor de 77%.

En los insumos agrícolas, el comportamiento varía. La entidad cita algunos ejemplos.

Los fertilizantes nitrogenados llegaron a registrar incrementos de hasta 56% y actualmente se encuentran alrededor de 9% por encima del año anterior.

El azufre registra un incremento interanual de 261%, mientras que el fósforo se mantiene relativamente estable, alrededor de 1% por encima del año anterior.

Según la organización, también aumentaron los costos derivados de las medidas implementadas para mantener la producción ante la falta de lluvias, como un mayor uso de sistemas de riego, energía y alimentos para animales.

Qué experimentan los productores

Según el sondeo de Camagro, siete de cada diez productores esperan una reducción de 10% o más en su producción y casi cuatro de cada diez estiman una disminución superior al 25%.

Entre los principales efectos reportados figuran menores rendimientos y desarrollo de los cultivos, incremento de los costos de producción, menor disponibilidad de pastos y forraje, y reducción de la productividad pecuaria.

Entre las medidas adoptadas para mantener la producción mencionan una mayor utilización e instalación de sistemas de riego, conservación de suelo y humedad, ajustes en la fertilización y el manejo agronómico, cambios en las fechas de siembra y acciones adicionales para la alimentación y el manejo del ganado.

Las perspectivas climáticas oficiales anticipan que estas condiciones continuarán siendo un factor relevante para la actividad productiva. Camagro cita en su boletín que el Insivumeh prevé lluvias por debajo de los valores climatológicos, especialmente durante la segunda parte de la época lluviosa, y una probabilidad de entre 95% y 100% de condiciones de El Niño entre agosto del 2026 y marzo del 2027.

Fertilizantes

David Argueta Hernández, director de Noviagro, S. A., explicó que la mayoría de los fertilizantes son commodities y que actualmente enfrentan una fuerte presión por factores geopolíticos y logísticos. Señaló que la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán afecta el suministro mundial porque por el estrecho de Ormuz transita 46% del azufre de exportación, 21% del amoníaco y 33% de los fertilizantes nitrogenados. La restricción del paso de estos productos, sumada a las limitaciones impuestas por China a las exportaciones de fertilizantes, ha provocado escasez y alzas de precios, especialmente en los fosfatos.

El principal impacto para Guatemala es la falta de abastecimiento de fosfatos, comentó Argueta. Agregó que el precio FOB de este producto ha aumentado 23% a nivel mundial y que, en el mercado nacional, el fertilizante pasó de un promedio de Q220 a Q390 por quintal tras el conflicto en Medio Oriente. También mencionó que los retrasos en los puertos guatemaltecos, donde algunos barcos esperan entre 112 y 118 días para atracar como el caso de Puerto Quetzal, así como el aumento de hasta 400% en el costo de los contenedores y las demoras en Asia, agravan el abastecimiento.

Agregó que, debido a la saturación de Puerto Quetzal, muchas empresas comenzaron a utilizar el puerto de Acajutla, en El Salvador, aunque esa terminal también enfrenta congestionamiento.

Respecto a los fertilizantes, Argueta explicó que el fósforo es indispensable para el desarrollo, el enraizamiento y la floración de las plantas, por lo que la escasez de fosfatos representa un problema grave para la productividad agrícola. Añadió que el déficit de lluvias por el fenómeno de El Niño, junto con las dificultades logísticas, la reducción del tránsito por el Canal de Panamá y el incremento de plagas, agravan la situación del sector.

Advirtió que el riesgo de desabastecimiento podría aumentar durante el último cuatrimestre del año, cuando cultivos como melón y caña de azúcar incrementan el consumo de fertilizantes. Además, prevé al menos dos meses más con fletes marítimos elevados. Afirmó que Guatemala registra los costos de flete más altos entre los puertos del Pacífico centroamericano, con un sobrecosto promedio de US$12 por tonelada.

Según el ejecutivo, el incremento en los fertilizantes varía según el cultivo: en el maíz eleva alrededor de 18% los costos de producción por manzana, mientras que en algunos cultivos la fertilización representa hasta 50% del costo de los insumos. También reportó aumentos en los costos para banano, palma africana, caña de azúcar y hortalizas, así como incrementos de hasta 33% en fertilizantes hidrosolubles para riego por goteo.

"Estamos viviendo la tormenta perfecta a nivel agrícola", concluyó.