Guatemala medirá el aporte de sus recursos naturales: agua, bosques y energía, como principales ejes

¿Cuánto representa para la economía el aporte de los activos naturales? o ¿cuál es la valoración del capital natural? son algunas de las preguntas que podrán responderse al integrar las estadísticas ambientales con las macroeconómicas.

Guatemala actualizó el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE), que consiste en un marco estadístico multipropósito que describe las interacciones entre la economía y el ambiente, así como el stock de activos ambientales y sus variaciones.

El SCAE es compatible con el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), que es el método contable utilizado por el Banco de Guatemala (Banguat) para medir la actividad económica anual y que ahora captura información enfocada en la producción total de los bienes y servicios que aportan los recursos naturales.

La información abarca el período del 2013 al 2024 y fue presentada este 1 de septiembre. El proyecto fue avalado por la Junta Monetaria (JM) desde el 2023, por lo que ahora se medirá el aporte de los activos naturales de Guatemala a la economía nacional.

En términos simples, el Departamento de Estadísticas Macroeconómicas de la banca central cuenta ahora con una metodología para medir los recursos naturales, el valor agregado y su peso en la economía, que contó con el apoyo de un equipo de especialistas locales e internacionales.

Guatemala medirá su capital natural

Jonhy Gramajo Marroquín, gerente económico del Banguat, explicó que ocho serán los temas de medición de las denominadas cuentas verdes: agricultura, bosque y pesca; emisiones; energía; actividades ambientales; flujo de materiales; agua; ecosistema, y tierra. Resaltó que esta era una parte que hacía falta en el SCN.

“Más allá que producir cuadros estadísticos, indicadores agregados, métricas de bienestar y de sostenibilidad, con idoneidad ambiental es más bien hablar de una herramienta que tiene un valor estratégico para la sociedad, ya que uno de los propósitos de producir estadísticas en los países que pueda ser utilizado apropiadamente por los agentes económicos, tanto públicos como privados y en este caso en particular, con el propósito de que el crecimiento económico actual”, afirmó el gerente.

Recordó que la economía de Guatemala está creciendo por encima del potencial, pero que no comprometa la riqueza natural y la del futuro.

En la presentación, Gramajo Marroquín comentó que ese marco estadístico es multipropósito, dado que describe las interacciones entre la economía y el ambiente, así como el stock de activos ambientales y sus variaciones.

Al procesar la información, se desglosan la cuenta de flujos, la cuenta de activos, la cuenta de actividades y transacciones, así como la cuenta de agregados.

El fin es integrar el valor del capital natural en la planificación económica, la formulación de políticas públicas, pero también en la responsabilidad social y ambiental de las empresas.

“Las cuentas verdes permitirán tratar de estimar el aporte de los activos naturales a la actividad económica”, subrayó.

Es decir, cuánto contribuyen los recursos naturales al valor de la economía, y eso se mide como un flujo. Explicó que ese flujo es la cantidad que se produce en un período determinado y que, en el producto interno bruto (PIB) anual, corresponde a las cantidades que se producen durante ese año en particular.

Víctor Flores Suchité, director de Estadísticas Macroeconómicas del Banguat, dio a conocer los principales resultados del SCAE del 2013 al 2024. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Capital natural entra en la medición económica

Víctor Flores Suchité, director de Estadísticas Macroeconómicas del Banguat, ejemplificó que, entre los principales resultados, en el 2024 —último año de la serie— la economía extrajo 45 millones de metros cúbicos de recursos forestales del ambiente, de los cuales el 72.3% correspondió al consumo de leña en los hogares.

En la cuenta del agua, fueron 60.3 millones de metros cúbicos, de los cuales el 69% correspondió a usos consuntivos y el 31%, a la generación hidroeléctrica.

“Más allá que producir cuadros estadísticos, indicadores agregados, métricas de bienestar y de sostenibilidad, con idoneidad ambiental es más bien hablar de una herramienta que tiene un valor estratégico para la sociedad, ya que uno de los propósitos de producir estadísticas en los países que pueda ser utilizado apropiadamente por los agentes económicos" Jonhy Gramajo Marroquín, gerente económico del Banguat

En la cuenta de energía extraída del ambiente, el 76.1% se obtuvo del recurso maderero. En la cuenta de emisiones energéticas, las emisiones totales alcanzaron 75.3 millones de toneladas de CO2 en el 2024.

Para la cuenta de residuos, fueron 79.7 millones de toneladas de residuos y productos residuales. En la cuenta de flujo de materiales, la economía extrajo 108.4 millones de toneladas de materiales del ambiente en el 2024.

Flores Suchité cotejó el crecimiento promedio de la economía y del ambiente, el PIB, los recursos, las emisiones y los residuos, así como las tasas de variación interanual del período del 2014 al 2024.

“Para el período de 2013 a 2024, la economía creció, en promedio, a un ritmo mayor que el uso de los recursos naturales y que la generación de aguas de retorno, de residuos y de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)”, se explicó.

En cuanto a la productividad del PIB/recursos, en el período del 2013 al 2024, se mencionó que el crecimiento económico continúa sustentándose en el uso de recursos naturales, aunque se observan mejoras graduales en la productividad de su utilización, en la extracción de agua, de recursos forestales y de energía.

También en los últimos años, las emisiones y los residuos crecieron a un ritmo menor que la economía, lo que refleja una reducción gradual de la intensidad ambiental de la producción en la generación de aguas de retorno, de residuos sólidos y de GEI.

El SCAE permitirá medir el aporte del agua a la economía guatemalteca. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Recursos naturales entran en las cuentas

El presidente del Banguat, Álvaro González Ricci, declaró que se ponen a disposición 300 mil datos estadísticos acompañados de sus cuadros, metodología y un tablero interactivo, disponible en el sitio web de la banca central.

El funcionario precisó que este esfuerzo permitió implementar el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica, con un estándar internacional que integra la información ambiental con las Cuentas Nacionales y ayuda a comprender mejor la relación entre los recursos naturales y la actividad económica del país.

“Este nuevo sistema amplía el marco de las cuentas nacionales al incorporar mediciones expresadas en unidades físicas sobre los bosques, el agua, la energía y emisiones, los residuos y los materiales”, indicó durante la presentación, a la cual acudieron autoridades de otras entidades del sector público, así como del sector privado.

El presidente reiteró que esto permite analizar las mediciones ambientales junto con los datos económicos y comprender, con una visión más completa, cómo los recursos naturales se relacionan con la producción nacional.

En términos concretos, la publicación reúne cinco cuentas ambientales: bosque, agua, energía y emisiones de aire, residuos y flujo de materiales.

Además, se creó una instancia institucional dentro del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, con un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales de las áreas de economía, biología, química, acuicultura, ingeniería ambiental, así como ingeniería agrícola y forestal.