Superintendencia de Bancos y de Competencia buscan nuevas autoridades: 60 profesionales se postulan

La SIB se encuentra en la fase de renovación de autoridades, mientras que la Sicom busca designar al nuevo superintendente de Competencia para completar el período de seis años que finaliza el 12 de octubre del 2031, luego de la renuncia del primer superintendente elegido, Jorge Miguel Castillo.

Los profesionales, en su mayoría vinculados a las ciencias económicas y las ciencias jurídicas, respondieron a las convocatorias públicas para seleccionar a las nuevas autoridades. Se espera que en las próximas semanas se definan los cuadros técnicos que estarán al frente de ambas instituciones.

Para dirigir la SIB, cuya recepción de postulaciones cerró el viernes 28 de agosto, se recibieron 21 expedientes. En la Sicom, cuyo plazo concluyó la tarde de este lunes 31 de agosto, se recibieron 39 expedientes.

Ambos procesos avanzan hacia sus etapas decisivas, luego de la recepción de expedientes y antes de la evaluación de los aspirantes.

En la SIB, el relevo de autoridades se concretará a finales de septiembre. En la sesión de la Junta Monetaria (JM) programada para el 2 de septiembre se darán a conocer los nombres de los participantes, mientras que para el 9 está previsto definir la terna de candidatos.

El mandato de las actuales autoridades de la SIB concluye el 30 de septiembre, al igual que el de la presidencia y vicepresidencia de la JM. El presidente de la Junta Monetaria también preside el Banco de Guatemala (Banguat). Los nuevos funcionarios deberán asumir sus cargos el 1 de octubre.

En la Sicom, los miembros del Directorio desarrollarán el proceso de elección, luego de aceptar la renuncia del superintendente Jorge Miguel Castillo Castro.

SIB recibe 21 expedientes de aspirantes

En un comunicado de prensa se informó que la Junta Monetaria (JM) recibió 21 expedientes de aspirantes para dirigir la Superintendencia de Bancos (SIB).

El comunicado confirma que los nombres de los postulantes se darán a conocer durante la sesión de la Junta Monetaria del miércoles 2 de septiembre, mientras continúa la revisión de la documentación presentada.

El proceso contempla que la Secretaría de la Junta Monetaria revise los 21 expedientes y aplique una tabla de gradación para asignar una calificación a cada aspirante. Entre los criterios figuran la experiencia profesional en la Superintendencia de Bancos y el Banco de Guatemala (Banguat), la formación académica, el desempeño en puestos gerenciales, la experiencia como asesor y la participación en juntas directivas relacionadas con el sistema financiero, según el comunicado.

La evaluación también toma en cuenta la experiencia en organismos financieros internacionales, la capacitación económica y financiera, los conocimientos en supervisión bancaria y prevención del lavado de dinero, además del dominio del idioma inglés.

El presidente de la JM, Álvaro González Ricci, destacó el componente técnico del cargo y señaló entre los retos de la próxima administración la reglamentación de la nueva legislación contra el lavado de dinero.

Sin embargo, la calificación obtenida en la tabla no determinará automáticamente quiénes integrarán la terna.

El comunicado explica que la gradación funciona como referencia para los miembros de la Junta Monetaria, por lo que los tres aspirantes con mayor puntuación no necesariamente serán los seleccionados. “Un integrante podrá respaldar a un candidato ubicado en una posición inferior de la gradación y posteriormente la Junta deberá someter la integración de la terna a votación”, indica.

La JM tiene previsto integrar la terna el miércoles 9 de septiembre y remitirla al presidente Bernardo Arévalo el jueves 10. A partir de entonces, el presidente tendrá hasta 20 días para nombrar al nuevo superintendente de Bancos, quien deberá asumir funciones el 1 de octubre, coincidiendo con el relevo de autoridades en el Banco de Guatemala.

Aspirantes buscan dirigir la Sicom

Por otro lado, la convocatoria para elegir al nuevo superintendente de Competencia cerró la tarde de este lunes 31 de agosto, con 39 profesionales que presentaron su postulación para ocupar el cargo.

Luego de la recepción de los expedientes, los aspirantes pasarán por los primeros filtros de evaluación. La selección estará a cargo de los integrantes del Directorio de la Sicom.

Los aspirantes que figuran entre los 14 expedientes que ya se habían recibido hasta el viernes 28 de agosto son:

Juan Carlos Pellecer, quien fue viceministro de Asuntos Registrales de marzo del 2022 a febrero del 2024; José Humberto Ruiz Lal; Héctor Giovanni Marroquín Barrios, exviceministro de Salud, de marzo a abril del 2020.

También se postularon Josué David Jiménez Palacios; José Fernando Monterroso López; Alain Pierce Samayoa Chavarría; Claudia Karina Donis Sáenz, exjefa de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco); Luis Sergio Herrera Tello; Héctor del Río Villareal; Moisés Santiago Batz Aguilar; Dennis Ariel Cipriano Ico.

Además, Sandra Elizabeth Juárez González de Franco; Armando Gabriel Pokus Yaquian, quien fue intendente de Atención al Contribuyente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) durante la gestión de Marco Livio Díaz Reyes; y Álvaro Enrique Samayoa Arana presentaron su expediente.

Los expedientes recibidos el 31 de agosto del 2026, según información brindada por el presidente de Sicom:

Delorean Khadhaffi Randich Eguizabal

Milton Esteban Vásquez Gómez

Nora Liseth Torres Ramírez

Geovani Javier Avendaño Maldonado

José Antonio Vielman

José Luis Gramajo De León

Oscar Estuardo Orellana Estupe

Silvia Marisol Sandoval Alarcón

Edilberto Ignacio Martínez Posadas

Silvia Lorena Escobar Santos

Julio Adrián Velásquez Aguilar

Daniel Romeo Amaya Chiroy

Erick Fernando Mazariegos Salas

Carlos Federico Ortiz Ortiz

Ana Judith Chan Orantes

Erwin Alfonso Sosa Gudiel

María Alejandra de León Escobar

Josué Andreé Ricart Vásquez

Álvaro Alejandro Díaz Coronado

Rubén Fernando Méndez Set

Roberto Batres Estrada

Joselyn Andrea Carballo Contreras de Pazos

Leslie Yvonne Tzicap González

Miguel Eduardo Fonseca Argueta

Julio Alberto Núñez Mejía

¿Qué pasos siguen?

Javier Bauer, presidente del Directorio de la Sicom, explicó que se trató de una convocatoria abierta y que durante el plazo habilitado para la recepción de expedientes, del 11 al 31 de agosto, se recibieron 39 postulaciones.

Luego de cerrar ese plazo, comenzará un proceso de verificación de los requisitos por parte del Directorio y se requerirá a los aspirantes que subsanen su expediente, si fuera necesario, luego de la revisión.

Posteriormente se realizará una fase de entrevistas a los candidatos, quienes también deberán presentar su plan de trabajo. Además, se efectuará un examen de oposición sobre conocimientos en materia de competencia, a cargo de una universidad extranjera, y un examen psicométrico. Con ello se llegará a una lista de seis candidatos que sean los mejor calificados, a quienes se les hará otra entrevista para que posteriormente el Directorio tome la decisión.

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La fecha de la toma de posesión del nuevo superintendente dependerá del número de expedientes recibidos para programar las actividades que aún no tienen fecha en el cronograma preliminar, sin embargo esperan que pueda ser a finales de septiembre o inicios de octubre, agregó el directivo.

Hasta ahora, estas son las fechas programadas en Sicom:

Revisión del cumplimiento de requisitos de los expedientes recibidos: del 1 al 3 de septiembre