Semana clave para elegir nuevas autoridades en Sicom, ANI y SIB

Los procesos de convocatoria pública para seleccionar a las nuevas autoridades avanzan hacia sus etapas decisivas, luego de la recepción de expedientes y la evaluación de los aspirantes. Se espera que en las próximas semanas se definan los nuevos cuadros técnicos que estarán al frente de estas instituciones.

Además, Julio Otoniel Roca Morales, miembro del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), superó el primer filtro del proceso de elección del contralor general de Cuentas.

Sicom entra en fase de elección

Este lunes 31 de agosto cierra la convocatoria para elegir al nuevo superintendente de la Superintendencia de Competencia (Sicom) y, hasta el viernes pasado, se habían postulado 14 profesionales para ocupar el cargo.

Luego de la recepción de los expedientes, los aspirantes pasarán por los primeros filtros de evaluación, mientras que la selección estará a cargo de los integrantes del Directorio de la Sicom.

Entre los aspirantes figuran Héctor Del Río Villarreal, Moisés Santiago Batz Aguilar y Dennis Cipriano Ico. También destaca Armando Gabriel Pokus Yaquían, quien se desempeñó como intendente de Atención al Contribuyente de la SAT durante la gestión de Marco Livio Díaz Reyes, así como Claudia Karina Donis Sáenz, exjefa de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco).

Ocho profesionales aspiran a cargos en la ANI

Por otro lado, ocho aspirantes participan en el proceso para elegir a las nuevas autoridades de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Cuatro profesionales cumplieron con los requisitos para optar al cargo de director ejecutivo y otros cuatro para el de director de Fiscalización.

Ambos cargos son clave para el funcionamiento de la ANI, entidad encargada de promover proyectos bajo el esquema de alianzas público-privadas (APP), especialmente ante la reciente presentación de una cartera de proyectos que ha despertado el interés de inversionistas.

El Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie) está convocado esta semana para elegir a los profesionales que ocuparán ambos cargos.

El Superintendente de Bancos para la gestión 2026-2030 deberá asumir el cargo el 1 de octubre próximo. (Foto, Prensa Libre: cortesía SIB).

JM prepara terna para dirigir la SIB

La otra entidad que tendrá relevo de autoridades a finales de septiembre es la Superintendencia de Bancos (SIB), cuya convocatoria para aspirantes cerró el viernes 28 de agosto.

En la sesión de la Junta Monetaria (JM) programada para este 2 de septiembre se darán a conocer los nombres de los participantes, mientras que para el 9 de septiembre está previsto definir la terna de candidatos.

En este proceso, la JM selecciona una terna que posteriormente traslada al presidente de la República, quien tiene a su cargo el nombramiento del superintendente de Bancos para un período de cuatro años.

El mandato de las actuales autoridades de la SIB concluye el 30 de septiembre, al igual que el de la presidencia y vicepresidencia de la JM. El presidente de la Junta Monetaria también preside el Banco de Guatemala (Banguat). Los nuevos funcionarios deberán asumir sus cargos el 1 de octubre.

Director de la SAT busca llegar a la Contraloría

En el proceso para la elección del contralor general de Cuentas, Julio Otoniel Roca Morales, miembro del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se postuló y superó el primer filtro. El otro integrante de ese órgano es Adriana Estévez Clavería, quien acumula tres períodos consecutivos en el cargo.

El Directorio de la SAT es presidido por el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos.

Roca Morales y Estévez Clavería también integraron la nómina de seis candidatos finalistas en el proceso para el período 2022-2026. En esa elección fue designado el actual contralor general de Cuentas, Frank Helmuth Bode Fuentes, quien está próximo a concluir su mandato.