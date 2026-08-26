Tasa líder sigue en 3.50% mientras mejora la perspectiva de crecimiento económico

Los integrantes de la Junta Monetaria (JM) decidieron mantener en 3.50% la tasa líder de interés de política monetaria, luego de conocer el balance de riesgos internos y externos en la sesión de agosto, según se informó esta noche en conferencia de prensa.

La decisión fue unánime, luego de conocerse que el ritmo de la inflación en julio se situó en 2.70% en Guatemala, por debajo del 3.50% del indicador. Además, se conoció la mejoría de la perspectiva de crecimiento de la economía, que se situó en 4.3% para el cierre de diciembre del 2026, por lo que el sesgo es al alza.

Tasa líder continúa en 3.50%

Durante la conferencia, Álvaro González Ricci y Alfredo Blanco Valdés, presidente y vicepresidente de la JM y del Banco de Guatemala (Banguat), respectivamente, declararon que se analizó el contexto internacional, sobre todo por el conflicto geopolítico en Oriente Medio y la presión que ha ejercido sobre los precios del barril de petróleo y los productos energéticos, así como la reacción del mercado del crudo.

Los funcionarios precisaron que se proyecta que la inflación en Guatemala se mantendrá en 3.75% al cierre del año, a pesar de la evolución de los precios de los combustibles.

En ese contexto, también se analizaron las perspectivas del crecimiento económico global, la confianza de los consumidores en Estados Unidos, el precio spot del barril de petróleo y la tendencia del precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), que es el de referencia para la economía guatemalteca.

Los funcionarios actualizaron el precio observado del petróleo y la tendencia de cierre, así como la inflación internacional.

“Las perspectivas de crecimiento económico mundial continúan siendo positivas, sustentadas en la expansión de los sectores de manufactura y de servicios, la fortaleza del consumo privado, el dinamismo en la inversión en tecnología asociada a la inteligencia artificial y la recuperación del comercio mundial, a pesar de un entorno de mayor incertidumbre y riesgos a la baja debido, principalmente, al conflicto bélico en Oriente Medio”, afirmó.

En ese contexto, se prevé que el crecimiento económico mundial seguirá estando condicionado por la evolución del mercado mundial de energéticos.

Los integrantes de la Junta Monetaria (JM) decidieron mantener en 3.50% la tasa líder de interés de política monetaria, luego de conocer el balance de riesgos internos y externos en la sesión de esta noche. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Economía crecería 4.3% este año

En cuanto a la evolución de los indicadores internos, los funcionarios de la banca central actualizaron el pronóstico de crecimiento económico a 4.3% como valor central o núcleo, frente al 4.1% previsto inicialmente.

El promedio de crecimiento económico en el período 2021-2025 es de 4.8%.

Explicaron que el índice mensual de la actividad económica (Imae) evoluciona según lo previsto, al igual que las remesas familiares, que muestran un comportamiento positivo.

Otras variables que destacaron son el comportamiento del comercio exterior y el crédito bancario al sector privado, que se mantiene según lo previsto.

“La mayoría de los indicadores de corto plazo de la actividad económica siguen registrando un desempeño congruente con la estimación de crecimiento del PIB anual previsto para 2026 (entre 3.3% y 5.3%). No obstante, destacó que una escalada del conflicto en Oriente Medio podría prolongar el choque de oferta externo en los precios internos de los combustibles y afectar las perspectivas económicas de Guatemala en el presente año”, aseguró.

Se explicó que el reciente incremento de la inflación refleja la finalización del subsidio a los combustibles y las presiones inflacionarias de origen importado. “La Junta Monetaria subrayó que los pronósticos y las expectativas de inflación continúan apuntando a que esta se ubicará en meta tanto en 2026 como en 2027”.

Sin embargo, destacó que las proyecciones de inflación están sujetas a riesgos al alza debido a mayores precios de los combustibles, así como a la posibilidad de que las condiciones climáticas en el país se vean afectadas por el fenómeno de El Niño. En ese contexto, la Junta Monetaria considera que esos riesgos, por el momento, están contenidos, por lo que decidió mantener el nivel actual de la tasa de interés líder de la política monetaria en 3.50%.

Autoridades de Banguat concluirán mandato

Esta es la penúltima sesión sobre la tasa líder de interés en la que participan González Ricci y Blanco Valdés. La última sesión programada para conocer el indicador será el 23 de septiembre.

Las actuales autoridades monetarias concluyen su mandato el próximo 30 de septiembre y el 1 de octubre habrá relevo en la conducción de la banca central, de acuerdo con la ley.

El gobernante Bernardo Arévalo de León deberá nombrar, para un período de cuatro años, al presidente y vicepresidente de la JM y del Banguat, así como al titular de la Superintendencia de Bancos (SIB).