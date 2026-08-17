Economía de Guatemala mantiene un crecimiento de 4.4% impulsada por comercio, manufactura y remesas

La actividad económica de Guatemala, reflejada en el IMAE, mantuvo un crecimiento sólido durante el primer semestre del 2026 y las autoridades no modifican su previsión de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de 4.1% para el 2026, pese a los efectos del conflicto en Medio Oriente, aunque se explican los factores que le dan resiliencia, también se advierte que sus efectos pueden llegar con rezago.

A junio del 2026, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) reporta un crecimiento interanual de 4.2%, mientras que el acumulado del primer semestre del año se sitúa en 4.4%, según datos del Banco de Guatemala (Banguat).

Ambos indicadores se situaron en 3.9% en esos mismos períodos del 2025.

Con ese comportamiento se evidencia un desempeño económico positivo, a pesar de los elevados niveles de incertidumbre externa derivados del conflicto en Medio Oriente (entre Estados Unidos e Irán), comentó el presidente del Banguat, Álvaro González Ricci.

Según el funcionario, todas las actividades económicas han mostrado resiliencia ante este choque externo, pero señaló que los efectos de este tipo de conflictos no se reflejan de forma inmediata en la actividad económica interna debido al rezago en su transmisión.

A la fecha, las estimaciones reflejan que no se ha afectado el escenario base de proyección de crecimiento económico de 4.1% para el 2026 y de 4.0% para el 2027, agregó.

En tanto, para el segundo semestre se espera que se mantenga un comportamiento positivo de las actividades económicas, congruente con el crecimiento anual del PIB previsto para el 2026, de entre 3.1% y 5.1%, con un valor central de 4.1%, que ya mencionó.

La lectura de ese comportamiento

El experto Paul Boteo, director ejecutivo de Fundación Libertad y Desarrollo, explicó que el crecimiento acumulado del IMAE en 4.4% durante el primer semestre del 2026 representa el mejor desempeño desde el 2022, cuando el acumulado fue de 4.6% en ese mismo período, en el contexto de la recuperación tras la pandemia.

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Además, consideró muy probable que el segundo semestre del presente año mantenga la misma dinámica, principalmente por tres factores: la estabilización de los precios de los combustibles, el crecimiento de las remesas y la estabilidad de las exportaciones.

Respecto del conflicto en Medio Oriente, Boteo considera que los guatemaltecos se han adaptado bastante bien a las condiciones internacionales adversas y que dos de los factores mencionados —el dinamismo de las remesas y de las exportaciones— están contribuyendo a sobrepasar la crisis.

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“Pareciera que los guatemaltecos han sostenido su nivel de consumo, posiblemente haciendo uso de ahorros o de crédito, con la perspectiva de que el precio alto de los combustibles es un fenómeno temporal”, comentó el ejecutivo. Explicó que, cuando se percibe un choque negativo transitorio, las personas no sacrifican tanto su consumo, con la esperanza de que la mala racha pasará pronto.

Sin embargo, la inflación en Guatemala repuntó en julio por el aumento en los precios de las gasolinas y el diésel y otros productos. El indicador se ubicó en 2.70%, por encima del 2.27% de junio, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los sectores y factores que han influido

Según el reporte del Banguat, el resultado del primer semestre estuvo influido, en especial, por el desempeño positivo de las siguientes actividades económicas, y menciona algunos factores que ayudan a ese comportamiento:

Comercio: Uno de los sectores que más influyó fue el comercio y la reparación de vehículos. Entre los principales factores, el Banguat menciona el aumento de la demanda interna de bienes, reflejado en el comportamiento favorable de los indicadores de ventas.

Entre los principales factores, el Banguat menciona el aumento de la demanda interna de bienes, reflejado en el comportamiento favorable de los indicadores de ventas. Industria manufacturera: Otro de los principales aportes provino del valor agregado de las industrias manufactureras , impulsado por el desempeño favorable de la elaboración de aceites y grasas; la fabricación de metales comunes, jabones y detergentes; la elaboración de azúcar; la recuperación de la industria textil; y la fabricación de abonos.

, impulsado por el desempeño favorable de la elaboración de aceites y grasas; la fabricación de metales comunes, jabones y detergentes; la elaboración de azúcar; la recuperación de la industria textil; y la fabricación de abonos. En las actividades inmobiliarias : para este sector el Banguat refiere que se observa un incremento de los alquileres residenciales, asociado al número de viviendas construidas que fueron puestas a disposición de los hogares.

: para este sector el Banguat refiere que se observa un incremento de los alquileres residenciales, asociado al número de viviendas construidas que fueron puestas a disposición de los hogares. En las actividades financieras y de seguros : en este caso influyó el desempeño positivo de los bancos y entidades financieras, resultado, entre otros factores, del incremento de los intereses netos y de las comisiones percibidas.

: en este caso influyó el desempeño positivo de los bancos y entidades financieras, resultado, entre otros factores, del incremento de los intereses netos y de las comisiones percibidas. La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca: muestran un comportamiento positivo por el desempeño de los cultivos de palma, banano, caucho natural y cardamomo, así como de la cría de aves de corral, entre otros.

Mejora el índice de confianza

El Índice de Confianza de la Actividad Económica (ICAE) se situó en 59.71 puntos en julio del 2026, una mejora de 5.74% respecto del registrado en junio de este año, cuando alcanzó 56.47 puntos, reportó el Banguat.

También es superior en 8.56% al nivel registrado en julio del 2025, cuando fue de 55 puntos.

Al respecto, Boteo explicó que los agentes económicos parecieran tener la expectativa de que el mercado se adaptará bien a las condiciones adversas y que la crisis será temporal.

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Añadió que el precio del petróleo se ha estabilizado alrededor de US$82 en las últimas semanas, lo cual considera un nivel manejable para la economía mundial y que ayuda a estabilizar el mercado local.

“Así como la economía mundial se adaptó a la guerra entre Ucrania y Rusia, pareciera que se tiene la expectativa de que también se adaptará a este nuevo conflicto entre Estados Unidos e Irán. Luego de un choque inicial, los mercados se han terminado adaptando”, expresó Boteo.

La función del ICAE es medir la percepción de los agentes económicos en cuanto al clima de negocios, la economía y la inversión. Cuando el índice se sitúa por encima de los 50 puntos, la interpretación es positiva respecto del desempeño de la actividad productiva y de la confianza.

Cómo ven los encuestados la economía y el clima de negocios

Este indicador surge de los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas al Panel de Analistas Privados (EEE). El objetivo de la encuesta es conocer la percepción de los analistas respecto de la trayectoria futura de algunas variables macroeconómicas relevantes por medio de diversas preguntas, como las siguientes:

Por ejemplo, consultados acerca de cómo consideran que evolucionará el clima de negocios para las actividades productivas del sector privado durante los próximos seis meses, en comparación con los seis meses anteriores, en julio del 2026 el 17.6% consideró que mejorará; el 70.6%, que permanecerá igual; y el 11.8%, que empeorará.

Respecto de si consideran que actualmente la economía del país está mejor que hace un año, el 47.1% respondió que sí, indicador que mejoró respecto de junio, mientras que el 52.9% consideró que no.

Al panel de expertos también se le consultó si considera que la evolución económica del país mejorará durante los próximos seis meses. En este caso, el 64.7% respondió que sí y el 35.3%, que no.

En cuanto a la coyuntura para efectuar inversiones en las empresas del país, el 23.5% consideró que es un buen momento, dato que aumentó respecto de junio, cuando se situó en 17.6%. En tanto, el 58.8% respondió que no está seguro y el 17.7% consideró que es un mal momento.