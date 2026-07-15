Economía de Guatemala: los factores que explican el crecimiento de 4.5% del PIB en el primer trimestre del 2026

La economía guatemalteca creció 4.5% durante el primer trimestre del 2026, un resultado positivo pese al contexto geopolítico internacional, que encareció el precio del petróleo y mantiene la incertidumbre en la economía mundial.

El resultado confirma la resiliencia de la economía. El dinamismo de las actividades productivas y de indicadores como el consumo, las remesas, el empleo y el crédito fue clave, según el reporte que dio a conocer el Banco de Guatemala (Banguat) al actualizar las cuentas nacionales.

El reporte oficial señala que el PIB real, correspondiente a enero, febrero y marzo, registró un crecimiento del 4.5%, superior al 3.8% del mismo período del 2025. El desempeño se asocia con el incremento observado en los componentes de la demanda interna, como el gasto de consumo final de los hogares, la inversión y el consumo del Gobierno general, así como con el dinamismo de las importaciones de bienes y servicios.

El pasado 22 de abril, durante la sesión de la Junta Monetaria (JM), se revisaron las proyecciones de crecimiento económico y se mantuvo la previsión de 4.1% para el 2026. Además, se ajustaron indicadores como el envío de remesas familiares y la inflación.

La próxima revisión de las perspectivas económicas será en agosto, programó la JM.

Ocho sectores impulsan el PIB

En el primer trimestre del 2026, el 70% de la variación del PIB se explicó por el desempeño de ocho de las 17 actividades económicas. Nuevamente, el sector de la construcción registró el mayor crecimiento, al situarse en 7%, seguido de las actividades financieras y de seguros, con 6.7%; alojamiento y servicios de comida, 5.4%; industrias manufactureras, 4.5%, y administración pública y defensa, 4.5%.

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También destacaron las actividades inmobiliarias, con 4.4%; el comercio y la reparación de vehículos, 4.3%, y la agricultura, 4.3%.

El PIB trimestral alcanzó Q164 mil 631 millones.

Las obras de ingeniería civil, como la construcción de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal (AEPQ), desarrollada mediante una alianza público-privada, influyeron en la actividad económica durante el primer trimestre, según el Banco de Guatemala (Banguat). (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Obras impulsan el crecimiento

Al explicar la evolución de la actividad de la construcción, que creció 7%, el reporte de la banca central señala el aumento de las edificaciones residenciales, sobre todo de apartamentos y viviendas unifamiliares.

En las obras de ingeniería civil también se registró un incremento, impulsado por la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal (AEPQ), desarrollada mediante una alianza público-privada, así como por proyectos privados como Corredor Verde, AeroMetro y la fase final del proyecto Xochi Corredor de las Flores.

En el Gobierno general también aumentó la construcción de bienes nacionales de uso común y de uso no común.

En la actividad de administración pública, el crecimiento obedeció al incremento del personal ocupado en instituciones del Gobierno general, reflejado en una mayor ejecución de remuneraciones en el Ministerio de Gobernación, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio de Cultura y Deportes y los gobiernos locales, agrega el reporte trimestral.

Consumo sostiene el PIB

En cuanto al PIB trimestral, medido por el gasto de consumo privado, este registró un crecimiento del 4.4%, superior al 4.2% del mismo período del 2025.

El indicador se asoció con una mayor demanda de bienes y servicios por parte de los hogares, impulsada por el aumento del empleo formal, las remesas y el crédito al consumo, factores clave para el desempeño de la actividad económica.

También destacó el comportamiento de las importaciones de bienes y servicios.

"El PIB real, correspondiente a enero, febrero y marzo, registró un crecimiento del 4.5%, superior al 3.8% del mismo período del 2025. El desempeño se asocia con el incremento observado en los componentes de la demanda interna, como el gasto de consumo final de los hogares, la inversión y el consumo del Gobierno general.

Las remesas registraron un crecimiento de 11.5% en dólares y de 10.8% en quetzales.

El número de trabajadores cotizantes al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) aumentó 4.4%, mientras que los salarios crecieron 4.8%

El crédito al consumo aumentó 5.3% durante el primer trimestre y las importaciones de bienes de consumo crecieron 3.6%, principalmente en productos como maíz, preparados de cereales, arroz, preparados de frutas, vehículos y leche, entre otros.

El gasto de consumo final del Gobierno general registró un crecimiento del 7.2%, impulsado principalmente por los rubros de Organizaciones de Padres de Familia (OPF), arrendamientos de edificios y locales, entre otros.

La formación bruta de capital fijo (inversión) creció 7.6%.

Las importaciones de bienes de consumo crecieron 3.6%, principalmente por el ingreso de productos como maíz, preparados de cereales, arroz, preparados de frutas, vehículos y leche. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Economía mantiene dinamismo

Al ser consultado sobre los resultados, Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), enfatizó que estos son positivos porque demuestran que la economía guatemalteca mantiene un buen dinamismo.

Además, destacó que la industria creció 4.5%, lo que confirma que continúa siendo uno de los principales motores del crecimiento. Sin embargo, al analizar los datos por actividad económica, se observa una realidad más diversa: sectores como aceites y grasas crecieron 21%; elaboración de azúcar, 13%; telecomunicaciones, 5.7%; textiles, 5.3%, y transporte y almacenamiento, 5%, mientras que minas, plásticos y bebidas alcohólicas registraron leves caídas de menos del 1%.

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“La economía guatemalteca está creciendo. Hay industrias que están aprovechando mejor el aumento del consumo, las exportaciones y la recuperación de algunos mercados, mientras que otras siguen enfrentando mayores costos de producción, menor demanda o condiciones particulares que limitan su desempeño”, destacó el presidente de la CIG.

Mencionó que esto demuestra que no basta con analizar el dato agregado del PIB; también es importante entender qué sectores impulsan el crecimiento y cuáles necesitan mejores condiciones para recuperar su dinamismo.

Prevé crecimiento sostenido

El presidente de la CIG también brindó una perspectiva para el período 2026-2027 sobre la evolución de la actividad económica.

“La perspectiva es positiva y coincide con las estimaciones del banco central, que proyecta un crecimiento entre 3.8% y 4.1% para 2026 y 2027. Creemos que el consumo interno y las exportaciones seguirán impulsando la actividad económica”, afirmó.

No obstante, indicó que hay un indicador al que se debe dar seguimiento: la formación bruta de capital fijo, que refleja la inversión en infraestructura, maquinaria y construcción.

Explicó que, aunque continúa creciendo, pasó de 11.9% a 7.6%, lo que indica una desaceleración de la inversión.

“Para sostener un crecimiento más fuerte en los próximos años será importante impulsar tanto la inversión pública como la privada, ya que son la base para aumentar la productividad y la competitividad del país”, puntualizó Font.