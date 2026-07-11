La siguiente etapa de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal busca agilizar el acceso al puerto y reducir tiempos de viaje

Los trabajos de construcción y rehabilitación de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal (AEPQ), bajo el modelo de alianza público-privada (APP), entran en una etapa de madurez. Con la reprogramación de la entrega de la primera fase para noviembre, se solventarán al menos tres contingencias que habían provocado atrasos en el cronograma y se avanzará hacia la puesta en servicio de la infraestructura.

El modelo de alianza público-privada (APP) permite tener una visión de largo plazo, mitigar riesgos y analizar las posibles resolución contingencias que puedan presentarse. En este caso, se logró un acuerdo para efectuar un reequilibrio contractual, el cual no constituye una modificación del contrato.

La primera fase estaba prevista para entregarse en julio; sin embargo, durante el primer semestre representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y el Consorcio de Autopistas de Guatemala (Convía), concesionario del proyecto, desarrollaron un trabajo conjunto que permitió reprogramar la entrega.

Una vez entregada la primera fase, que comprende 36 kilómetros, obras hidráulicas, ampliación de puentes, garitas y otras obras, comenzará la siguiente etapa, que incluye la construcción de cuatro distribuidores viales, el Mercado de Frutas y otras obras que ya están en ejecución, de acuerdo con el cronograma.

Autopista avanza hacia nueva fase

Kevyn Valencia, director ejecutivo en funciones de la ANI, y Sandro Testelli, director de país de Convía, explicaron a Prensa Libre la recalibración del proyecto y el proceso para avanzar hacia su entrega final.

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Valencia reconoció que las principales inconsistencias detectadas estaban relacionadas con los postes y el derecho de vía de la autopista, así como con el alcance del derecho de vía en la finca de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y los trabajos previstos para la futura ampliación de los muelles comerciales.

Testelli agregó que los contratos permiten adecuar los procesos constructivos, siempre que se cumpla con la normativa, se garantice la seguridad en la autopista y se respeten los criterios propios del diseño de este tipo de infraestructura.

Recalcó que estas adecuaciones son importantes para la construcción y que el proyecto está diseñado y construido para tener una vida útil de 25 años, que corresponde al período de la concesión.

Además de la construcción, el proyecto incorpora indicadores de servicio relacionados con el mantenimiento de la infraestructura, los cuales son fundamentales para la ejecución y conservación de la autopista.

Una de las acciones previstas es el retiro de unos 400 postes ubicados en la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal (AEPQ). Se explicó que corresponden a líneas de baja, media y alta tensión.

Coordinan retiro de obstáculos

Al considerar las diferencias entre la estructuración y la ejecución del proyecto, las partes asumieron nuevos compromisos y actualizaron las responsabilidades relacionadas con la infraestructura.

Valencia aclaró que el Estado de Guatemala, entendido como un solo actor y no como un conjunto de instituciones aisladas, debe adoptar medidas para cumplir algunos compromisos pendientes, entre ellos el retiro de postes, la liberación del derecho de vía de la autopista y los asuntos relacionados con la finca de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).

Tras identificar los obstáculos, se desarrollará un proceso interinstitucional en el que participarán el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Convía.

Ambos directivos explicaron que, como parte del proceso desarrollado con las autoridades, se instalaron mesas de trabajo para coordinar la toma de decisiones entre las entidades participantes.

Como ejemplo, indicaron que para retirar los postes ubicados en el derecho de vía fue necesaria la participación del CIV, el MEM y las compañías eléctricas.

“En fin, son procesos en donde sí se requiere una coordinación y parte de la segunda etapa o fase va en esa línea, en esta coordinación para la movilidad de interferencias y que nos permita ir generando y construyendo las obras adicionales del proyecto”, remarcó el director de la ANI.

Coordinan retiro de 400 postes

Una de las acciones previstas es el retiro de los postes. Se explicó que son alrededor de 400 de distintos tipos: baja, media y alta tensión. Para ello será necesario coordinar los trabajos, no solo por la movilidad en el sector, sino también por los eventuales cortes de energía.

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El cambio de esa infraestructura eléctrica requiere una coordinación estricta, una planificación detallada y el cumplimiento del cronograma con la mayor eficiencia posible.

En cuanto a la finca de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), se incorporaron cambios con respecto al estudio inicial del 2018, debido a que el área mantiene una intensa actividad económica.

“Empezaremos a observar todas estas intervenciones lideradas por la ANI, con la participación del CIV, el MEM y otras dependencias para acelerar este proceso de construcción. Conforme se vaya liberando tanto la parte portuaria, los postes y la superficie para los distribuidores, se estará caminando y dando forma; estaremos entregando las infraestructuras que correspondan”, apuntó Testelli.

El proyecto de alianza público-privado busca cumplir con estándares de desempeño y seguridad, adaptado al flujo de transporte pesado diario. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos Gaytan)

Proyecto vial avanza con US$200 millones

Testelli explicó que la inversión global proyectada asciende a US$200 millones, financiados con aportes del consorcio y un crédito sindicado otorgado por los cuatro principales bancos de Guatemala.

En la primera fase se proyecta una inversión de US$120 millones. El resto de los recursos se destinará a la segunda fase, conforme se liberen las interferencias.

Ambos directivos explicaron que el resultado de esta primera fase es fundamental, ya que permitirá avanzar en el desarrollo de la infraestructura.

La segunda fase incluirá la construcción de cuatro distribuidores viales, la conectividad con la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y el nuevo Mercado de Frutas, considerado una necesidad histórica.

La entrega de la segunda fase dependerá de que se cumplan estas condiciones y de la coordinación entre las instituciones involucradas.