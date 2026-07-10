Mindef adjudica a EE. UU. diseño de conexión ferroviaria entre Puerto Quetzal y Escuintla

Durante el presente año, la cooperación entre Guatemala y Estados Unidos ha cobrado suma relevancia, como consecuencia de la política que el país vecino ha adoptado para el reforzamiento de la seguridad.

Como parte de esta cooperación, Guatemala ha tenido acceso nuevamente a la adquisición de armas y equipo militar, luego del levantamiento de las sanciones por parte de Estados Unidos. Además, el gobierno estadounidense también desarrolla el estudio y diseño de varios proyectos de infraestructura prioritaria en distintos puntos del país, así como en la modernización ferroviaria y de los puertos.

El Ministerio de la Defensa le adjudicó al gobierno de Estados Unidos el proyecto para el diseño de la Estación Logística Multimodal y Conexión Ferroviaria entre Puerto Quetzal y Escuintla, por un monto de US$10 millones, equivalentes a Q76 millones 491 mil 100, según consta en el portal Guatecompras, donde se encuentra identificado con el Número de Operación (NOG) 29915686.

El evento se adjudicó por medio del proceso de adquisición directa el pasado 16 de junio.

Objetivo del proyecto

Este proyecto se enmarca en el programa de cooperación bilateral entre Guatemala y Estados Unidos, a través de la Carta de Aceptación y Oferta (LOA, por sus siglas en inglés) GT-B-HAG, y se desarrollará bajo la coordinación del Ministerio de la Defensa Nacional, en conjunto con Ferrocarriles de Guatemala (Fegua).

Para el efecto, el Ministerio de la Defensa y Fegua suscribieron el pasado 6 de marzo el Acuerdo Administrativo de Cooperación 01-2026 para el diseño de la Estación Logística Multimodal y Conexión Ferroviaria entre Puerto Quetzal y Escuintla, por un monto de US$10 millones.

Dicho convenio tiene una vigencia de cinco años a partir de la fecha de suscripción y es prorrogable por el tiempo que ambas entidades consideren pertinente.

El principal objetivo del proyecto es potenciar la capacidad logística nacional, fortalecer la conectividad entre el sistema marítimo y terrestre, así como impulsar la eficiencia del comercio interior y exterior de Guatemala, según consta en el dictamen técnico emitido para la realización del proyecto por parte de la Marina de la Defensa Nacional.

Asimismo, según información del Ejército de Guatemala, la Dirección Naval de Planeamiento Estratégico realizó un análisis detallado de antecedentes, términos de la LOA y del dictamen presupuestario – financiero. En este concluye que el proyecto reviste importancia estratégica y prioritaria, ya que incrementará la capacidad nacional de transporte de carga, reducirá la saturación vial en la autopista Palín-Escuintla y mejorará significativamente la competitividad del sistema logístico nacional.

Según se indica en el dictamen emitido, se reconoce que Puerto Quetzal es una infraestructura crítica para la economía nacional y regional, pero presenta limitaciones estructurales y operativas que provocan congestión, incremento de costos logísticos y disminución de la competitividad del comercio exterior, razón por la cual este proyecto será de suma importancia para la economía y el desarrollo del país.

Cooperación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU.

Según el Ministerio de la Defensa, el estudio técnico y de ingeniería estará a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. (USACE).

Esto garantizará la modernización integral de la infraestructura ferroviaria bajo estándares internacionales, la incorporación de tecnología avanzada de control y señalización, así como la calidad técnica y sostenibilidad de las obras.

El dictamen técnico emitido para la realización del proyecto también enumera otros aspectos importantes que brindará la obra al momento de ser concluida, tales como:

Reducción de tiempos de traslado y maniobra.

Optimización de la conectividad intermodal entre Puerto Quetzal y Escuintla.

Disminución del impacto ambiental, ya que se propone el transporte ferroviario como alternativa sostenible en comparación con el transporte por carretera.

Fortalecimiento de la seguridad logística nacional.

Según las proyecciones de la cartera de la Defensa, se tiene previsto que el diseño del proyecto se lleve a cabo durante el segundo semestre del presente año y que la adjudicación de las obras para la construcción se realice en el 2027.

El proyecto para el diseño de la Estación Logística Multimodal y Conexión Ferroviaria entre Puerto Quetzal y Escuintla se desarrolla de forma paralela con el proceso de modernización y ampliación de los muelles de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), el cual también cuenta con el acompañamiento de los ingenieros militares estadounidenses.

Intereses norteamericanos

A criterio del politólogo Renzo Rosal, es positivo que se lleve a cabo el desarrollo de proyectos de infraestructura, que son de suma importancia para el país. No obstante, considera que el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo apuesta por un "legado" basado en la cercanía con Estados Unidos y en la entrega de resultados, aunque sean parciales, para cerrar su mandato con una imagen menos cuestionada que la de sus primeros dos años.

"¿Cuál es el legado del presidente Bernardo Arévalo? Y esa pregunta no ha tenido respuestas, es decir, se queda como un vacío, no sabemos cuál es el legado, yo creo que ahora el presidente Arévalo está tratando de llenar eso", comenta Rosal.

A criterio del experto, el legado del presidente Arévalo espera dejar durante su mandatado esta encaminado en esa dirección del fortalecimiento de la cooperación con el pais vecino. No obstante considera que "historicamente" Guatemala se ha vuelto muy "entreguista y complaciente" con Estados Unidos.

"Tenemos tal nivel de dependencia, no sólo histórica, sino que ahora se ha potenciado esa dependencia y en este gobierno también se ha hecho, entonces indiscutiblemente los Estados Unidos tienen su parte positiva, pero también su parte cuestionable, porque este gobierno ha sido absolutamente entreguista a las prioridades estadounidenses", afirma.

No obstante, Rosal considera que este "entreguismo" por parte del país hacia los Estados Unidos, ha sido más que todo, una estrategia forzada para mantener la gobernabilidad por parte de la administración actual.

En cuanto a estos proyectos para la modernización de los puertos en Guatemala que han sido anunciados con la cooperación del cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense Rosal considera que responden más a la agenda del país del norte que a la de nuestro propio país.

"Porque la pregunta es, ¿en el tema de los puertos sí va a sacar beneficio a Guatemala? pero en principio aparece en la agenda como una prioridad para el gobierno de Estados Unidos, no para el gobierno de Guatemala, entonces creo que esa parte que es más profunda, digamos, y hay que verla con detalle", concluye Rosal.

Sobre la adjudcación del proyecto para proyecto para el diseño de la Estación Logística Multimodal y Conexión Ferroviaria entre Puerto Quetzal y Escuintla se consulto a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCPR), sobre el proceso y los detalles del mismo. Sin embargo, al cierre de esta nota no se había obtenido alguna respuesta.