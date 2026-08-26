Junta Monetaria entra en fase final para definir terna de candidatos a superintendente de Bancos y recibe cuatro postulaciones

En la sesión programada para el 9 de septiembre, los integrantes de la JM concluirán el proceso de selección del nuevo superintendente de Bancos con la definición de una terna que se enviará al presidente Bernardo Arévalo, quien tendrá 15 días a partir de esa fecha para hacer la selección.

Este viernes 28 de agosto concluye la recepción de expedientes de los postulantes. Los miembros de la JM conocerán el listado en la sesión programada para el miércoles 2 de septiembre y la terna se definirá una semana después, es decir, en la sesión del 9 de septiembre.

Por ley, el nombramiento lo hace el gobernante para un período de cuatro años. El funcionario designado sustituirá al actual titular de la SIB, Saulo De León Durán.

Cuatro profesionales aspiran a dirigir la SIB

Durante una conferencia de prensa la noche del 26 de agosto, Álvaro González Ricci, presidente de la JM y del Banco de Guatemala (Banguat), confirmó que hasta hoy se habían recibido cuatro expedientes de profesionales para postularse al cargo.

Aclaró que aún no se pueden revelar los nombres porque la información no ha sido conocida por los directores del Banguat. Además, indicó que la recepción de expedientes de los postulantes concluye el próximo viernes 28 de agosto a las 16.00 horas.

“El proceso para la integración de la terna comenzó el 12 de agosto, el viernes 28 de agosto es la fecha límite para la recepción de la información respectiva en las oficinas administrativas de JM. El miércoles 2 de septiembre se dará a conocer la información de los profesionales que presentaron sus hojas de vida para ser considerados en la integración de la terna”, explicó González Ricci.

Para el miércoles 9 de septiembre quedará establecida la terna y las propuestas de los profesionales que se enviarán al gobernante, para notificar a la Presidencia de la República el jueves 10 de septiembre.

El gobernante tendrá por lo menos tres semanas para hacer la designación del nuevo jefe de la SIB.

En la conferencia se informó que no se ha presentado ninguna dimisión de funcionarios de la SIB o del Banguat para participar en el proceso de elección.

Guatemala se prepara para la evaluación mutua sobre prevención del lavado de dinero en el 2027. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Elección en la SIB coincide con nueva ley antilavado

En esta ocasión, el proceso de elección del nuevo regulador del sistema bancario coincidirá con la emisión del reglamento de la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, Decreto 15-2026.

El miércoles 2 de septiembre se dará a conocer la información de los profesionales que presentaron sus hojas de vida para ser considerados en la integración de la terna.

Este reglamento deberá ser presentado en las próximas semanas por la SIB y la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En el 2027, Guatemala será evaluada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y el Grupo de Acción Latinoamericana (Gafilat), mediante una evaluación mutua sobre el cumplimiento de las medidas de combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LDFT).

¿Quién puede optar a dirigir la SIB?

Para optar al cargo de superintendente de Bancos, los profesionales de las ciencias económicas o jurídicas deben cumplir una serie de requisitos establecidos por ley, demostrar conocimientos en materia de supervisión bancaria y reunir las condiciones exigidas para el puesto.

El Decreto 18-2022, Ley de Supervisión Financiera, establece que la persona que ocupe el cargo de superintendente de Bancos debe cumplir los siguientes requisitos de elegibilidad: