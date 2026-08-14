Relevo en Banguat y SIB: analistas piden perfiles técnicos e independencia de intereses políticos

En un periodo de seis semanas se llevará a cabo el relevo en la presidencia del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM), además del cambio de superintendente de la Superintendencia de Bancos (SIB), para un mandato de cuatro años. Estos son los cargos más relevantes entre las autoridades económicas.

El cambio y la designación de las nuevas autoridades coincidirán en esta ocasión con la preparación del reglamento del Decreto 15-2026, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que entrará en vigor el 17 de septiembre, así como con la preparación de Guatemala, a principios del 2027, para la quinta evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y del Grupo de Acción Financiera (GAFI). El proceso avanza, por lo que el factor tiempo es determinante.

A estos procesos se suma la presentación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el 2027, prevista para el próximo 2 de septiembre ante el Congreso de la República.

Relevo de autoridades genera expectativas

Analistas consultados por Prensa Libre apuntan que en la designación debe pesar más el criterio técnico que el político para la presidencia de la banca central, mientras que en la SIB la atención se centra en la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que actúa como Unidad de Inteligencia Financiera.

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La designación del presidente y vicepresidente del Banguat y de la JM, así como del superintendente, corresponde al gobernante Bernardo Arévalo.

El miércoles 30 de septiembre concluye el mandato de Álvaro González Ricci y Alfredo Blanco Valdés en la presidencia y vicepresidencia de la banca central, respectivamente, así como el de Saulo De León Durán en la SIB. El relevo comienza a generar expectativas sobre las personas que podrían ocupar esos cargos por un periodo de cuatro años.

Este sería uno de los últimos cambios en varias instituciones durante el 2026. Solo queda pendiente la designación del nuevo contralor general de Cuentas.

La Junta Monetaria (JM) presentará el 10 de septiembre la terna para el nombramiento del nuevo superintendente de Bancos, quien ejercerá un período de cuatro años. (Foto Prensa Libre: Cortesia)

Perfiles técnicos generan confianza

En estos nombramientos, lo más importante es dar una señal de confianza a los mercados, declaró Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

A su juicio, una alternancia ordenada envía un mensaje de madurez institucional y previsibilidad a las calificadoras de riesgo y a los inversionistas internacionales.

Recordó que las rotaciones en la presidencia del Banco de Guatemala y de la Superintendencia de Bancos están normadas por la ley, con periodos definidos, diseñados específicamente para blindar la política monetaria y la supervisión financiera de los ciclos políticos.

Por esta razón, recalcó Maul, se debería garantizar que quienes resulten seleccionados tengan perfiles técnicos, sean independientes de intereses políticos o económicos y estén dispuestos a sacar adelante las reformas recientes a la ley contra el lavado de dinero, en el caso de la SIB, así como a garantizar la autonomía e independencia de cada una de estas instituciones.

“Los eventuales ajustes dentro del gabinete de ministros no deberían alterar los compromisos del Ejecutivo con la estabilidad de precios, la responsabilidad fiscal y la modernización de la infraestructura productiva del país”, refirió.

Perfil técnico debe marcar relevo

El analista independiente Douglas González anticipó que el próximo cambio en el Banguat y en la SIB debe ser visto con mucha atención, ya que está terminando la era de los nombramientos políticos hechos por Alejandro Giammattei y el presidente Arévalo debería cuidarse de repetir esa misma fórmula.

Las rotaciones en la presidencia del Banco de Guatemala y de la Superintendencia de Bancos están normadas por la ley, con periodos definidos, diseñados específicamente para blindar la política monetaria y la supervisión financiera de los ciclos políticos.

A su entender, debería optar por nombramientos técnicos fuera de su equipo político, que les permitan a las instituciones trabajar con mayor independencia y objetividad, por ser claves para la estabilidad macroeconómica y la solidez del sistema financiero del país.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) someterán a Guatemala a la quinta ronda de Evaluación Mutua a partir de febrero del 2027, con el fin de evaluar la efectividad de las medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LDFT). Los resultados se conocerán en agosto del 2028. (Foto Prensa Libre: Cortesía SIB)

Cacif aboga por un perfil técnico

Carlos Arias Bouscayrol, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), declaró que la presidencia del banco central y de la Junta Monetaria es una posición clave en el proceso internacional de cómo Guatemala calza en el sistema monetario mundial.

“Lo que quisiéramos nosotros es ver que se defienda la independencia del banco central a través de una persona técnica y que sea apolítica. Nosotros creemos que debiera el presidente de la República (Bernardo Arévalo) tomar en cuenta que esa independencia se protege y que en Guatemala sí hay gente con un conocimiento extraordinario en el mundo de la banca central”, apuntó Arias Bouscayrol.

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Explicó que para esa posición es indispensable tener experiencia y no estar “atado al mundo político”.

“Ojalá tome una buena decisión porque sería verdaderamente una tristeza que el presidente caiga en la trampa de hacer un nombramiento político en una institución que es eminentemente técnica y que debe demostrarle al mundo que tiene independencia de la parte política del país”, recalcó el presidente del Cacif.

Vínculos políticos amenazan credibilidad

Arias Bouscayrol destacó que puede haber riesgos si se llegara a nombrar a una persona con vínculos políticos, pues uno de los problemas sería la pérdida de credibilidad de la institución, que, a su entender, estaría en juego.

“Cuando la parte política tiene normalmente intereses específicos, dependiendo de ideología, dependiendo de visión partidaria, de trayectoria partidaria, y lo que nosotros creemos es que tenemos que blindar al banco central de esa influencia”, sostuvo.

SIB enfrenta evaluación internacional

En el caso de la SIB, el presidente del Cacif destacó que Guatemala pasará en el 2027 la revisión del Gafilat y del GAFI, por lo que se necesita a una persona que tenga amplia experiencia y, de alguna manera, dé continuidad al proceso que se viene realizando.

A ese respecto, reiteró que este y el próximo año se deben apuntalar los esfuerzos para la evaluación internacional, que son clave.

El Cronograma

La Junta Monetaria (JM) aprobó el cronograma para conformar la terna de candidatos a superintendente de Bancos, la cual será enviada al presidente de la República, Bernardo Arévalo, para que designe al funcionario que ejercerá el cargo durante el período 2026-2030.

El proceso comenzará con la invitación a los integrantes de la JM para presentar candidatos. El 13 de agosto, el secretario de la Junta remitirá a los aspirantes la información sobre los requisitos y la documentación que deberán entregar.

Los expedientes deberán presentarse, en formato impreso y digital, a más tardar el viernes 28 de agosto, a las 16 horas, en la Secretaría de la Junta Monetaria.

El 2 de septiembre, el secretario informará a la JM sobre los profesionales que cumplieron con la entrega de la documentación. Posteriormente, los integrantes de la Junta dispondrán de una semana para analizar los expedientes.

La integración de la terna está prevista para el 9 de septiembre, mientras que el 10 de septiembre se notificará oficialmente al presidente de la República mediante una resolución de la Junta Monetaria.

El nuevo superintendente de Bancos deberá asumir el cargo el 1 de octubre del 2026.