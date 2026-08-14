Ante la persistencia de los altos precios, algunos estadounidenses están reduciendo sus gastos

A medida que la guerra en Irán se acerca a los seis meses, muchos estadounidenses están cada vez más hartos de la persistente inflación y los altos precios de la gasolina. Si bien muchos aún esperan un alivio, comienzan a considerar la posibilidad de apretarse el cinturón. Los consumidores aún no han reducido drásticamente sus gastos. En general, el gasto se mantiene sólido a pesar de la elevada inflación, que se moderó ligeramente hasta el 3.4% en el año fiscal que finalizó en julio último, según datos publicados el miércoles recién pasado.

Sin embargo, en entrevistas, familias de todo el país afirman que buscan maneras de controlar sus presupuestos, entre ellas, reduciendo el consumo de gasolina, consumiendo alimentos más económicos y elaborando proyectos de bricolaje que antes habrían contratado. “Sin duda, sigue teniendo sentido pagar por algunas cosas, pero hay que ser mucho más previsor”, dijo Lydia Royce, de 38 años y madre de dos hijos, que vive en Norman, Oklahoma, y ​​trabaja en el sector de la tecnología financiera. Royce dice sentirse privilegiada: su familia no tiene que preocuparse por pagar hipoteca ni por llenar el tanque de gasolina.

Pero también quiere poder jubilarse algún día, así que está recortando gastos donde puede. Por ahora, eso significa elegir actividades extraescolares menos costosas para sus hijos, espaciar sus citas en la peluquería y aprender a instalar un drenaje francés ella misma en lugar de contratar a un costoso equipo de jardinería. En Chattanooga, Tennessee, Sarah Bailey, de 43 años, comentó que su familia ha cambiado el pescado y el marisco por proteínas más económicas para la cena; últimamente, suelen comer cerdo.

Bebe agua filtrada en lugar de agua mineral y conduce con más cuidado, planificando rutas prácticas y que ahorren combustible en días ajetreados de trabajo, diligencias y actividades con los niños. “Simplemente estoy viviendo la vida de una manera un poco diferente”, dijo Bailey, consejera en adicciones y autora de libros. Lo mismo le ocurre a Donny Plumley, 55, enfermero en Huntington, Virginia Occidental. Él y su esposa casi nunca comen en restaurantes, según cuenta. Cultivan verduras en bancales elevados y, ocasionalmente, compran reses enteras al por mayor para ahorrar en la compra. Plumley también instaló paneles solares en su casa y prepara comidas cada semana para ahorrar dinero.

“Estamos haciendo muchos pequeños cambios”, afirmó. “Tenemos que considerar cada cosa con detenimiento porque simplemente hay menos dinero”. Esta discreta austeridad aún no se refleja en los datos nacionales. El gasto de los consumidores aumentó ligeramente en junio, pues las compras siguen resistiendo los altos precios. Parte de este incremento se debe simplemente al aumento del precio de la gasolina, los alimentos y otros productos de primera necesidad.

Sin embargo, los datos de gasto de al menos dos bancos importantes también muestran que el gasto discrecional se mantiene sólido, y los consumidores encuentran maneras de costearse gastos adicionales a pesar del alza de los precios. Mark Zandi, economista jefe de Moody's Analytics, afirmó que los estadounidenses adinerados que se benefician de un mercado bursátil sólido están contribuyendo en gran medida al panorama económico general, incluso mientras los menos favorecidos sienten las consecuencias. “Los ricos siguen llevando las riendas”, opinó Zandi.

Incluso los estadounidenses de clase media siguen mostrándose reacios a realizar grandes ajustes, afirmó Diane Swonk, economista jefe de KPMG. “No se trata solo de que los consumidores se resistan con todas sus fuerzas a las reducciones en su nivel de vida, sino que se resisten a una reducción en el ritmo al que acumulan bienes”, dijo Swonk. Y añadió: “Aunque puedan seguir gastando, no es tan fácil y no se consiguen tantas cosas como antes”. Esas grietas empiezan a hacerse visibles.

En el último "libro beige" de la Reserva Federal, un informe publicado en julio que incluye datos anecdóticos sobre la situación económica en todo el país, varios distritos de la Fed informaron que la gente busca alternativas más asequibles y recorta el gasto discrecional. Mientras tanto, las devoluciones de impuestos, superiores a lo habitual, que ayudaron a sostener el gasto la primavera pasada, ya no están disponibles para la mayoría de las familias. En junio, la tasa de ahorro personal —que mide qué porcentaje de sus ingresos disponibles destinan las personas al ahorro— cayó a 2.7%, el nivel más bajo en cuatro años.

Tenemos que considerar cada cosa con detenimiento porque simplemente hay menos dinero.

Ahí es donde Chase Johnson, un gerente de operaciones de ventas de seguros, 38, de Maxwell, Iowa, está sintiendo las consecuencias. Dijo que él y su esposa no han reducido sus gastos diarios ni sus vacaciones, pero esperan ahorrar alrededor de un 10% menos este año. “No vamos a dejar de vivir solo porque suban los precios”, dijo Johnson. “La economía es la economía. Vamos a salir adelante de cualquier manera”. Según muchos indicadores, la economía estadounidense es estable, aunque no precisamente alentadora.



El crecimiento general fue algo lento en el segundo trimestre, y se desaceleró hasta un ritmo de 1.5%, pero la tasa de desempleo se mantiene baja. Además, los salarios siguen aumentando, si bien un análisis de The Washington Post reveló que, al tener en cuenta la inflación, los sueldos se mantienen estancados en comparación con el año anterior. Nuevos datos del Bank of America Institute muestran que los consumidores mantienen una situación financiera sólida y que la brecha entre el gasto y el crecimiento salarial de los grupos de ingresos altos y los de ingresos medios y bajos se está reduciendo.

Aun así, muchos estadounidenses sienten que la economía no les favorece. Varias encuestas muestran un descenso en la confianza del consumidor. Además, el costo de vida ha dominado el discurso de campaña en la antesala de las elecciones de mitad de mandato del otoño próximo, e incluso algunos republicanos se han sumado al coro de quejas en línea sobre un burrito viral de US$20. Zandi afirmó que, a medida que la guerra se prolonga, la gente podría verse obligada a gastar sus ahorros o a endeudarse más, lo que a la larga podría causar una disminución del gasto de los consumidores.

Sin embargo, mientras el mercado laboral se mantenga estable, añadió, es improbable que la gente reduzca demasiado su gasto. Por ahora, los consumidores de todos los niveles de ingresos están afrontando bien el aumento de precios, y siguen gastando en artículos de lujo, según Michelle Meyer, economista jefe de Mastercard. Las familias con mayores ingresos han podido gastar más rápido, pero en general, la estabilidad del mercado laboral ha servido de apoyo a la población.

“Hay mucha incertidumbre”, dijo. “Pero la incertidumbre también es nuestra nueva normalidad”.