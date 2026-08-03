Los ataques de Trump contra la infraestructura dejan la economía iraní maltrecha

El impacto económico de los ataques estadounidenses contra Irán ha aumentado, como lo demuestran la escasez generalizada y los apagones, tras la decisión del presidente Donald Trump de atacar infraestructuras claves. Durante meses, los iraníes reportaron relativamente pocas perturbaciones económicas significativas ante los ataques estadounidenses e israelíes, a pesar de los miles de ataques aéreos y el bloqueo naval de varias semanas impuesto por las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, esta situación cambió el mes pasado, ya que los ataques estadounidenses ocasionaron cortes de energía, escasez de agua y combustible, y ralentizaciones en el comercio que, según los analistas, están deprimiendo la producción y exacerbando la costosa incertidumbre.

Si bien el creciente sufrimiento económico podría empujar a millones de iraníes más a la pobreza, según los analistas, esta presión adicional no se traduce en avances diplomáticos. Convencidos de que pueden resistir el sufrimiento económico durante más tiempo y en mayor medida que EE. UU., los líderes iraníes se mantienen firmes en sus posiciones y siguen advirtiendo contra cualquier concesión. “La ecuación de esta guerra es clara: o todo o nada”, declaró la semana pasada Mohammad Bagher Ghalibaf, principal negociador iraní y presidente del Parlamento, en una publicación en X. “Si no se garantiza nuestra seguridad, ninguna infraestructura estará a salvo”.



Las fuerzas estadounidenses reanudaron el mes pasado los ataques a gran escala contra Irán tras los ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, al romperse el alto al fuego de abril pasado entre ambos países. Si las negociaciones no logran avances, Trump ha amenazado con ampliar los ataques estadounidenses a más infraestructura. “Podría destruir la mayoría de sus puentes en menos de una hora”, declaró Trump a Fox News en una entrevista la semana última, donde amenazó con destruir centrales eléctricas iraníes. “Saben que lo haré si no llegamos a un acuerdo”, añadió. Los objetivos de los reanudados ataques estadounidenses parecían, en un principio, similares a los que las fuerzas estadounidenses atacaron antes del alto al fuego: instalaciones de radar, plataformas de lanzamiento, depósitos de municiones y otra infraestructura militar a lo largo de la costa de Irán.

Posteriormente, los objetivos se ampliaron: EE. UU. atacó al menos seis puentes y túneles que rodean la ciudad portuaria de Bandar Abbas, según un recuento del Instituto para el Estudio de la Guerra. En otras zonas del sur, los ataques dañaron líneas de comunicación, una estación de ferrocarril y una planta desalinizadora, según informes de medios estatales iraníes. Otros ataques alcanzaron un complejo militar cerca de Teherán y una línea férrea en una provincia fronteriza con Turkmenistán. El Ministerio de Salud de Irán informa que al menos 60 personas han muerto y más de 600 han resultado heridas en esta última oleada de ataques.

Según informes de los medios locales, las autoridades iraníes han intentado minimizar la gravedad de los ataques, al afirmar que solo causaron interrupciones temporales del tráfico y cortes en las comunicaciones. Los recientes ataques marcan “una ampliación del alcance de los objetivos”, afirmó Dana Stroul, directora de investigación del Washington Institute for Near East Policy, un centro de estudios estratégicos, quien fue subsecretaria adjunta de Defensa para Oriente Medio durante la administración Biden. Al atacar puentes y túneles, explicó, las fuerzas estadounidenses están atacando “la infraestructura de apoyo” que utiliza el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica “para trasladar recursos y capacidades y reforzar así sus operaciones desde la costa”.

Los ataques estadounidenses contra infraestructuras críticas y las amenazas de atacar mucho más han suscitado la preocupación de que tales ataques puedan constituir crímenes de guerra. “El derecho internacional humanitario protege de los ataques los bienes indispensables para la supervivencia de los civiles”, declaró Harold Hongju Koh, quien fue asesor jurídico del Departamento de Estado durante la administración de Obama, a The Washington Post en abril, después de que Trump amenazara con bombardear “todos” los puentes y centrales eléctricas iraníes.

La administración de Trump ha clasificado algunas infraestructuras que EE. UU. ha atacado como de "doble uso", lo que las califica como objetivos militares porque son utilizadas tanto por militares como por civiles.

Según explicó, la ampliación de los objetivos pretende enviar una "señal" a Teherán. El Comando Central indicó: “Hemos dado este paso gradual en la escalada del conflicto, que no pueden detenernos, que podemos seguir adelante y que son vulnerables". El gobierno de Trump ha descrito el impacto económico como un componente fundamental de la guerra contra Irán. La Operación Furia Económica se lanzó en abril, cuando EE. UU. impuso un bloqueo a Irán y endureció las sanciones. Sin embargo, los analistas económicos afirman que, hasta el momento, los ataques contra la infraestructura, en particular contra la manufactura y la industria, están teniendo un mayor impacto económico.

La administración ha hecho hincapié en el impacto económico del cerco naval y otras medidas, por encima del de los ataques. “Mientras que la capacidad de Irán para sabotear el libre flujo de energía se ve mermada por el Ejército estadounidense, el régimen se ve presionado económicamente por nuestro bloqueo naval, las sanciones y otras medidas económicas”, declaró un alto funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para tratar asuntos delicados. “El presidente dispone de muchas herramientas que puede utilizar con mayor contundencia en las próximas semanas y meses, si Irán decide seguir ese camino”.

La presión económica ha provocado disturbios durante años en Irán, incluidas las protestas de principios de este año que comenzaron en respuesta al fuerte desplome de la moneda de ese país. Las protestas y la brutal represión gubernamental que se desataron en respuesta sumieron al sistema iraní en una profunda crisis. Durante la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, algunas de las presiones internas sobre la dirigencia política en Teherán se han aliviado, pero la inflación ha seguido aumentando. El rial iraní alcanzó otro mínimo histórico este mes, cotizando a más de 1.9 millones por dólar.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha estado advirtiendo sobre los costos económicos a largo plazo de la guerra desde que comenzó con los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel a finales de febrero. Este mes, describió la economía iraní como "el campo de batalla más importante" del conflicto. “Si las presiones económicas generan insatisfacción social y esa insatisfacción se extiende, el inmenso capital social que la gente ha creado en apoyo del sistema podría verse perjudicado”, advirtió, según informaron los medios de comunicación estatales que difundieron sus declaraciones.

No digo que el presidente no tenga poder, pero normalmente, en tiempos de guerra, los militares tienen más influencia en las decisiones del país.

Pero en lugar de dar visibilidad a voces como la de Pezeshkian, la continua lucha no ha hecho más que marginarlas aún más, según Sina Azodi, directora del programa de estudios de Oriente Medio de la Universidad George Washington. “Ahora mismo, todo el mundo piensa en términos de supervivencia y lucha”, dijo. “No digo que el presidente no tenga poder, pero normalmente, en tiempos de guerra, los militares tienen más influencia en las decisiones del país”. Mientras continúe la guerra, se prevé que la economía iraní siga deteriorándose. El Fondo Monetario Internacional pronostica que la economía de Irán se contraerá más del 5% este año y afirma que la inflación ya ronda el 70%.

Hadi Kahalzadeh, analista económico iraní, describió la crisis económica del país como una "cascada". Si la economía se contrae aproximadamente un 4%, dijo que eso podría obligar a las empresas a despedir a unos 4 millones de personas en cuestión de meses, una medida que podría empujar a más de 4 millones de iraníes por debajo del umbral de la pobreza. A corto plazo, afirmó que los ataques contra la infraestructura están "intensificando el costo humanitario del bloqueo" al afectar rutas comerciales terrestres clave. Los ataques están “dificultando y encareciendo el transporte de alimentos, medicinas, combustible y otros bienes esenciales”, afirmó.

“Los efectos ya se hacían visibles en las expectativas inflacionarias, la mayor depreciación del rial y el aumento de los precios”, lo que, según él, acabaría agravando la pobreza en Irán. Pero en lugar de capitular a corto plazo, argumenta Kahalzadeh, el sistema iraní está preparado para seguir adaptándose, tal como lo ha hecho durante años para eludir las sanciones. Azodi, de la Universidad George Washington, coincide con esta opinión y explica que, tras años de fuertes sanciones internacionales, Irán no es ajeno a la presión económica constante.

“Tradicionalmente, el Estado iraní ha sido capaz de absorber mucho dolor, y su gente también; su tolerancia al dolor es bastante alta”, afirmó.