“Les daremos una paliza” Trump amenaza a Irán tras ataques contra base de EE. UU. en Jordania

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“Les daremos una paliza” Trump amenaza a Irán tras ataques contra base de EE. UU. en Jordania

Donald Trump amenazó a Irán con un ataque "sorpresa y contundente" luego de registrarse ataques contra bases estadounidenses en Jordania.

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Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, pronuncia un discurso fúnebre durante el funeral del difunto senador estadounidense Lindsey Graham en la Catedral Nacional de Washington, D.C., EE. UU., el 28 de julio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Luego de un ataque "sorpresa" de Irán contra una base estadounidense en Jordania, el presidente Donald Trump amenazó al país con responder "de forma contundente".

Fue en una entrevista con Fox News que el mandatario reiteró en varias ocasiones que "Iba a dar una paliza" a Irán y que "los golpeará con fuerza".

"Le vamos a dar una jodida paliza. Les golpearemos con fuerza. Van a recibir una paliza", dijo en repetidas ocasiones Donald Trump.

El republicano explicó que las fuerzas estadounidenses tuvieron solo unos minutos para interceptar y derribar los misiles balísticos lanzados por Teherán, y agregó que revisó un vídeo en el que se observa como los militares comunicaban coordenadas en tiempo real durante la operación.

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La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) reivindicó este miércoles el ataque, que tuvo lugar en una jornada de renovado fuego cruzado, en la que EE.UU y Arabia Saudí ejecutaron bombardeos de precisión contra posiciones de grupos terroristas alineados con Irán en el este de Irak.

Washington respondió así a más de treinta ataques con drones dirigidos por la IRGC contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes en las últimas 72 horas, según informó el Comando Central de EE.UU. (Centcom).

Trump indicó este miércoles a Fox News que los ataques conjuntos de EE.UU. y Arabia Saudí contra las milicias chiíes de Irak aliadas con Irán fueron coordinados antes con el Gobierno iraquí.

El presidente estadounidense calificó de "cáncer" a estos grupos y advirtió de que estudia nuevas acciones contra ellos.

Estos ataques elevan la temperatura y mantienen en vilo las negociaciones en la guerra, que ya supera los cinco meses, después de que Trump ordenara una pausa en las hostilidades para avanzar un diálogo de paz estancado.

Lea también: ¿Qué pasará con el estrecho de Ormuz tras las nuevas negociaciones de Trump con Irán?

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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