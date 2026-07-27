¿Qué pasará con el estrecho de Ormuz tras las nuevas negociaciones de Trump con Irán?

Recientemente se conoció que el presidente Donald Trump suspendió los ataques contra Irán, en un nuevo intento por negociar con ese país y buscar un acuerdo que permita poner fin a la guerra.

Dentro de estas nuevas negociaciones figura el estrecho de Ormuz, el paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado por vía marítima en el mundo.

De hecho, este lunes el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, sostuvo una conversación con sus homólogos de Irán, Egipto, Catar, Kuwait y Arabia Saudita para abordar cómo alcanzar "un acuerdo justo" para la navegación en el estrecho.

"Las comunicaciones abordaron maneras de mejorar las oportunidades para alcanzar acuerdos prácticos, justos y duraderos sobre la navegación y el flujo de las cadenas de suministro mediante soluciones políticas y diplomáticas que sirvan a los intereses colectivos de los países de la región y de todas las partes beneficiarias de la navegación a través del estrecho de Ormuz", afirmó Busaidi.

El jefe de la diplomacia omaní reafirmó junto con sus homólogos "la importancia de la navegación y su seguridad, así como el restablecimiento del flujo del comercio y las cadenas de suministro vinculadas a la economía regional y mundial, junto con la coordinación y consulta continuas en apoyo de la seguridad y la estabilidad de la región".

Antes del anuncio de Trump, las negociaciones entre Washington y Teherán seguían estancadas, con el estrecho de Ormuz como principal punto de fricción.

Esto se debe a que la República Islámica declaró nuevamente cerrado el paso marítimo el 12 de julio y Estados Unidos restableció dos días después el bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes en la zona.

Desde entonces, Irán ha lanzado ataques con misiles y drones contra objetivos estadounidenses en varios países árabes de Oriente Medio, entre ellos Baréin, Kuwait y Jordania.

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