Vuelve la preocupación por la inflación global ante el precio del petróleo a US$100 y la imposición de más aranceles

El aumento vertiginoso de los precios de la energía, el incremento de los aranceles estadounidenses y el gasto desmesurado en inteligencia artificial están reavivando los temores inflacionistas de los inversores. Una semana que comenzó con una escalada de violencia en Oriente Medio culminó con el precio del petróleo superando los US$100 por barril, lo que elevará los costos en las cadenas de suministro globales. Paralelamente, el presidente Donald Trump renovó su impulso a favor de los aranceles comerciales y se observaron nuevas evidencias de un auge desenfrenado de la inversión tecnológica.

Esta triple confluencia de fenómenos que potencialmente inflacionan los precios y que afectan a la economía global simultáneamente llega en un momento delicado. Justo cuando los bancos centrales empezaban a vislumbrar cierto alivio en las perspectivas de inflación, la situación ha vuelto a empeorar. Ante las decisiones que se avecinan esta semana, desde la Reserva Federal hasta el Banco de Inglaterra, los funcionarios deberán tomar decisiones rápidas sobre los nuevos peligros.

Actualmente no se prevén cambios inmediatos en las tasas de interés, pero la inquietud inflacionista del verano parece que persistirá en los mercados financieros. El aumento vertiginoso de los rendimientos de los bonos globales es solo un síntoma de la alarma entre los inversores ante el riesgo de que los precios al consumidor se descontrolen. En los mercados de renta variable, el S&P 500 se encamina a su segunda semana consecutiva de descenso. ”Los acontecimientos recientes nos recuerdan que la geopolítica determina la economía, y no al revés”, afirmó Katharine Neiss, economista jefe para Europa de PGIM.

“Las presiones negativas derivadas de las perturbaciones de la oferta sobre la inflación general seguirán reforzando la tendencia de los bancos centrales a adoptar una postura más restrictiva”. El renovado impulso mediático se produce tras la escalada del conflicto en Oriente Medio, que se ha extendido desde el estrecho de Ormuz hasta el mar Rojo. Trump declaró que está considerando un “ataque masivo” contra Irán para presionar al país a negociar un acuerdo de paz. En ese contexto, el precio del crudo superó los US$100 por barril el jueves pasado por primera vez en dos meses, y los precios de la gasolina también se dispararon.

Los riesgos de inflación y las consiguientes preocupaciones fiscales están provocando una caída en picado de los bonos. Entre los movimientos del mercado, la rentabilidad de los bonos británicos del Estado registró esta semana su racha más larga de cierres diarios por encima del 5% en casi dos décadas. La rentabilidad de los bonos estadounidenses a 30 años se sitúa ligeramente por debajo de su máximo desde el 2007. El peligro que supone el impacto del petróleo y el gas en el coste de la vida radica en que su efecto sobre los consumidores suele ser muy inmediato.

”La crisis energética podría intensificarse aún más”, advirtió el jueves la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. “Cuanto más tiempo se mantengan altos los precios de la energía, mayor será la probabilidad de que impulsen la inflación general”. Admitió que algunos colegas cuestionaron si debían subir los tipos de interés de inmediato, antes de que el BCE optara por esperar. Según fuentes cercanas al asunto, están preparados para hacerlo en septiembre si las perspectivas de inflación no mejoran.



Pero no se trata solo del petróleo. La administración Trump presentó a los inversores la posibilidad de nuevos aranceles de la noche a la mañana, comprometiéndose a recaudar impuestos de entre el 10% y el 12.5% sobre las importaciones procedentes de la mayoría de sus principales socios comerciales. Esta es la medida más importante hasta la fecha para reconstruir la barrera arancelaria anulada por el Tribunal Supremo. Mientras tanto, siguen surgiendo pruebas del enorme impulso inversor hacia la IA. El jueves, Alphabet Inc. elevó su previsión de gasto de capital a US$205 mil millones este año.

Un factor que aviva aún más algunos temores es la evidencia del poder de fijación de precios de las grandes corporaciones. El mes pasado, Apple Inc. aumentó el precio de todos los Mac, iPad, dispositivos domésticos y la Vision Pro para compensar el aumento de los costos de producción provocado por una escasez sin precedentes de chips de memoria y almacenamiento. Kamakshya Trivedi, estratega jefe de divisas y mercados emergentes de Goldman Sachs, declaró a Bloomberg Television que le preocupan más la crisis energética y el gasto en tecnología que los aranceles.

“Me preocupa mucho más el impulso inflacionario que está surgiendo del sector energético en este momento; creo que es el que debemos vigilar”, dijo. “A largo plazo, el factor más importante es la inversión en IA, y creo que el cambio de perspectivas en ese ámbito será un factor clave en la respuesta del mercado”. Todas estas nuevas consideraciones sobre la inflación influirán en las próximas deliberaciones entre los responsables de la política monetaria del Grupo de los Siete y de otros países.

El resultado de la reunión de la Reserva Federal se conocerá el miércoles, seguido por el del Banco de Inglaterra y el Banco de Japón en días consecutivos. Según fuentes cercanas al asunto, a principios de esta semana, los responsables de la política monetaria japonesa están abiertos a acelerar las subidas de tipos de interés. Los datos publicados el viernes mostraron que el indicador de inflación del país repuntó por primera vez en tres meses.

En Estados Unidos, los economistas siguen esperando que la próxima medida de la Reserva Federal sea un recorte de tipos, a pesar de que los mercados financieros apuestan por un aumento de los costes de endeudamiento. Para septiembre, ya se ha descontado por completo una subida de tipos. Ninguno de los bancos centrales que se reunirán la próxima semana volverá a convocar sesiones hasta la segunda quincena del mes que viene, lo que significa que sus mensajes podrían marcar la pauta durante las próximas semanas.

“Si bien el BCE decidió mantener los tipos de interés sin cambios por ahora, la presión para subirlos aún más en otoño ha aumentado considerablemente”, afirmó Emanuel Moench, profesor de la Escuela de Finanzas de Frankfurt y exfuncionario del Bundesbank. “Es probable que la Reserva Federal también mantenga una política monetaria sin cambios esta semana, pero los argumentos a favor de recortes de tipos en otoño prácticamente han desaparecido”.