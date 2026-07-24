Las últimas muertes en combate demuestran que el riesgo se ha desplazado hacia las tropas alejadas de las fronteras de Irán

Los cuatro soldados estadounidenses que murieron en los últimos días durante la reanudación de las hostilidades con Irán estaban destinados en unidades de defensa aérea, asumiendo el riesgo de permanecer en bases vulnerables para proteger a otras de los ataques con misiles balísticos y drones. A diferencia de las dos últimas décadas de guerra en Afganistán e Irak, donde los soldados que patrullaban a pie y viajaban en convoyes representaban la mayoría de las muertes en combate, en este conflicto dichas muertes se están produciendo entre tropas que nunca han pisado suelo iraní, muriendo en cambio en ataques dirigidos contra bases situadas a veces a cientos de kilómetros de distancia.

Además de los fallecidos, más de 100 soldados han resultado heridos desde que se reanudaron los combates hace aproximadamente una semana. El miércoles pasado, el presidente Donald Trump voló a la base aérea de Dover en Delaware para reunirse con las familias de los caídos y presenciar la llegada de los ataúdes de los soldados cubiertos con la bandera. “Es una de las cosas más difíciles que puede hacer un presidente. Pero hay que hacerlo”, dijo Trump a los periodistas antes de abordar el Air Force One para el vuelo. “Lo único que voy a decir es que los queremos, queremos a su hijo. No hay juegos, no hay nada de eso. Es su hijo”.



Desde que comenzó la guerra a finales de febrero, Irán ha lanzado unos 8 mil 500 misiles y drones contra objetivos en todo Oriente Medio, y cerca de 100 de esos ataques han logrado burlar las defensas de Estados Unidos y sus aliados, según declaró a The Washington Post un oficial militar familiarizado con las cifras de interceptación. Al igual que otros entrevistados para este informe, el oficial habló bajo condición de anonimato para tratar asuntos militares delicados. Ese cambio ha ejercido una presión extrema sobre las fuerzas armadas estadounidenses —y, en concreto, sobre las unidades de defensa aérea del Ejército— para que se adapten rápidamente, afirmó Brad Bowman, veterano del Ejército y director sénior de la Fundación para la Defensa de las Democracias. Los soldados que perdieron la vida en los últimos días son algunos de los que se despliegan con mayor frecuencia en el Ejército debido a la naturaleza cambiante de la guerra, añadió.

“Estas unidades han tenido que asumir nuevas responsabilidades”, dijo Bowman, señalando la proliferación de drones de corto alcance por parte de Irán y el desafío que supone detectarlos y derribarlos. “La autonomía, la inteligencia artificial y la producción en masa están haciendo que el trabajo, ya de por sí muy difícil, del personal de defensa aérea y antimisiles del Ejército de EE. UU. sea aún más complejo”. En Jordania, la soldado Isabella Gonzales, de 19 años y oriunda de Carrollton, Texas, y el teniente primero Tyler James Feehan, 25, oriundo de Ewa Beach, Hawái, fallecieron por el impacto de un misil iraní en la base aérea de Muwaffaq Salti, el viernes de la semana pasada, según informaron las autoridades.

El sargento Angel S. Rampersad, 28, residente de Ozone Park, un barrio de Queens, también habría muerto en el ataque, según un comunicado emitido el martes por la noche por el Pentágono. Rampersad figuraba como desaparecido. En los últimos días, Irán ha intensificado sus ataques contra Jordania, según declaró un funcionario estadounidense, debido a que Estados Unidos estaba trasladando aviones adicionales a ese país. Tyler Feehan siguió los pasos de su padre, Stephen Feehan, y se alistó en el Ejército, llegando a ser jefe de pelotón. La unidad de Feehan es responsable de operar sistemas de defensa aérea, incluyendo el sistema Patriot y los menos conocidos Avenger, armas montadas en camiones que disparan misiles Stinger y una ametralladora pesada.

El Avenger fue diseñado hace 40 años como última línea de defensa contra helicópteros, aviones de combate o misiles de corto alcance, pero en los últimos 10 años, el Ejército lo ha adaptado para disparar también contra drones, debido al aumento de la demanda. El martes, su padre llegó a Delaware procedente de su residencia en Italia para presenciar la llegada del féretro de Feehan. “Nuestro propósito ahora es preservar tu legado”, escribieron Stephen y Shari Feehan en una publicación sobre su hijo, que estaba comprometido para casarse. “Solo pedimos esto: que al recordar a Tyler, la gente se detenga a apreciar lo bueno que aún conserva este país, en lugar de lo que lo divide”.



Gonzales era responsable de operar y mantener los sistemas de defensa aérea de corto alcance. “Su valentía y sacrificio representan lo mejor de Texas”, declaró el gobernador Greg Abbott en Facebook. En Irak, el sargento Michael Emmanuel Swinton, 30, natural de Fayetteville, Carolina del Norte, murió el domingo en la base aérea de Erbil durante la detonación controlada de un dron de ataque unidireccional iraní, según informaron las autoridades. Swinton, que prestaba servicio en una unidad de defensa aérea independiente en Fort Bragg, Carolina del Norte, falleció "durante una operación para proteger a sus compañeros soldados", según declaró su comandante, el teniente general John L. Rafferty, en un comunicado sobre la muerte de Swinton.

“Mi esposo, mi mejor amigo, el padre de mi hija, se ha ido y ahora mismo no tengo palabras”, escribió Mia González-Swinton en su página de Facebook junto a un montaje de fotos. En un comunicado, la madre de Swinton, Christel Swinton Andujar, dijo que su hijo "no era un héroe solo porque vestía el uniforme, sino que era un héroe por la forma en que amaba, protegía, animaba e inspiraba a todos los que lo rodeaban". En declaraciones ofrecidas el martes, Trump pareció sugerir que las fuerzas estadounidenses en Jordania habían recurrido a las armas de defensa aérea de otro país para interceptar los misiles, aunque no especificó de cuál. “Si hubiéramos tenido otros operadores, ya saben, esto no habría sucedido”, dijo a los periodistas.

“Pero cuando dejas que otros hagan tu trabajo… a veces las cosas no salen tan bien”. La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios, al igual que el Comando Central de Estados Unidos, que supervisa la guerra. La Embajada de Jordania tampoco respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. Las recientes muertes de soldados estadounidenses han reavivado las dudas sobre la seguridad de las fuerzas estadounidenses en las bases de Oriente Medio, ya que esas instalaciones generalmente no fueron diseñadas para resistir ataques de represalia, puesto que durante las guerras anteriores en Irak y Afganistán, los combates tuvieron lugar dentro de esos dos países y no en las instalaciones regionales que apoyaban las operaciones de combate.

Antes de que comenzara la guerra con Irán, el Pentágono trasladó muchas de sus fuerzas fuera de las bases más grandes, previendo que Teherán tomaría represalias contra esas instalaciones. Sin embargo, la respuesta de Irán ha sido más amplia, atacando instalaciones grandes y pequeñas e infraestructura civil, y amenazando con atacar a cualquier país que apoye las operaciones bélicas estadounidenses.

Un soldado que había estado desplegado anteriormente en la base aérea de Muwaffaq Salti, en Jordania, declaró a The Post que muchos de los edificios allí eran remolques metálicos y tiendas de campaña de estructura delgada, incapaces de resistir ataques con cohetes, morteros o drones. Sin embargo, incluso las construcciones más recientes en algunas bases de la región, que ahora incluyen capas de muros gruesos, no pueden proteger contra el impacto directo de un misil balístico, dijo el soldado. “No se espera que estas bases sean atacadas”, dijo el soldado. “El escenario no está preparado para un conflicto prolongado. Y por eso vemos los impactos que estamos recibiendo”.