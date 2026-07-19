Dos militares de EE. UU. mueren y otro desaparece tras un ataque iraní contra una base en Jordania

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Dos militares de EE. UU. mueren y otro desaparece tras un ataque iraní contra una base en Jordania

Dos estadounidenses murieron y otro permanece desaparecido tras un ataque con misiles balísticos y drones iraníes contra una base militar en Jordania.

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TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 03/06/2026.- An Iranian man walks next to an anti-US and Israeli mural in Tehran, Iran, 03 June 2026. Iran and the US traded strikes despite a ceasefire as the conflict involving Iran, the US, and Israel continues. According to US Central Command (CENTCOM), US forces intercepted multiple Iranian ballistic missiles and drones and conducted self-defense strikes on Qeshm Island in response to attempted attacks by Iran across the Middle East targeting US military bases. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH RESTRICTIONS: NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto TV/Iran International TV. (As mandated by Iran's Directorate General for Foreign Media) --

Un hombre camina junto a un mural contra Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán. (Foto Prensa Libre: EFE)

Dos militares estadounidenses murieron y un tercero está desaparecido en Jordania tras un ataque con misiles balísticos y drones perpetrado por Irán, informó el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom).

Estas son las primeras bajas estadounidenses registradas en el conflicto desde que la semana pasada se rompió el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

Según el breve comunicado, la base fue atacada con misiles balísticos y drones iraníes.

El ataque dejó, además, cuatro soldados estadounidenses heridos, quienes fueron evacuados de emergencia a hospitales jordanos.

El Centcom precisó que todos ya se recuperaron y fueron dados de alta.

Asimismo, otros miembros del personal que fueron evaluados por lesiones menores durante el incidente regresaron a sus labores ordinarias.

"Por respeto a las familias, el Centcom retendrá cualquier información adicional, incluidas las identidades de los guerreros caídos, hasta 24 horas después de que los familiares más cercanos hayan sido notificados", concluyó el comunicado oficial.

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ACAN-EFE

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