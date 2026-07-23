Inactivo por 30 años: el tribunal “secreto” que Trump reactivaría para deportar “extranjeros terroristas”

Donald Trump intentaría reactivar un tribunal "secreto" formado en 1996 y encargado de deportar a presuntos "terroristas extranjeros".

De acuerdo con información de CNN, la entidad se denomina Tribunal para la Deportación de Terroristas Extranjeros (ATRC, por sus siglas en inglés) y habría sido reactivada con un nuevo caso, como parte de la política migratoria de Trump.

El medio aclara que este tribunal posee facultades especiales que limitan considerablemente las posibilidades que un inmigrante tiene para impugnar su deportación.

Por ejemplo, una de ellas consiste en mantener un amplio margen de secretismo respecto de las razones para deportar a un supuesto "terrorista extranjero". Incluso, al propio migrante se le negarían los motivos de su detención.

Este julio, el tribunal ha vuelto a cobrar relevancia luego de que el Gobierno de Trump presentara un caso de deportación.

Sin embargo, CNN afirma que se hizo pública una orden de una jueza del ATRC, en la que señaló que no quedó convencida con los argumentos del Gobierno, por lo que solicitó más información del caso.

The US Department of Justice has filed the first-ever case before the Alien Terrorist Removal Court (ATRC), a little-known five-judge tribunal created by Congress in 1996 to hear deportation cases involving classified national security evidence. The sealed application, submitted… pic.twitter.com/PYaVTh5imo — TMJ News Network (@tmjnewsnetwork) July 23, 2026

El tribunal se formó en 1996 mediante la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva y, desde ese momento, estaba listo para dar seguimiento a casos "de alto perfil".

Sin embargo, nunca llegó a utilizarse, debido a que los gobiernos no habían tenido la necesidad de presentar un caso ante dicho tribunal. Además, el ATRC ha sido objeto de fuertes críticas, ya que se debate si sus procedimientos están al margen de la Constitución.

CNN detalla que, debido a que los presuntos "terroristas extranjeros" reciben muy poca información sobre los motivos de su deportación, esto podría violar las garantías del debido proceso, establecidas en la Quinta Enmienda.

Esta enmienda protege no solo a los ciudadanos, sino también a los migrantes con estatus legal e incluso a quienes se encuentran en el país de forma irregular.

Este julio, el caso fue presentado por el Departamento de Justicia y, de acuerdo con expertos consultados por CNN, se sentaría "un precedente" si el tribunal aprueba la deportación.

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