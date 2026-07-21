Guatemalteco es hospitalizado tras operativo del ICE: Termina con fractura nasal y dientes rotos

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, Marco Antonio Roblero Pérez, un inmigrante guatemalteco de 25 años, permanece hospitalizado con fractura de nariz, dientes rotos y múltiples golpes en el rostro y el cuerpo, después de haber sido detenido por agentes migratorios en Atlanta, Georgia.

La familia de Marco Antonio Roblero Pérez le reveló a Univisión que, durante el arresto del inmigrante guatemalteco en Atlanta, Georgia, los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) presuntamente le rompieron varios dientes y le aplicaron descargas eléctricas con un arma de electrochoque.

Esa arma está diseñada para incapacitar a una persona o un animal mediante descargas eléctricas que imitan las señales nerviosas y confunden los músculos motores, principalmente los de los brazos y las piernas, lo que inmoviliza temporalmente al objetivo. Sin embargo, hasta el momento, el ICE no ha emitido una postura al respecto.

De acuerdo con Univisión, la detención ocurrió frente a una gasolinera, donde Marco Antonio y dos de sus compañeros se detuvieron a comprar bebidas mientras se dirigían al trabajo. Por ello, el guatemalteco permanece bajo custodia migratoria mientras se recupera de sus heridas en la habitación de un hospital, vigilado por un agente.

El relato desde un hospital de Atlanta

El inmigrante guatemalteco de 25 años, Marco Antonio Roblero Pérez relató, desde un hospital de Atlanta, Georgia, los golpes y las heridas que sufrió tras su detención, mientras su familia cuestiona la atención médica que recibió y los agentes migratorios de ICE aseguran que utilizaron una pistola eléctrica para inmovilizarlo temporalmente.

"Sé que el Eterno lo va a proteger", agregó Jennifer Pérez, prima de Marco, quien fue entrevistada por la cadena de televisión Telemundo luego de que Roblero terminara con el rostro ensangrentado, moretones y fracturas en la nariz, los dientes y brazos tras ser detenido por agentes del ICE por encontrarse en condición migratoria irregular.

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"Mis brazos me duelen, mi cuello me duele mucho y casi no puedo respirar bien", añadió Marco Antonio Roblero Pérez al ser visitado por Jennifer Pérez, quien pudo verlo en el hospital de Atlanta, Georgia durante unos minutos con el permiso de uno de los agentes del ICE, que solo le dio cinco minutos para conversar y atender a su primo.

"Cuando hablamos con el agente nos dijo que lo iban a mantener ahí hasta que se recuperara, pero eso no fue lo que hicieron", expresó Jennifer, tras mencionar que la familia de Marco Antonio está muy preocupada porque desconoce si Roblero está recibiendo la atención médica necesaria antes de ser trasladado a un centro de detención.

Denuncian lesiones a guatemalteco tras arresto

Marco Antonio Roblero Pérez contó que durante la mañana del pasado sábado 18 de julio, en una gasolinera de Atlanta, Georgia, varios agentes del ICE lo acorralaron junto con otros dos inmigrantes que trabajaban con él en una empresa de jardinería. "Dice que la patrulla los chocó y por eso ellos empezaron a correr", añadió Jennifer.

Dadas las circunstancias, el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional indicó que Roblero Pérez intentó huir "de forma peligrosa" del ICE al empujar la puerta de su vehículo contra un automóvil conducido por un agente, al que causó daños. "El migrante se negó a obedecer y escapó hacia una carretera muy transitada", explicó el vocero.

"Debido a la imprudente negativa del guatemalteco a obedecer, los agentes del ICE utilizaron una pistola eléctrica y evitaron que se lanzara contra el tráfico que venía en sentido contrario", concluyó el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ante la opinión pública por el caso de Marco Antonio Pérez.