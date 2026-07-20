¿Cuándo será el próximo Mundial? La cuenta regresiva para la siguiente Copa del Mundo

La Copa Mundial del 2026 finalizó el domingo 19 de julio tras la victoria de la selección de España por 1-0 sobre Argentina y la única anotación del delantero español Ferran Torres, en el tiempo extra, fue suficiente para que la Roja conquistara, en East Rutherford, Nueva Jersey, su segunda estrella mundialista, después de la obtenida en 2010.

El Mundial del 2026 fue la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo organizada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y se disputó del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México, de manera que fue la primera edición en toda la historia organizada conjuntamente por tres países.

México se convirtió en el primer país en organizar tres Copas del Mundo, después de las ediciones de 1970 y 1986, Estados Unidos fue el sexto en albergar al menos dos ediciones, tras el certamen de 1994, y Canadá fue sede por primera vez en su historia, luego de superar la candidatura de Marruecos en la votación de la FIFA en el 2018.

Sin embargo, el primer Mundial con 48 equipos y una fase de dieciseisavos de final ya es historia y, por el momento, quedará marcado como la edición con mayor número de goles anotados: 308, con un promedio de 2.96 por partido, el más alto desde México 1970, hace 56 años. Ahora comienza la cuenta regresiva para la Copa Mundial 2030.

Copa Mundial del 2030

De acuerdo con la FIFA, la Copa Mundial del 2030 será la vigésima cuarta edición y se disputará en España, Marruecos, Portugal, Argentina, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, estos últimos países solo albergarán los partidos inaugurales de sus respectivas selecciones, como conmemoración del centenario de la primera Copa Mundial.

Será la primera edición que se dispute en tres continentes: Sudamérica, Europa y África, y también la primera que se celebre a ambos lados del océano Atlántico. Además, será la segunda Copa Mundial con partidos en África, después de Sudáfrica en 2010, donde la selección de España conquistó su primera estrella mundialista, hace 16 años.

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España albergará el torneo por segunda vez, después de haber sido sede de la edición de 1982, mientras que Marruecos y Portugal acogerán la competición por primera vez. En este contexto, la FIFA no considera a Uruguay, Argentina y Paraguay sedes de la Copa Mundial del 2030, debido a que cada uno albergará únicamente un partido.

La Roja albergará un Mundial por primera vez en 48 años y lo hará como campeona mundial. Por lo tanto, será la primera ocasión en que un campeón defensor organice el torneo y la selección española podría convertirse en la primera bicampeona del mundo como anfitriona, ya que Italia y Brasil conquistaron su segundo título en otros países.

¿Cuánto falta para el próximo Mundial?

Conforme a lo expuesto por la FIFA, la Copa Mundial del 2030 comenzará el sábado 8 de junio de ese año. Por ende, para este lunes 20 de julio de 2026, faltan 1 mil 419 días para el inicio de la próxima Copa del Mundo, y muchas selecciones ya comenzaron la cuenta regresiva, pues se espera que sea el Mundial más grande de la historia.

Esto se debe a que, en mayo del 2026, se informó de que la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) propuso una expansión excepcional a 64 equipos durante una reunión del Consejo de la FIFA, con motivo del centenario del torneo. Sin embargo, la iniciativa recibió críticas por el impacto que tendría en el proceso de clasificación.