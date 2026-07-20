¡Tarjeta roja! Mexicano expulsa a los fanáticos argentinos que lo insultaron por apoyar a España

Durante la tarde del pasado domingo 19 de julio, la selección de España derrotó 1-0 a su similar de Argentina en la final de la Copa Mundial del 2026, disputada en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey. Por lo tanto, ante más de 82 mil espectadores, la Roja conquistó su segunda estrella gracias al gol de Ferran Torres.

El recinto, en Estados Unidos, estaba a reventar y, aunque la mayoría eran aficionados españoles y argentinos, también hubo decenas de personas de otras nacionalidades en la gran final de la Copa del Mundo; debido a que solo dos selecciones disputaban el partido, pero nadie quería perderse el evento deportivo más importante del 2026.

En el transcurso de la transmisión se observaron aficionados con banderas y camisolas de Guatemala, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Francia, Inglaterra y, por supuesto, de México, uno de los tres países anfitriones de la Copa Mundial, junto con EE. UU. y Canadá, por lo que Nueva Jersey logró reunir a personas de distintas partes del mundo.

Ante este escenario, quienes no eran originarios de España o Argentina debían elegir un favorito para la gran final de la Copa Mundial del 2026 y la mayoría apoyaba a la selección más cercana a la suya, pero no siempre era así, pues había europeos que respaldaban a la Albiceleste y americanos que gritaban a favor de la Roja en Nueva Jersey.

El mexicano que expulsó a los argentinos

En redes sociales se viralizó una grabación que muestra a un aficionado mexicano que "expulsa" a los aficionados argentinos que lo insultaban en el estadio de Nueva Jersey por apoyar al cuadro de España. Según los argentinos, el mexicano debía alentar a la Albiceleste por el simple hecho de que ambos países pertenecen a América y la Roja no.

En la grabación se escucha a los argentinos llamar "pelotudo" al mexicano. El término, coloquial y malsonante, es de uso frecuente en países como Argentina y se refiere principalmente a una persona que actúa de manera poco inteligente, ingenua o torpe, debido a que los argentinos esperaban que los americanos apoyaran a la Albiceleste.

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El aficionado mexicano ni se inmuta y simplemente saca una tarjeta roja que llevaba en el bolsillo para expulsar a los aficionados argentinos que lo insultaban. La reacción generó aún más molestia entre los hinchas de la Albiceleste, quienes le recordaron que la selección de México ni siquiera clasificó a los cuartos de final de la Copa Mundial.

En ese momento, el aficionado mexicano se quita la camisola del Tricolor y revela que debajo lleva una de la selección de España, con el número 19 y el nombre de Lamine Yamal en la espalda. La acción desató gritos de ambas aficiones, principalmente de la española, que recibió al mexicano como si fuera otro español más en EE. UU.

La reacción en redes sociales

Tras viralizarse el video, miles de usuarios reaccionaron, principalmente españoles, argentinos y mexicanos, quienes respaldaron la actitud de su connacional, pues consideraban que había demostrado las razones por las que apoyaba a España; debido a que, según esos comentarios, los hinchas de la Albiceleste son malos perdedores.

Por su parte, los españoles aseguraron que el mexicano ya era uno de ellos por haber defendido los colores de la Roja ante aficionados que querían insultarlo por sus preferencias. “Quisiera llegar a ese nivel de paz. Los argentinos siendo lo que son”, agregó otro internauta, indignado por la actitud observada en el estadio de la gran final.