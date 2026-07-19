Donald Trump, protagonista de la final: así llegó al estadio para entregar la Copa Mundial al campeón

El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó este domingo 19 de julio al MetLife Stadium, ubicado en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey, donde se disputa la final de la Copa Mundial del 2026 entre las selecciones de Argentina y España, y dijo que, aunque no tiene favoritos, "es difícil apostar contra Lionel Messi" y compañía.

"El mandatario de Argentina (Javier Milei) es buen amigo mío, ha hecho un gran trabajo. Pero lo que puedo decir es que es difícil apostar contra Lionel Messi", agregó el presidente Donald Trump a la cadena estadounidense Fox Sports, encargada de transmitir la final en casi todo el territorio de los Estados Unidos, poco antes del partido.

"No voy a elegir favoritos en la final. Solo sé que no apostaría contra Lionel Messi. Es grande", añadió el mandatario republicano, quien ocupa un lugar central en la tribuna de autoridades junto con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el rey de España, Felipe VI; y los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y de Canadá, Mark Carney.

Sin embargo, Donald Trump arribó al estadio minutos antes del comienzo de la final de la Copa Mundial del 2026 entre España y Argentina. Su presencia motivó un despliegue de efectivos, pues aterrizó en el recinto junto con tres helicópteros Marine One, antes de saludar al presidente español, Pedro Sánchez, y a los reyes de España.

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De esta manera llega Donald Trump al Met Life pic.twitter.com/IcXI9ptfxP — espaciofutbol (@espaciofutboI) July 19, 2026

Donald Trump: bajo los focos de la final del Mundial 2026

La llegada del presidente estadounidense, Donald Trump, quedó evidenciada cuando tres helicópteros Marine One, la flota aérea utilizada habitualmente para los traslados presidenciales, sobrevolaron a baja altura las inmediaciones del estadio. La escena fue observada por los aficionados que ya ocupaban sus lugares en las tribunas.

Frente a este escenario, según informó la agencia de noticias EFE, el dispositivo de seguridad para la presencia de Donald Trump incluyó un estricto anillo de seguridad alrededor del estadio. Los espectadores debieron atravesar múltiples controles antes de ingresar, con escáneres, revisiones corporales y palpaciones realizadas por agentes.

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Adicionalmente, decenas de vehículos oficiales, personal de inteligencia y efectivos armados fueron desplegados en los accesos y los alrededores del MetLife Stadium para que el presidente Trump pudiera estrechar la mano del rey de España, Felipe VI, y de la reina Letizia desde el palco, protegido por un cristal blindado, al inicio del partido.

Los líderes intercambiaron unas breves palabras antes de que Donald ocupara su asiento junto a su esposa, Melania Trump, y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Minutos después llegaron la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, líderes de los otros dos países anfitriones de la Copa.

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Trump se alista para entregar el trofeo al campeón

El presidente Donald Trump tiene previsto entregar el trofeo de la Copa del Mundo al ganador de la final de este domingo entre Argentina y España. Pero para él, el verdadero vencedor del principal torneo de futbol bien podría ser Estados Unidos, pese a que la selección estadounidense quedó eliminada en octavos de final ante Bélgica.

“Resultó que éramos un país futbolero, y creo que va a seguir siéndolo. Esto realmente ha unido al mundo”, manifestó el presidente Trump durante la culminación de más de un año de preparación para superar una larga lista de desafíos logísticos junto con los coanfitriones, Canadá y México, de la que sería el Mundial más grande de la historia.