“El futbol es un lenguaje que no necesita palabras”: Así fue el discurso de Tom Cruise

Post Malone, Laura Pausini, Robbie Williams y Tom Cruise fueron los protagonistas de la ceremonia de clausura de la Copa Mundial del 2026, que comenzó este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey, antes del compromiso final entre las selecciones de España y Argentina.

Este primer acto, que comenzó una hora y media antes del pitido inicial del partido, celebró “el inolvidable recorrido vivido a través de los tres países anfitriones y las ciudades sede del torneo”, debido a que la Copa Mundial de 2026 fue la primera con tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá, que albergaron los partidos.

El césped fue cubierto con una bandera que representaba los principales monumentos de Nueva York, entre ellos la Estatua de la Libertad, y fue entonces cuando el actor Tom Cruise, dos años después de haber descendido desde el techo en una escena propia de un especialista en acción, se convirtió en la figura principal de esta ceremonia.

Esto se debe a que Tom Cruise también participó en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos, durante el relevo simbólico de París 2024 a Los Ángeles 2028, de manera que se ha convertido en una de las principales figuras del deporte en los Estados Unidos, país que albergó por segunda vez una final de la Copa Mundial masculina.

El inspirador discurso de Tom Cruise

“El futbol es un lenguaje que no necesita palabras. Así que mientras nos reunimos para un capítulo final, celebremos un torneo que unió al mundo. Celebremos unos a otros. Esto es futbol. Esto es unidad. Esto es grandeza”, agregó Tom Cruise, quien pronunció un discurso inspirador durante la inauguración de la final de la Copa Mundial del 2026.

Tom Cruise, el actor estadounidense de 64 años reconocido por su participación en la saga Misión: imposible, esta vez no realizó ninguna acción de alto riesgo, sino que pronunció un mensaje de unidad tras el mes que duró el Mundial en Estados Unidos, con el que buscó transmitir un mensaje de paz y amor en una época de guerra y odio.

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Por lo tanto, el actor de Hollywood no solo acudió al estadio para disfrutar del juego como cualquier aficionado, sino también para tener una participación especial en la ceremonia de clausura, pues el productor de cine, nacido en Siracusa, Nueva York, estaba muy feliz de que en los Estados Unidos se disfrutara un deporte como el futbol.

Sin embargo, el mensaje de Cruise no fue bien recibido en las redes sociales, principalmente en España y Argentina, pues muchos aficionados mostraron su descontento por la presencia de figuras estadounidenses en un evento en el que las estrellas deberían ser los futbolistas, como Lionel Messi, Lamine Yamal, Julián Álvarez o Pau Cubarsí.

Celebridades en Nueva Jersey

Actores, cantantes, deportistas y otras celebridades han llenado las gradas del MetLife Stadium, ubicado en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey, para presenciar el partido entre las selecciones de España y Argentina, que se enfrentan por primera vez en una Copa del Mundo desde la fase inicial de Inglaterra 1966, hace seis décadas.

No obstante, los exfutbolistas Ronaldo Nazário, Mario Kempes, David Villa, Xavi Hernández, Fernando Llorente, Iker Casillas, Andrés Iniesta, Carles Puyol y Sergio Ramos se han llevado los reflectores por encima de otras figuras, como Javier Bardem, Richard Gere, Alejandra Silva o el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.