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¿Qué es el Niño Godzilla? El fenómeno que intensificará los huracanes en México y EE. UU.

Para Centroamérica, la llegada de un “Niño Godzilla” históricamente ha traído consigo sequías prolongadas, veranos severos y una alteración de las lluvias que afecta la agricultura.

El Niño representa una grave amenaza por las lluvias torrenciales, las inundaciones repentinas y las altas temperaturas. (Foto Prensa Libre: EFE)

En los últimos días comenzó a circular la expresión “Niño Godzilla” para referirse al fenómeno que actualmente se desarrolla en el océano Pacífico y que también afecta la temporada de huracanes en el océano Atlántico, la cual ha tenido un comienzo tranquilo, y quizá sea el momento de empezar a señalar al Niño como responsable.

Aunque el nombre puede parecer llamativo, el “Niño Godzilla” no corresponde a una categoría oficial utilizada por los organismos meteorológicos, sino a un apodo con el que los científicos suelen describir los episodios más intensos de este fenómeno climático, caracterizado por temperaturas del agua superiores al promedio en el Pacífico.

Según la cadena de televisión estadounidense CNN, el Niño se produce cuando las aguas superficiales del océano Pacífico se calientan más de lo normal, lo que altera la circulación atmosférica y modifica los patrones de lluvia y temperatura en distintas partes del mundo. Por ello, el fenómeno podría alcanzar una mayor intensidad en agosto.

“La característica principal de El Niño es precisamente ese cambio brusco en la velocidad o dirección del viento a corta distancia, ya sea en sentido horizontal o vertical”, afirmó Michael Lowry, experto en huracanes radicado en Miami, Florida, quien considera que El Niño llegará en agosto y alterará el clima en Norteamérica y Centroamérica.

Indicios del Niño Godzilla

Conforme a lo expuesto por la Deutsche Welle, el servicio de radiodifusión y cadena de noticias internacional de Alemania, ya se observan los primeros indicios de lo que algunos han calificado de manera anticipada como el “Niño Godzilla”, por su posible magnitud, ya que se prevé un evento excepcionalmente intenso de este fenómeno.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), existe un 90% de probabilidades de que El Niño comience en agosto y cobre intensidad entre noviembre y diciembre. Por lo tanto, entre otros efectos, se espera que aumente la temperatura superficial del mar frente a las costas de EE. UU. y México.

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"El Niño es una alteración tan fuerte del sistema climático, que tiene impactos inmediatos en zonas aledañas al océano Pacífico, pero también más allá: a nivel global impacta en la temperatura de todo el planeta”, explicó Martín Jacques, investigador principal del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, de Chile, quien estudia este fenómeno.

Jacques aclaró que, si bien la probabilidad de que ocurra un episodio de “Niño Godzilla” es alta, no hay certeza sobre las consecuencias que podría traer, pues intervienen varios factores. "Eso tiene que ver con la complejidad de este sistema y el sobrecalentamiento marino que altera severamente los patrones a nivel global", afirmó el chileno.

¿Cuánta certeza hay de la llegada del Niño Godzilla?

El climatólogo Raúl Cordero, investigador de la Universidad de Santiago, explicó que el “Niño Godzilla” es el nombre con el que se conoce a los episodios de El Niño de gran intensidad. Por ello, para que un episodio sea considerado “Niño Godzilla”, la temperatura del océano debe situarse al menos 2 °C por encima de los valores habituales.

Asimismo, de conformidad con Cordero, ese umbral solo se ha superado tres veces en los últimos 50 años, por lo que se trata de episodios poco frecuentes. Sin embargo, para Centroamérica, la llegada de un Niño Godzilla históricamente trae consigo sequías prolongadas, veranos severos y una alteración de las lluvias que afecta la agricultura.